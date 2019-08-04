Футбол
«Гэлакси» без Ибрагимовича разгромно проиграл «Атланте»Спорт-Экспресс 19:20
"Лос-Анджелес Гэлакси" на своем поле разгромно уступил "Атланте" (0:3) в матче регулярного чемпионата MLS. В первом тайме хозяева дважды поразили свои ворота, на 72-й минуте с пенальти отличился Джозеф Мартинес.
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