Футбол

Гол Бензема принес «Реалу» победу над «Райо Вальекано»
Советский спорт
14:20

В составе мадридского клуба голом на 13-й минуте отметился Карим Бензема.
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Гол Бензема принес «Реалу» победу над «Райо Вальекано»

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