Футбол
«Гэлакси» переиграл «Лос-Анджелес» в MLS с хет-триком ИбрагимовичаREGNUM 03:13
Клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграл команду «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата лиги. Игра проходила на поле стадиона «Дигнити Хелс Спортс Парк» в Карсоне и закончилась победой «Гэлакси» со счетом 3:2.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 08:05, Ашберн
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублей
Половина россиян получает зарплату ниже 34,5 тысячи рублей, следует из результатов исследования Росстат.
Обновлено 18 июля в 12:12
Армия и оружие
Морская пехота отработала десантирование в Кольском заливе
Обновлено вчера в 13:57
Общество
Рябцева обвинила Навального в хищении 10 миллионов на сборе подписей
По словам Рябцевой, во время подготовительной кампании Навальный вывел со своего биткоин-кошелька 12,7 миллиона рублей пожертвований, из которых на сбор подписей ушло только 2,7 миллиона.
Обновлено в 05:25
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31
Экономика
Россиян предупредили о росте безработицы из-за предпенсионеров
Минтруд прогнозирует рост безработицы в 1,6 раза в 2020 году за счет граждан предпенсионного возраста, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро
В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Спящую россиянку изнасиловали в Барселоне
Двое граждан Румынии могут быть причастны к изнасилованию и незаконном лишении свободы молодой россиянки в Барселоне.
Обновлено в 07:48
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено в 02:08
Общество
Минпромторг предлагает перестать считать пиво алкоголем
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пиво было приравнено к алкогольной продукции в 2011 году.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня
Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале
Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:42
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено вчера в 01:26
Происшествия
Луценко заявил о «горячих версиях» в расследовании убийства Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook, что Луценко, а также глава МВД Украины Арсен Аваков, глава Национальной полиции Сергей Князев и и.о. председателя СБУ Иван Баканов должны будут 23 июля отчитаться о ходе расследования убийства журналиста.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Арестован хозяин фирмы, строившей завод по производству С-400
Владелец общества с ограниченной ответственностью «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов акционерного общества «Нижегородский завод 70-летия Победы».
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского
Обновлено вчера в 16:33
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Происшествия
Несколько человек пострадали от слезоточивого газа в метро Лондона
Полицейские просят очевидцев сообщить любую информацию о предполагаемых правонарушителях.
Обновлено в 07:59
Политика
Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир
Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.
Обновлено в 05:37
Политика
Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер
Глава российского государства Владимир Путин дал указание правительству урегулировать вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые были выявлены неправильно установленными камерами.
Обновлено 18 июля в 12:00
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Обновлено вчера в 19:46
Экономика
Правительство сделало шаг к отмене штрафа за нерепатриацию валюты
Как сообщила нам пресс-служба Российского Экспортного Центра (РЭЦ), 18 июля 2019 года правительство одобрило законопроект об смягчении ответственности за нерепатриацию валютной выручки.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено вчера в 16:50
Экономика
Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций
Поправки касаются инвестиций в ценные бумаги и не затрагивают валютные операции и покупку драгметаллов.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Светлана Лобода получила травму на концерте
Недавний концерт Светланы Лободы в Нижнем Новгороде не прошёл для певицы бесследно - она продемонстрировала подписчикам в Instagram покрытые синяками ноги.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
Американский F-35 назвали «айфоном» по сравнению с Су-57
Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II Соединенных Штатов назвали «айфоном» в сравнении с российским истребителем Су-57.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице
Обновлено в 07:05