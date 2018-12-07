Политика

Генассамблея ООН отклонила осуждающую ХАМАС резолюцию
Евразия Daily
01:30

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН отклонила предложенную Соединёнными Штатами резолюцию, которая осуждала палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, за «террористические атаки» против Израиля.
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