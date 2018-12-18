Политика
ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма
ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации КрымаГазета.Ruвчера в 17:38
Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного морей.
Газета.Ruвчера в 17:38
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Политика
Экс-советник Трампа отрицает российскую версию смерти главы ГРУ
Бывший советник президента США Майкл Флинн дал показания на допросе в ФБР, из которых следует, что начальник ГРУ России Игорь Сергун умер не в подмосковном доме отдыха, как сообщалось ранее, а в Ливане.
Обновлено в 01:15
Политика
Госдума приняла закон об упрощении получения гражданства России
Госдума дала президенту РФ право определять, кто может получить гражданство по упрощенной схеме.
Обновлено в 03:41
Политика
Инаугурация главы Приморья пройдет 20 декабря
Инаугурация Олега Кожемяко, победившего на выборах главы Приморья, состоится 20 декабря, сообщил журналистам представитель администрации края.
Обновлено в 03:58
Политика
В МИД рассказали о возможности посредничества в ЦАР в случае обращения
Россия будет готова ответить на просьбу о посредничестве в решении конфликта в Центрально-Африканской Республике, если Москва получит соответствующее обращение от обеих сторон конфликта и процесс выйдет на переговорную стадию.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
В ФСБ рассказали о предотвращении терактов в войсках
Военная контрразведка ФСБ России за прошедшие пять лет предотвратила четыре теракта в российских войсках, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
В США признали беззащитность перед гиперзвуковым оружием России
Обновлено в 04:16
Политика
Принят закон о прекращении уголовных дел после возмещения ущерба
Предпринимателей не будут наказывать Уголовным кодексом за нетяжкие экономические преступления, совершенные впервые и ущерб по которым был полностью погашен.
Обновлено в 03:10
Политика
Си Цзиньпин заявил о победе над коррупцией в Китае
Китай за последние 40 лет смог добиться убедительной победы над коррупцией в рядах Коммунистической партии и государственных структур.
Обновлено в 02:48
Политика
На контроле: президент проведет встречу с министрами и бизнесменами
Как ранее писали «Известия», до конца года Владимир Путин планирует провести встречу с крупными предпринимателями, банкирами, главами госкорпораций и руководителями бизнес-ассоциаций.
Обновлено вчера в 16:01
Политика
У Порошенко и Климкина нашли родственников в Крыму
Напомним, 16 декабря президент Украины Пётр Порошенко во время пресс-конференции в Киеве поручил службе безопасности страны проверить всех государственных служащих на наличие родственников с гражданством Российской Федерации, а также проживающих в Крыму.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Порошенко признался, что до 1997 года говорил только по-русски
Президент Украины Петр Порошенко во время встречи со студентами в Днепре признался, что до 1997 года не разговаривал на украинском языке, пишет "Украинская правда".
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие
В Сеуле прокомментировали новый план обороны Японии
Обновлено в 04:26
Политика
США поддержали создание «Православной церкви Украины»
Власти США поддерживают образование новой украинской церковной структуры, названной «Православной церковью Украины» (ПЦУ).
Обновлено в 00:08
Политика
В Британии инициировали голосование по вопросу о вотуме недоверия Мэй
Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин инициировал в парламенте проведение голосования по вопросу о вотуме недоверия британскому премьер-министру Терезе Мэй.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
В Госдуме планируют обсудить с Лавровым ситуацию вокруг Курил
Спикер ГД Вячеслав Володин поручил первому вице-спикеру ГД Александру Жукову обсудить вопрос по ситуации вокруг Курильских островов с главой МИД РФ Сергеем Лавровом.
Обновлено в 02:44