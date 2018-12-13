Футбол

Где смотреть матч Ренн - Астана
Евро-футбол.ру
вчера в 17:39

Ренн — Астана
2 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Рю де Лорьен»
46′
Ришард
Абзал Бейсебеков
52′
Бактиер Зайнутдинов
67′
Марин Анчич
Исмаила Сарр
68′
Исмаила Сарр
73′
Теосон Жордан Сьебатшо
Якоб Юханссон
75′
81′
Педро Энрике
Роман Муртазаев
Бенжамен Буриго
М'Байе Ньянг
82′
86′
Ласло Кляйнхайслер
Дмитрий Шомко
Хатем Бен Арфа
Адриен Юну
90′+2′
"Ренн" и "Астана" сойдутся в очной битве за вторую путёвку в плей-офф из группы К. Команда из Казахстана без турнирной практики, так как чемпионат страны завершился очень давно, как и местный кубковый финал.
Евро-футбол.рувчера в 17:39

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Где смотреть матч Ренн - Астана

Евро-футбол.рувчера в 17:39
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