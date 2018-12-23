Политика

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму
РИА Новости
вчера в 22:53

"Российская Федерация гарантирует защиту прав и свобод на всей своей территории, включая Крым", — заявил представитель России. Резолюции Украины по Крыму Генассамблея ООН третий год подряд принимает резолюцию по нарушению прав человека в Крыму.
РИА Новостивчера в 22:53
с чего всё началось

В Крыму назвали пустышкой принятую Генассамблеей ООН резолюцию по полуострову

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал RT решение Генассамблеи ООН принять предложенную Украиной резолюцию по нарушению прав человека на полуострове.
RT на русском02:40

Подробнее о событии

Все об Украине: сенатор оценил резолюцию о правах человека в Крыму

РИА Новости Крым06:00

ГА ООН приняла резолюцию Украины о нарушении прав человека в Крыму

Газета.Ru06:14

Генассамбеля ООН приняла украинскую резолюцию, осуждающую нарушение прав человека в Крыму

Эхо Москвы04:03

Власти Крыма отреагировали на принятую Генассамблеей ООН резолюцию по полуострову

RT на русском04:13

В Крыму оценили принятую Генассамблеей ООН резолюцию по полуострову

РИА Новости03:32

Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую нарушение прав человека в Крыму

Коммерсантъвчера в 23:23

Генассамблея ООН осудила нарушение прав человека в Крыму

РБКвчера в 23:06
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
Политика

Порошенко подписал закон о статусе ветеранов для участников ОУН-УПА

Президент Украины Петр Порошенко подписал поправки в закон, усиливающий социальную защиту для участников украинских националистических организаций, в том числе запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА), сообщается на сайте Верховной рады.
Обновлено в 07:23
Политика

Путин реорганизовал кремлевское управление

Кремлевское управление по обеспечению конституционных прав граждан получит новые функции - такой указ подписал президент.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие

WP узнала о беседе Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии

Американский лидер Дональд Трамп действительно принял окончательное решение о выводе войск из Сирии в ходе разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, несмотря на то что ранее Белый дом опровергал такую информацию, написало издание The Washington Post.
Обновлено в 03:24
Политика

В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»

Обновлено в 04:15
Политика

На Украине предложили отправить в Керченский пролив британский корабль

Обновлено в 02:06
Политика

Илон Маск назвал великолепным российский двигатель РД-180

Обновлено в 03:16
Политика

Журналистка пристыдила Порошенко за гулянья в элитном ресторане

Украинская журналистка Ярослава Коба пристыдила президента страны Петра Порошенко за гулянья в элитном ресторане во время объявленного им в ряде регионов военного положения.
Обновлено в 05:47
Политика

Путин выразил соболезнования главе Индонезии в связи с жертвами цунами

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Индонезии Джоко Видодо в связи с жертвами цунами, обрушившегося на берега Зондского пролива.
Обновлено в 04:52
Политика

Макрон призвал Францию к единству и согласию

Президент Франции Эммануэль Макрон после очередной протестной акции "желтых жилетов" призвал установить в стране порядок и спокойствие.
Обновлено в 05:55
Политика

УПЦ заявила о подготовке провокаций властями Украины

Главам сельских советов Винницкой области в субботу поступили звонки с требованием повлиять на местных священников канонической Украинской православной церкви и организовать провокации возле храмов.
Обновлено в 01:21
Политика

Путин поздравил императора Японии с 85-летием

23 декабря Акихито исполняется 85 лет. День рождения императора отмечается в Японии как национальный праздник и является выходным днем.
Обновлено в 02:48
Политика

National Interest назвал регионы, где может начаться мировая война

Приглашённый профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли назвал регионы мира, в которых может начаться мировая война, в статье в The National Interest.
Обновлено в 01:48
Политика

Сенат США не смог принять временный бюджет

20 декабря стало известно, что сенат США принял временный бюджет до 8 февраля 2019 года, который не включал расходы на строительство стены.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие

Минобороны РФ обнародовало видео учений Ту-160 и Ту-95

На видео представлены кадры с учений стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.
Обновлено в 03:25
Политика

Трамп рассказал о своем отношении к экс-главе Пентагона

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще несколько лет назад, вопреки возражениям своего окружения, принял решение оставить Джеймса Мэттиса главой американского военного ведомства.
Обновлено в 03:29
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