Экономика

Челнинские известияВ каких регионах России чаще всего берут ипотеку

Для составления рейтинга было использовано соотношение числа выданных ипотечных кредитов за последние 12 месяцев к численности экономически активного населения, сообщает РИА Новости. Реже всего ипотеку берут в северокавказских регионах: в Ингушетии (0,8 кредита на 1000 человек), Чечне и Дагестане.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Исследование показало, в каких регионах россияне чаще всего берут ипотеку

Эксперты констатируют, что ипотека стала популярной и общераспространенной не во всех регионах России и в ряде из них ипотечный кредит по-прежнему непривычный инструмент. Аутсайдеры Последние три строчки рейтинга занимают Ингушетия, Чечня и Дагестан.
РИА Новости02:47

Подробнее о событии

Уральцы берут ипотеку чаще других россиян

URA.Ru03:27

Составлен рейтинг регионов России по популярности ипотеки

REGNUM06:35

Уральские регионы стали лидерами ипотечного рейтинга

Европейско-Азиатские новости00:38

В каких регионах России чаще всего берут ипотеку

Российская газета03:07

Стало известно, в каких регионах России чаще всего берут ипотеку

ФАН02:12

Стали известны регионы, где россияне чаще всего берут ипотеку

Телеканал 360°01:49

Названы регионы, где чаще всего берут ипотеку

Комсомольская правда05:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 21:09, Ашберн
Футбол

Станислав Черчесов объяснил состав сборной России

Чемпионат 08:00
Политика

Орден за разжигание. Как Зеленский евродепутата наградил

BaltNews.lv 12:11
Происшествия

Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург

Российская газета 12:20
Политика

Адвокат: Россия и Украина согласовали дату обмена заключенными

Дата обмена заключенными между Россией и Украиной уже определена, но пока держится в тайне, потому что ее могут сдвинуть.
Daily Storm 10:41
Политика

Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов

Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
Lenta.ru 20:38
Армия и оружие

Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет

"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости 14:26
Технологии

«МегаФон» провел первый 5G-турнир по киберспорту в России

«МегаФон» организовал первый в истории России киберспортивный турнир c использованием технологий 5G и Cloud Gaming.
Lenta.ru 06:05
Общество

Вода у Комсомольска-на-Амуре поднялась на 23 см выше опасного значения

Росбалт 20:14
Теннис

Серена Уильямс разгромила Шарапову в первом круге US Open

В личных встречах Шарапова проигрывает Уильямс — 3:20.
Спорт-Экспресс 20:49
Космос

Ускоритель частиц смоделировал столкновение нейтронных звезд

Как оказалось, некоторые условия в столкновениях тяжелых ионов, а именно плотности и температуры аналогичны тем, что в столкновениях нейтронных звезд.
ГЛАС.RU 04:37
Футбол

Английские фанаты умоляют «Зенит» купить Джонса и Мустафи

«Зенит» позволил пользователям присылать личные сообщения в своём англоязычном «твиттере», после чего санкт-петербургский клуб завалили просьбами купить защитника лондонского «Арсенала» Шкодрана Мустафи и центрбека «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса.
Чемпионат 19:15
Космос

Гипотеза: ядра мертвых планет могут излучать радиоволны миллиарды лет

Соавтор исследования Александр Вольшан Металлические ядра мертвых планет могут излучать радиоволны в течение от 100 млн до 1 млрд лет.
Хайтек 06:06
Происшествия

В Москве загорелся Рождественский монастырь

Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:53
Футбол

Футболисты «Олимпиакоса» провели тренировку на стадионе «Краснодар»

Сегодня днем футболисты «Олимпиакоса» прилетели в Краснодар и уже вечером провели предматчевую тренировку на стадионе «быков».
Кубанские новости 14:14
Культура

Впервые в России: шедевр Боттичелли едет во Владивосток из Италии

Впервые не только в Приморский край, но и вообще в страну попадет шедевр художника итальянского Возрождения Сандро Боттичелли, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Приморскую картинную галерею.
ВЕСТИ: Приморье 11:46
Музыка

Стали известны имена наставников восьмого сезона шоу «Голос»

VSE42 Новости 20:11
Армия и оружие

В России началось производство ракетоносца ПАК ДА

Российские предприятия начали производство перспективного ракетоносца ПАК ДА.
Российская газета 03:07
Здоровье

Эксперты назвали страну с самым большим количеством венерических заболеваний

Специалисты просчитали и назвали страну, в которой замечено самое большое количество венерических заболеваний.
Medikforum.ru 17:57
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

Больше чем в 10 странах мира сообщили о сбоях в работе социальной сети Facebook.
РБК 19:07
Политика

Трамп хочет пригласить Путина на саммит G7 в США

Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина в 2020 году на саммит G7, который пройдет в Америке.
РИА Новости 11:48
Армия и оружие

Специалисты из Китая посетят российский авиаполк в Приморье

В Приморье инспекторы из Китая проверят 22 истребительный авиационный полк Восточного военного округа.
ТК Звезда 20:09
Кино

«Легенда №17» стала самым популярным российским фильмом 21 века

Спортивная драма "Легенда №17" режиссера Николая Лебедева, главную роль в которой исполнил Данила Козловский, стала самым популярным российским фильмом, выпущенным в 21 веке, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта "Кино Mail.ru".
Радио Sputnik 20:00
Происшествия

Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей

В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru 17:14
Происшествия

Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.
RT на русском 13:49
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Политика

Меркель заявила о подготовке к саммиту «нормандской четверки»

Берлин и Париж сделают всё, чтобы встреча в «нормандском формате» прошла в скором времени, добавила канцлер ФРГ.
Известия вчера в 13:59
Экономика

В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян

Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 14:39
Общество

Минтруд предложил по-новому компенсировать северянам проезд на отдых

«Судами выносится порядка 99% решений от общего количества решений, принятых по данной категории дел, в пользу пенсионеров, осуществивших проезд к месту отдыха за пределы территории Российской Федерации и обратно, в размере стоимости проезда по территории Российской Федерации», — сообщает разработчик.
Парламентская газета 10:03
Армия и оружие

Американские военные прокатились на российском танке Т-80

Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
ФАН вчера в 12:33
Кино

Вышел тизер новых «Звездных войн»

В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное