Генассамблея ООН не приняла предложенную Россией резолюцию в поддержку сохранения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). За документ проголосовали 43 страны, против — 46, воздержалось 78 членов ООН.

Генассамблея ООН не приняла резолюцию России по ДРСМД

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