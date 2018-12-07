Политика

Генассамблея ООН не приняла резолюцию, осуждающую ХАМАС
REGNUM
вчера в 23:15

Для принятия было необходимо большинство в две трети голосов. До сих пор Генеральная Ассамблея ООН еще ни разу не принимала резолюций, напрямую осуждающих ХАМАС. Как сообщало ИА REGNUM, ракетный обстрел Израиля со стороны Палестины был произведен в ночь на 13 ноября.
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