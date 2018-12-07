Политика
Генассамблея ООН не приняла резолюцию, осуждающую ХАМАС
Генассамблея ООН не приняла резолюцию, осуждающую ХАМАСREGNUMвчера в 23:15
Для принятия было необходимо большинство в две трети голосов. До сих пор Генеральная Ассамблея ООН еще ни разу не принимала резолюций, напрямую осуждающих ХАМАС. Как сообщало ИА REGNUM, ракетный обстрел Израиля со стороны Палестины был произведен в ночь на 13 ноября.
REGNUMвчера в 23:15
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Политика
США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать её
Соединённые Штаты призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать её так, чтобы её дальность, как заявили в Вашингтоне, не нарушала положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:09
Армия и оружие
США исключили вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе
США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где ранее за незаконное нарушение российской границы были задержаны три украинских корабля, об этом заявил в пятницу председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
Обновлено в 00:05
Политика
Россия обеспокоена ситуацией на Балканах, заявил Лавров
Россия обеспокоена обстановкой на Балканах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Депутаты Рады подрались в прямом эфире
Обновлено в 00:09
Политика
Лукашенко извинился перед Путиным за публичный спор о газе
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Компаниям Huawei и ZTE запретят получать госконтракты в Японии
Японские власти решили запретить китайским производителям телекоммуникационного оборудования ZTE и Huawei получать любые правительственные контракты.
Обновлено в 00:10
Политика
Трамп уверен, что Китай и США урегулируют торговый спор за 90 дней
Президент США Дональд Трамп заявил, что тоже уверен, что противоречия между Пекином и Вашингтоном по торговым вопросам получится разрешить за 90 дней.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Трюдо прокомментировал задержание финдиректора Huawei в Канаде
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал задержание финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу на канадской территории.
Обновлено в 00:03
Политика
В Техасе состоялись похороны Джорджа Буша – старшего
Бывшего президента США Джорджа Буша — старшего, который скончался 30 ноября на 95-м году жизни, похоронили в Техасе, сообщил официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Эквадор заявил о возможности Ассанжа без риска покинуть посольство
Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж может покинуть посольство и предстать перед британским судом без риска для жизни.
Обновлено в 00:01
Политика
Марии Бутиной назначили государственного адвоката
Россиянке Марии Бутиной, арестованной в США, назначили государственного адвоката.
Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 15 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Более 89 тыс. полицейских будут мобилизованы во Франции 8 декабря
Во Франции с середины ноября проходят массовые акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни.
Обновлено в 00:03
Политика
Климкин заявил о прекращении выдачи венгерских паспортов украинцам
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что консульства Венгрии прекратили выдавать гражданство украинцам.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Захарова оценила решение Украины разорвать договор о дружбе с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение депутатов Верховной рады о необходимости не продлевать договор о дружбе с Россией и на законодательном уровне разорвать его.
Обновлено вчера в 11:43