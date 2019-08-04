Футбол

«Гэлакси» без Ибрагимовича разгромно проиграл «Атланте»Спорт-Экспресс 19:20

"Лос-Анджелес Гэлакси" на своем поле разгромно уступил "Атланте" (0:3) в матче регулярного чемпионата MLS. В первом тайме хозяева дважды поразили свои ворота, на 72-й минуте с пенальти отличился Джозеф Мартинес.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

2 автогола и пенальти: «Атланта» разгромила «Гэлакси» Ибрагимовича в MLS

Sport24.ru19:45

«Гэлакси» без Ибрагимовича разгромно проиграл «Атланте»

Спорт-Экспресс19:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 22:20, Ашберн
Происшествия

В результате стрельбы в Техасе погибли 20 человек

Обновлено в 20:15
Происшествия

Благовещенск: река Безымянка затопила детский лагерь «Колосок»

На автобусах вывезли 220 детей. За 40 лет существования лагеря подобное случилось в 2013 году во время сильного наводнения.
Обновлено в 14:17
Здоровье

Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики

Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Политика

Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено 01 августа в 18:16
Футбол

Торрес дисквалифицирован на десять матчей МЛС за допинг

Как сообщает пресс-служба МЛС, 33-летний капитан сборной Панамы пропустит десять матчей за употребление улучшающих спортивный результат веществ.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие

Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ

Обновлено в 15:49
Политика

Китай пообещал ответить на новые пошлины США

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что власти страны готовы принять адекватные меры в ответ на анонсированное американскими властями повышение пошлин на китайские товары.
Обновлено вчера в 06:36
Политика

Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом

Вице-премьер и глава МВД Италии, лидер входящей в правительственную коалицию партии "Лига" Маттео Сальвини положительно отозвался о президенте России Владимире Путине и пообещал наладить отношения с Москвой, об этом сообщает итальянское информагентство Ansa.
Обновлено в 19:47
Культура

Шведский журналист обвинил сериал «Очень странные дела» в русофобии

Шведский журналист Эрик Хакинг раскритиковал третий сезон сериала "Очень странные дела" за стереотипность.
Обновлено в 13:40
Происшествия

В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб

Обновлено в 17:28
Здоровье

Установлена необходимость использования зубной пасты со фтором

Стоматологи рекомендуют чистить зубы два раза в день не меньше 2-3 минут пастой, содержащей фтор.
Обновлено в 11:44
Политика

Стала известна зарплата Зеленского

Обновлено вчера в 23:22
Политика

США ввели новые санкции против России

Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Бульварному кольцу положили конец

Несанкционированная властями «Прогулка по бульварам» под лозунгом «Вернем себе право на выборы» оказалась похожа на квест: пройти как можно больше полицейских кордонов по центральным улицам и дойти до конца маршрута, минуя автозак.
Обновлено в 15:52
Политика

Получивших российские паспорта украинцев допросили

Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.
Обновлено вчера в 12:04
Футбол

Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара»

Обновлено в 19:15
Политика

National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге

Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено в 19:03
Армия и оружие

Столтенберг рассказал об ответе НАТО на распад ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отреагирует на распад Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) мерами в сфере ПРО.
Обновлено вчера в 07:26
Армия и оружие

20 тыс. зрителей собрались в первый день Армейских игр в Китае

В Китае в первый день Армейских игр пришли более 20 тысяч зрителей, информирует пресс-центр игр.
Обновлено в 09:10
Политика

Зеленский предложил отменить визы для медицинских туристов

Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность развития безвизового медицинского туризма на Украине.
Обновлено в 09:35
Авто

Тюнеры представили армейский Hummer H1 Mil-Spec

Мастера тюнинг-ателье Mil-Spec Automotive работают с армейскими внедорожниками линейки Hummer H1 уже пятый год.
Обновлено в 07:40
Хоккей

«Сочи» по буллитам обыграл рижское «Динамо»

Хоккейный клуб «Сочи» одержал победу над рижским «Динамо» в товарищеской игре.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие

Сирийский режим согласился на прекращение огня в Идлибе

Соглашение о прекращении огня в провинции Идлиб вступает в силу сегодня ночью, сообщил военный источник сирийскому государственному агентству SANA.
Обновлено 01 августа в 13:22
Космос

«Роскосмос» отложил запуск метеоспутника «Арктика-М» на два года

Ранее с 2019 на 2020 год был отложен запуск спутника «Арктика-М» №1.
Обновлено в 21:11
Происшествия

В Японии госпитализировали женщину с подозрением на вирус Эбола

Пожилая женщина, недавно посещавшая Демократическую Республику Конго (ДРК), госпитализирована в Токио с подозрением на заражение болезнью, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ).
Обновлено в 21:53
Армия и оружие

Самолет-разведчик США пролетел у берегов Крыма

Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II произвел полет у берегов Крыма.
Обновлено в 07:17
Авто

Эксперты предсказали исход борьбы Kia Seltos и Hyundai Creta в России

Обновлено в 08:00
Общество

Мобильные операторы отрицают отключение интернета в центре Москвы

Появились предположения, что компании сами ограничили возможность выхода в интернет, однако операторы «большой тройки» заверяют, что они ничего не делали, а перебои могли возникнуть из-за массовых скоплений людей.
Обновлено в 11:57
Футбол

Красноярский ФК «Енисей» сыграл вничью с «Томью»

"Томь" больше владела мячом, но никакой пользы из территориального преимущества не извлекла - 0:0.
Обновлено в 09:58
Музыка

На молодежном фестивале «Берег-2019» откроют 13 тематических площадок

24 августа в парке Победы напротив стадиона «Волгоград Арена» пройдет масштабный молодежный фестиваль «Берег-2019».
Обновлено в 06:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное