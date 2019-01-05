Футбол
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
|3′
Вильян Жозе
|36′
Вильян Жозе
Лукас Васкес Иглесиас
|40′
Марсело
|52′
Каземиро
Иско
|57′
Лукас Васкес Иглесиас
|61′
|69′
Ариц Элустондо
Хосеба Сальдуа
|73′
Микель Мерино
Рубен Пардо
Лука Модрич
|75′
Марсело
Серхио Регилон
|77′
Тони Кроос
Дани Себальос
|80′
|83′
Рубен Пардо
|84′
Айен Муньос
Игор Субельдия
Иско
|88′
|59%
|Владение мячом
|41%
|88%
|Процент точных передач
|81%
|6
|Удары в сторону ворот
|5
|9
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|8
|2
|Офсайды
|2
|10
|Угловые
|4
|10
|Отборы
|10
|13
|Фолы
|13
|5
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
25
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
23
Регилон
10
Модрич
22
Иско
24
Себальос
17
Васкес
9
Бензема
28
Жуниор
1
Рульи
2
Сальдуа
3
Льоренте
6
Морено
5
Субельдия
14
Пардо
4
Ильярраменди
17
Сурутуса
11
Янузай
12
Жозе
10
Ойарсабаль
Реал Сосьедад
Расстановка 4‑3‑3
Мадридский "Реал" сразится против сан-себастьянского в матче 18-го тура Ла Лиги. Столичный коллектив впервые сыграл вничью под руководством Сантьяго Солари и не может больше терять очки, чтобы иметь хорошие шансы в борьбе за чемпионство.
Евро-футбол.ру05 января в 18:14
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Прогноз на матч испанской Ла Лиги от эксперта Betfair
Букмекеры.рф05 января в 17:00
«Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки на матч Примеры 6 января 2019 года
LiveSport.ru05 января в 00:30
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 01:48, Ашберн
Кино
Картина «Зеленая книга» завоевала «Золотой глобус»
Обновлено вчера в 23:12
Путешествия
В Японии введен налог на выезд из страны
Обновлено в 00:35
Политика
Установлены все детали покушения на Скрипаля
Власти Великобритании считают, что установили все детали покушения в Солсбери на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.
Обновлено вчера в 10:58
Армия и оружие
В Черное море вошел большой десантный корабль ВМС США
Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 16:18
Религия
Путин поздравил православных с Рождеством
Российский лидер Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес
Умерла бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева
Бывшая участница шоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева скончалась вечером 6 января.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга
Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.
Обновлено вчера в 16:27
Космос
Запуск грузового корабля «Прогресс МС-11» к МКС отложен
Грузовой корабль «Прогресс» отправится к МКС в начале апреля, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в море Сулу на юге Филиппин, сообщает Геологическая служба США.
Обновлено в 00:32
Политика
США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран
Обновлено вчера в 08:44
Армия и оружие
Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе
Солдаты армии США сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Каунасе, сообщает Baltnews со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 04:59
Футбол
Стали известны детали задержания футболиста Уэйна Руни в США
Обновлено вчера в 20:23
Религия
Медведев с супругой встретили Рождество в храме Христа Спасителя
Накануне, 6 января, в 23:00 по московскому времени началось рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
Обновлено в 01:27
Политика
Трамп рассказал о переговорах по поводу встречи с Ким Чен Ыном
Американский президент Дональд Трамп рассказал, как проходят переговоры США и КНДР о месте проведения саммита.
Обновлено вчера в 10:22
Армия и оружие
NI оценил новое российское САО «Лотос»
Журнал The National Interest рассказал о новом самоходном артиллерийском орудии (САО) России 2С42 "Лотос".
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии
Обновлено 05 января в 15:18
Общество
В России вступил в силу закон о продлении срока уплаты штрафов со скидкой
Закон о продлении 20-дневного периода оплаты автомобильного штрафа со скидкой, если извещение пришло с опозданием, вступил в силу 7 января - по истечении десяти дней после дня официального опубликования.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Свердловской области
В результате столкновения двух легковых автомобилей в Свердловской области три человека погибли и пять пострадали.
Обновлено вчера в 19:47
Экономика
МРОТ хотят увеличить в два раза
В Трудовой кодекс должны быть внесены поправки, четко определяющие, какие именно надбавки входят в минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а какие нужно считать поверх него.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
В Киеве определили самое «болезненное» положение томоса об автокефалии
Наиболее «болезненным» положением томоса об автокефалии для «новой церкви» станет запрет создавать свои структуры за пределами страны.
Обновлено вчера в 20:04
Спорт
Устюгов поблагодарил болельщиков за поддержку на «Тур де Ски»
Обновлено вчера в 11:57
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Первая рабочая неделя года будет длиться всего три дня, поскольку начнется со среды, напомнили в Роструде.
Обновлено в 01:40
Хоккей
Женская сборная России обыграла Швецию на МЧМ
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
Израиль нанес удары по постам «Хамас» в секторе Газа
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
Жителя Новокузнецка оштрафовали за покупку на AliExpress
Обновлено вчера в 20:41
Хоккей
«Вашингтон» победил «Детройт» с помощью Овечкина и Кузнецова
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал в матче две результативные передачи, также одна результативная передача на счету капитана столичного американского клуба — Александра Овечкина.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет стальной
Президент США Дональд Трамп заявил, что на границе с Мексикой планируется построить стальную, а не бетонную стену.
Обновлено вчера в 17:59
Футбол
«Краснодар» согласовал контракт с воспитанником «Арсенала»
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия
Взрыв в жилом доме в Мариуполе устроил пьяный сотрудник СБУ
Обновлено вчера в 13:21
Общество
Женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола
Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола, сообщает газета Star.
Обновлено вчера в 07:27