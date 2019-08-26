Экономика
Челнинские известияВ каких регионах России чаще всего берут ипотеку
Для составления рейтинга было использовано соотношение числа выданных ипотечных кредитов за последние 12 месяцев к численности экономически активного населения, сообщает РИА Новости. Реже всего ипотеку берут в северокавказских регионах: в Ингушетии (0,8 кредита на 1000 человек), Чечне и Дагестане.
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Эксперты констатируют, что ипотека стала популярной и общераспространенной не во всех регионах России и в ряде из них ипотечный кредит по-прежнему непривычный инструмент. Аутсайдеры Последние три строчки рейтинга занимают Ингушетия, Чечня и Дагестан.РИА Новости02:47
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