Футбол

«Ренн» победил «Астану», «Яблонец» обыграл киевское «Динамо»
Спорт-Экспресс
15:04

Ренн — Астана
2 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Рю де Лорьен»
46′
Ришард
Абзал Бейсебеков
52′
Бактиер Зайнутдинов
67′
Марин Анчич
Исмаила Сарр
68′
Исмаила Сарр
73′
Теосон Жордан Сьебатшо
Якоб Юханссон
75′
81′
Педро Энрике
Роман Муртазаев
Бенжамен Буриго
М'Байе Ньянг
82′
86′
Ласло Кляйнхайслер
Дмитрий Шомко
Хатем Бен Арфа
Адриен Юну
90′+2′
"Ренн" обыграл "Астану" в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы (2:0). Французский клуб набрал 9 очков и со второго места вышел в плей-офф этого турнира.
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