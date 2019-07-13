Политика

Гендиректор «112 Украина» обратился к Зеленскому после обстрелаNews.ru 06:08

Генеральный директор «112 Украина» Егор Бенкендорф обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому и силовым ведомствам Украины и попросил осудить нападение на здание телеканала. Вы должны чётко и решительно сказать: «На Украине нельзя использовать силу в отношении СМИ».
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Директор канала «112 Украина» призвал власти страны осудить действия против журналистов

ТАСС05:39

Гендиректор «112. Украина» обратился к Зеленскому после обстрела телеканала

РИА Новости06:47

Глава «112 Украина» обратился в администрацию президента после обстрела

РБК05:59

Канал «112.Украина» обратился к послам G7 за поддержкой после обстрела его здания

Интерфакс05:47

Что известно об обстреле из гранатомёта здания канала «112 Украина» в Киеве

RT на русском09:08

Гендиректор обстрелянного украинского телеканала обратился к Зеленскому

Газета.Ru05:21

Украинский телеканал обратился к Зеленскому после обстрела из гранатомета

Lenta.ru05:09
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Происшествия

Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества

В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
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Единоборства

Девушку-бойца UFC трясло от истощения на церемонии взвешивания

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Политика

Андрей Малахов попал в базу «Миротворца»

Российский тележурналист Андрей Малахов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщает пресс-служба интернет-ресурса.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета

Полицейские разыскивают преступника, который выстрелил из гранатомета в здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено в 02:14
Космос

Ракета «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Киева

Самолет белорусской авиакомпании Belavia при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Киев» имени Сикорского.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки

6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Политика

В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ

Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено вчера в 01:01
Политика

Ярош призвал отлавливать итальянцев на Украине

Бывший лидер "Правого сектора" (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош призвал к захвату приезжающих на Украину итальянцев, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 06:54
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Экономика

На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов

На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Подозреваемый в резонансном убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве задержан полицейскими.
Обновлено вчера в 15:05
Политика

Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Экономика

Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду

В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Обновлено в 04:27
Происшествия

Рейс из Ларнаки в Петербург задержали из-за угрозы безопасности

В субботу, 13 июля, стало известно, что вылет рейса FV5704 авиакомпании «Россия» из Ларнаки в Петербург задержали из-за сообщения об угрозе безопасности пассажиров и целостности воздушного судна, поступившего от транспортного управления Кипра.
Обновлено в 08:26
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков

Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера.
Обновлено в 06:57
Авто

Продажи новых иномарок в РФ в 1 полугодии упали на 4%

За 6 месяцев 2019 года в России было продано 611,8 тыс. новых легковых и коммерческих автомобилей иностранных марок – на 4% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 06:23
Политика

Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 07:40
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Политика

Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия

Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:01
Происшествия

В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих

"На 112-м км трассы Р-240 Уфа - Оренбург водитель, управляя грузовой [машиной] Volvo с полуприцепом-цементовозом без груза, совершил наезд на стоящий у правого края дороги автомобиль УАЗ дорожной службы", - сообщили в ведомстве, отметив, что затем машина сбила пятерых дорожных рабочих.
Обновлено в 09:23
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Стартовала квалификация Гран-при Великобритании

Обновлено в 09:00
Экономика

Правительство одобрило проект закона о валютных операциях

Кабмин РФ одобрил законопроект о дополнительных разрешённых случаях совершения резидентами валютных операций.
Обновлено в 07:34
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Кроссовер Changan CS35 Plus в России получит оцинкованный кузов

Обновлено вчера в 13:23
Армия и оружие

Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено вчера в 15:07
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Сиделка Быстрицкой рассказала о жестокости сестры великой актрисы

Обновлено в 08:59
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Сколько часов сна нужно человеку, рассказал сомнолог

Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал сколько часов сна нужно человеку, сообщает RT.
Обновлено в 02:47
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Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Транспорт

По трассам Свердловской области запретили ездить грузовикам из-за жары

Из-за сильной жары по трассам Свердловской области запретили ездить грузовикам.
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Егор Бенкендорф
Украинский кинорежиссёр
Украинский кинорежиссёр, сценарист, продюсер. Глава правления телеканала «Интер» с 2013 по 2016 год, гендиректор телеканала «112 Украина».
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