Политика

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму
РИА Новости
вчера в 22:53

"Российская Федерация гарантирует защиту прав и свобод на всей своей территории, включая Крым", — заявил представитель России. Резолюции Украины по Крыму Генассамблея ООН третий год подряд принимает резолюцию по нарушению прав человека в Крыму.
РИА Новостивчера в 22:53
с чего всё началось

В Крыму назвали пустышкой принятую Генассамблеей ООН резолюцию по полуострову

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал RT решение Генассамблеи ООН принять предложенную Украиной резолюцию по нарушению прав человека на полуострове.
RT на русском02:40

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Эксперт объяснил смысл резолюции по нарушению прав человека в Крыму

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Косачев увидел в голосовании ГА ООН по резолюции по Крыму «тенденцию на отрезвление»

ТАСС04:26

Генассамбеля ООН приняла украинскую резолюцию, осуждающую нарушение прав человека в Крыму

Эхо Москвы04:03

Власти Крыма отреагировали на принятую Генассамблеей ООН резолюцию по полуострову

RT на русском04:13

В Крыму оценили принятую Генассамблеей ООН резолюцию по полуострову

РИА Новости03:32

Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую нарушение прав человека в Крыму

Коммерсантъвчера в 23:23

Генассамблея ООН осудила нарушение прав человека в Крыму

РБКвчера в 23:06
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 05:58, Ашберн
Политика

В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»

Крупнейшее в мире трубоукладочное Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии

Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии привел к "катастрофическим" событиям, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:59
Политика

Илон Маск назвал российский ракетный двигатель РД-180 великолепным

Обновлено в 03:24
Политика

Макрон призвал к порядку и согласию во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал установить порядок и согласие в стране на фоне очередного протеста "желтых жилетов", который прошел в субботу уже в шестой раз подряд.
Обновлено в 05:49
Политика

На Украине предложили отправить в Керченский пролив британский корабль

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил проверить реакцию России на проход корабля ВМС Великобритании через Керченский пролив, соответствующее заявление он сделал в эфире канала "Прямой".
Обновлено вчера в 22:29
Политика

Журналистка пристыдила Порошенко за гулянья в элитном ресторане

Украинская журналистка Ярослава Коба пристыдила президента страны Петра Порошенко за гулянья в элитном ресторане во время объявленного им в ряде регионов военного положения.
Обновлено в 05:47
Политика

Путин поздравил с 85-летием японского императора Акихито

Российский лидер Владимир Путин поздравил с днем рождения японского императора Акихито, которому исполнилось 85 лет.
Обновлено в 05:39
Политика

National Interest назвал регионы, где может начаться мировая война

Приглашённый профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли назвал регионы мира, в которых может начаться мировая война, в статье в The National Interest.
Обновлено в 01:48
Политика

В Сенате США не смогли принять временный бюджет

Лидер большинства в сенате США Митч Макконнел после заседания по временному бюджету заявил, что сенаторы вновь соберутся 27 декабря, чтобы решить вопрос частичной приостановки работы правительства.
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие

Минобороны РФ обнародовало видео учений Ту-160 и Ту-95

Обновлено в 03:25
Политика

В УПЦ опасаются провокаций в отношении прихожан

В Канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявили о подготовке украинскими властями и радикалами провокаций против ее священников и мирян в Винницкой области.
Обновлено вчера в 16:17
Политика

Трамп рассказал о своем отношении к экс-главе Пентагона

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще несколько лет назад, вопреки возражениям своего окружения, принял решение оставить Джеймса Мэттиса главой американского военного ведомства.
Обновлено в 03:29
Политика

Парламент Кубы одобрил проект Конституции

Национальная ассамблея народной власти Кубы одобрила проект новой Конституции страны, который 24 февраля будет вынесен на всенародный референдум.
Обновлено вчера в 19:56
Политика

Times узнала о планах главы минобороны Британии сместить Мэй

Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона обвинили в намерении сместить с должности премьер-министра страны Терезу Мэй.
Обновлено вчера в 21:09
Политика

Кадыров заявил о желании завершить карьеру главой региона

"Хочу закончить свою карьеру, будучи руководителем региона", — заявил глава республики в интервью передаче "Важная персона".
Обновлено вчера в 17:47
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