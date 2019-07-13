Политика
Гендиректор «112 Украина» обратился к Зеленскому после обстрелаNews.ru 06:08
Генеральный директор «112 Украина» Егор Бенкендорф обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому и силовым ведомствам Украины и попросил осудить нападение на здание телеканала. Вы должны чётко и решительно сказать: «На Украине нельзя использовать силу в отношении СМИ».
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
Происшествия
Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества
В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
Обновлено в 08:09
Политика
Андрей Малахов попал в базу «Миротворца»
Российский тележурналист Андрей Малахов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщает пресс-служба интернет-ресурса.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета
Полицейские разыскивают преступника, который выстрелил из гранатомета в здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено в 02:14
Космос
Ракета «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Киева
Самолет белорусской авиакомпании Belavia при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Киев» имени Сикорского.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки
6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Политика
В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ
Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено вчера в 01:01
Политика
Ярош призвал отлавливать итальянцев на Украине
Бывший лидер "Правого сектора" (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош призвал к захвату приезжающих на Украину итальянцев, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 06:54
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Экономика
На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов
На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Подозреваемый в резонансном убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве задержан полицейскими.
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Экономика
Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду
В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Обновлено в 04:27
Происшествия
Рейс из Ларнаки в Петербург задержали из-за угрозы безопасности
В субботу, 13 июля, стало известно, что вылет рейса FV5704 авиакомпании «Россия» из Ларнаки в Петербург задержали из-за сообщения об угрозе безопасности пассажиров и целостности воздушного судна, поступившего от транспортного управления Кипра.
Обновлено в 08:26
Транспорт
Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков
Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера.
Обновлено в 06:57
Авто
Продажи новых иномарок в РФ в 1 полугодии упали на 4%
За 6 месяцев 2019 года в России было продано 611,8 тыс. новых легковых и коммерческих автомобилей иностранных марок – на 4% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 06:23
Политика
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 07:40
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Политика
Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия
Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:01
Происшествия
В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих
"На 112-м км трассы Р-240 Уфа - Оренбург водитель, управляя грузовой [машиной] Volvo с полуприцепом-цементовозом без груза, совершил наезд на стоящий у правого края дороги автомобиль УАЗ дорожной службы", - сообщили в ведомстве, отметив, что затем машина сбила пятерых дорожных рабочих.
Обновлено в 09:23
Автоспорт
Стартовала квалификация Гран-при Великобритании
Обновлено в 09:00
Экономика
Правительство одобрило проект закона о валютных операциях
Кабмин РФ одобрил законопроект о дополнительных разрешённых случаях совершения резидентами валютных операций.
Обновлено в 07:34
Авто
Кроссовер Changan CS35 Plus в России получит оцинкованный кузов
Обновлено вчера в 13:23
Армия и оружие
Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено вчера в 15:07
Здоровье
Сколько часов сна нужно человеку, рассказал сомнолог
Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал сколько часов сна нужно человеку, сообщает RT.
Обновлено в 02:47
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Транспорт
По трассам Свердловской области запретили ездить грузовикам из-за жары
Из-за сильной жары по трассам Свердловской области запретили ездить грузовикам.
Обновлено в 05:57