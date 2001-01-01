Футбол
«ПСЖ» объявил о трансфере хавбека «Эвертона» ГуйеVprognoze.ru 05:39
«ПСЖ» объявил о переходе сенегальского полузащитника Идрисса Гуйе из «Эвертона». Как сообщает пресс-служба «парижан», контрактное соглашение с игроком рассчитано до 2023 года. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заплатит за Гуйе около 35 миллионов евро.
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Гуйе в понедельник пройдет медосмотр для «ПСЖ», контракт подпишут во вторник
Sports.ru28 июля в 17:04
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 09:59, Вашингтон
Армия и оружие
Украинский генерал призвал создать ракеты для удара по Москве
15 июля бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил о способности украинских крылатых ракет «Нептун» уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 09:06
Футбол
СМИ узнали о желании английского клуба купить Чалова у ЦСКА за €15 млн
По информации издания, клуб АПЛ «Кристал Пэлас» сделал армейцам предложение о покупке футболиста и готов заплатить за его переход €15 млн.
Обновлено в 09:07
Общество
Подросток из Чечни публично покаялся перед народом за критику властей
В Чечне с извинениями перед властями Чечни выступил 16-летний подросток.
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На Украине арестовали российский танкер
Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:47
Политика
В Госдуме оценили готовность Киева к переговорам по транзиту газа
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, комментируя слова представителя президента Украины в правительстве Андрея Геруса о возобновлении переговоров с РФ по транзиту газа, подчеркнул, что Москва всегда была готова к обсуждению конкретных условий.
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С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика
Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главам регионов взять ситуацию с пожарами под личный контроль.
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Климкин опроверг сообщения о ссоре с Лавровым в Париже
Глава МИД Украины Павел Климкин опроверг появившуюся в украинских СМИ информацию о том, что он якобы поругался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе встречи в «нормандском формате» в 2016 году.
Обновлено в 08:40
Политика
Участника переговоров о митинге 3 августа задержали на выходе из мэрии
Одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова задержали после переговоров по митингу 3 августа, об этом сообщил пресс-секретарь московского отделения партии Александр Гуд в Twitter.
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Экономика
Греф попросил Путина поддержать Антипинский НПЗ
Глава Сбербанка Герман Греф попросил президента Владимира Путина поддержать Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Тюменской области.
Обновлено в 06:11
Хоккей
Хоккейный клуб «Вегас» обменял Гусева в «Нью-Джерси»
Пресс-служба «Нью-Джерси» сообщила, что россиянин подписал с клубом двухлетний контракт с зарплатой 4,5 миллиона долларов в год.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Под Нижним Новгородом в стене церковной лавки нашли мумию
Во время сноса церковной лавки под Нижним Новгородом строители обнаружили мумифицированное тело убитого человека.
Обновлено в 06:59
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Экономика
Huawei увеличила выручку на 23% за счет роста продаж в Китае
По данным исследовательской компании Kantar, по сравнению с маем, когда компания была включена в черный список, сокращение продаж в вышеупомянутых странах составило 9%. Однако Huawei удалось компенсировать эти потери за счет резкого увеличения продаж в Китае.
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Политика
Зеленский допустил переназначение Кличко мэром Киева
В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он рассматривает несколько кандидатур на должность главы Киевской горадминистрации, среди которых есть и действующий мэр Виталий Кличко.
Обновлено в 06:03
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54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Культура
«Русские сезоны» в Германии посетили более миллиона человек
Мероприятия масштабного проекта по представлению культуры РФ иностранному зрителю «Русские сезоны» в Германии посетили свыше миллиона человек.
Обновлено в 09:08
Политика
Володин прокомментировал отъезд Порошенко с Украины
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отъезд с Украины бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 09:15
Единоборства
Кунченко узнал имя нового соперника по бою в UFC
Российский боец Алексей Кунченко (20-0) узнал имя нового соперника, с которым ему предстоит провести бой на турнире UFC в Уругвае.
Обновлено в 08:40
Футбол
«Челси» запретил болельщику посещать матчи за расистские оскорбления
Английский футбольный клуб "Челси" наложил санкции на шестерых болельщиков, обвиняемым в расистских оскорблениях в адрес игрока "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, сообщается на официальном сайте лондонского клуба.
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Общество
Красноярский губернатор назвал бессмысленным тушение пожаров в Сибири
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушение пожаров в Сибири бессмысленно, а в ряде случаев и небезопасно для тех, кто занимается ликвидацией возгорания.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Кино
Вышел трейлер пятого сезона сериала «Острые козырьки»
Трейлер пятого сезона британского криминального сериала «Острые козырьки» появился в Сети. Дата выхода на экраны не раскрывается.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» Инна Воловичева поделилась фото в купальнике
В 2009 году Инна Воловичева стала участницей передачи "Дом-2", и даже вес в 115 килограмм не помешал ей обрести свою долю известности.
Обновлено в 02:38
Политика
ООН сочла чрезмерными действия полиции на митинге в Москве 27 июля
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировало действия правоохранителей на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео
Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40