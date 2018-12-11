Футбол
"Интер" сыграет с ПСВ в заключительном матче групповой стадии Лиги чемпионов. Итальянский клуб в случае победы наберет 10 очков, но даже этого может не хватить для плей-офф турнира. Миланцам нужно набрать больше очков, чем "Тоттенхэм" на "Камп Ноу".
Евро-футбол.ру18:32
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Футбол
Бургшталлер и Скржибский не помогут «Шальке» в матче с «Локомотивом»
Нападающие Гвидо Бургшталлер и Стивен Скржибский не помогут гельзенкирхенскому "Шальке" в матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов с московским "Локомотивом", заявил главный тренер немецкой команды Доменико Тедеско.
Обновлено в 19:18
Футбол
Тульский «Арсенал» уступил «Ахмату»
Обновлено в 21:07
Футбол
«Атлетик» обыграл «Жирону» благодаря голу на 92-й минуте
В матче 15-го тура чемпионата Испании "Атлетик" победил "Жирону" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Бильбао на стадионе "Сан-Мамес".
Обновлено в 17:31
Футбол
«Барселона» отказалась от проведения матча с «Жироной» в США
Барселона выступила с официальным заявлением о проведении матча чемпионата Испании с Жироной в США.
Обновлено в 17:53
Футбол
«Челси» запретил четырем фанатам посещать матчи за расистские выкрики
Обновлено в 16:15
Происшествия
Прокуратура подозревает врачей в убийстве капитана «Фиорентины» Астори
Прокуратура Флоренции подозревает двух врачей из Флоренции и Кальяри в непредумышленном убийстве защитника итальянской "Фиорентины" Давиде Астори, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:27
Футбол
Головин заболел гриппом и пропустит матч с «Боруссией»
Российский полузащитник Александр Головин встречу пропустит. Как сообщила пресс-служба монегасков, футболист заболел гриппом.
Обновлено в 16:16
Футбол
Хавбек «Челси» Азар рассказал о своей любви к «Реалу»
Хавбек "синих" рассказал об отношении к "сливочным" в интервью бывшему одноклубнику по французскому "Лиллю" Рио Мавуба.
Обновлено в 20:52
Футбол
Останется ли Еременко в «Спартаке». Отвечает Марко Трабукки
Если Роман не останется в "Спартаке", есть заинтересованность со стороны других клубов.
Обновлено в 18:58
Футбол
Ещенко снялся в музыкальном фильме о самом себе
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко снялся в музыкальном фильме о самом себе.
Обновлено в 20:57
Футбол
22-летний футболист «Баварии» может завершить карьеру из-за травмы
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман заявил, что может завершить спортивную карьеру, если ему понадобится дополнительная операция на лодыжке.
Обновлено в 19:50
Футбол
Вирджил Ван Дейк: «Нас ждет очень трудная игра с „Наполи“»
Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира против «Наполи».
Обновлено в 18:20
Футбол
Шалимов: отсутствие Мамаева не чувствуется «Краснодаром»
Главный тренер «Химок» Игорь Шалимов, ранее возглавлявший «Краснодар» поделился мнением о том, как команда справляется с отсутствием полузащитника Павла Мамаева.
Обновлено в 20:14
Футбол
Защитник «Рубина» включён в европейскую сборную недели
Обновлено в 17:14
Футбол
Главным тренером ФК «Урожай» стал Николай Писарев
Новым главным тренером краснодарского футбольного клуба «Урожай» 10 декабря стал Николай Писарев В пресс-службе «Урожая» сообщили, что акционеры и руководство клуба приняли такое решение, так как Писарев хорошо знаком с коллективом команды и готов к решению поставленных задач.
Обновлено в 15:11