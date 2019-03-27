Политика

Где Дворкович отпраздновал день рожденья, рассказал источникГазета.Ru 07:09

"Дворкович не в России на этой неделе", - сказал источник. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что задержанный экс-министр по делам открытого правительства Михаил Абызов приехал в Россию, чтобы отметить день рожденья к Дворковичу.
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Местонахождение Аркадия Дворковича остаётся неизвестным

Говорит Москва08:57

ФИДЕ рассказала об отсутствии Дворковича в России в день задержания Абызова

Ведомости08:11

СМИ: Дворкович, «выманивший» Абызова для ФСБ, покинул Россию

Национальная служба новостей08:05

В ФИДЕ сообщили, что Дворкович улетел в Сан-Марино до задержания Абызова

Интерфакс07:36

«Потерявшийся» на фоне задержания Абызова Дворкович нашёлся в Сан-Марино

Московский Комсомолец07:53

Дворкович уехал из России

Газета.Ru07:34

Дворкович, в день рождения которого задержали Абызова, уехал из России

URA.Ru08:36
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Происшествия

Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения

Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

Суд Киева отменил запрет на въезд в страну актеру Добронравову

Решением окружного административного суда Киева отменен запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Андрей Малахов подвёл итоги экспедиции на перевал Дятлова

Сегодня, 26 марта, на канале "Россия 1" вышел второй выпуск программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, посвящённый перевалу Дятлова.
Обновлено вчера в 12:57
Экономика

Совет Федерации одобрил закон о доиндексации пенсий

Совет Федерации одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера, передает РИА «Новости».
Обновлено в 06:03
Политика

В Крыму начали подсчитывать ущерб от пребывания в составе Украины

Напомним, во время совместного заседания Госсовета РК и Госдумы РФ в Симферополе председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил подсчитать экономические потери от пребывания Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева компенсации ущерба и заявить об этом на международном уровне.
Обновлено в 06:30
Общество

Прокуратура нашла нарушения в роддоме в Башкирии

Обновлено в 03:24
Политика

На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией

Обновлено в 04:21
Культура

Мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»

Обновлено в 06:18
Происшествия

Грузинскому пастуху дали пожизненное за убийство американской семьи

Обновлено в 08:12
Армия и оружие

Индия успешно сбила спутник и назвала себя космической державой

Обновлено в 08:26
Общество

Мемориал на месте гибели Гагарина достроят под Владимиром в 2020 году

Ранее сообщалось, что во Владимирской области появится мемориальный комплекс в виде взлетной полосы с установленным на ней истребителем, а также музейный комплекс на месте произошедшей 27 марта 1968 года авиакатастрофы, в которой погибли Гагарин и Серегин.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Липецкий пенсионер открыл стрельбу по детям

По данным портала LipetskMedia, стрельбу пенсионер вёл с собственного балкона. Он вышел и начал стрелять в детей, игравших во дворе.
Обновлено в 07:03
Спорт

Путин: Россия выполнила все мероприятия по борьбе с допингом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выполнила все требования по части совершенствования борьбы с допингом, призвав также сделать все возможное, чтобы никто из членов российской сборной не подвергался никаким ограничениям на Олимпиаде в Токио в 2020 году.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Петербуржец заплатит 56 млн рублей за перепланировку в квартире

Обновлено в 07:32
Политика

ФСБ задержала в Крыму 20 сторонников «Хизб-ут-Тахрир»

ФСБ России сообщает о задержании в Крыму сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
Обновлено в 06:58
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Космос

Плоскоземельщики отправятся в Антарктику на поиски «края» планеты

Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес

Ланской ответил на обвинения касательно Началовой

Обновлено в 04:14
Общество

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Политика

Захарова назвала основания для присутствия военных РФ в Венесуэле

Присутствие российских военных в Венесуэле регулируется соглашением между Каракасом и Москвой о военно-техническом сотрудничестве, которое было подписано в мае 2001 года.
Обновлено вчера в 17:11
Политика

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Космос

Уфологи ждут конца света на католическую Пасху

Уфологи сообщают об очередном намечающемся конце света, который в этот раз ожидается на Пасху.
Обновлено в 08:30
Политика

Вакарчук призвал украинцев не голосовать «по приколу»

Лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал украинцев ответственно подойти к выборам президента и не голосовать "по приколу".
Обновлено в 09:02
Спорт

Обнародована сумма призовых российских биатлонистов за сезон

Обнародованы данные о сумме призовых российских биатлонистов за сезон-2018/19. Информация появилась на сайте «Матч ТВ».
Обновлено вчера в 12:02
Политика

Мандат Жореса Алферова передали Петру Медведеву

Напомним, на прошлом заседании 21 марта комиссия отказалась передавать мандат скончавшегося депутата КПРФ Жореса Алферова экс-кандидату в президенты от компартии Павлу Грудинину, на чем настаивал президиум ЦК КПРФ.
Обновлено в 06:56
Хоккей

Овечкин вышел на 13-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Обновлено в 06:00
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено в 06:28
Авто

Tesla Model 3 обошел по продажам седаны BMW, Audi и Mercedes-Benz

Обновлено в 07:17
Экономика

В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей

Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Арестован директор поставщика компьютеров МВД

Через два дня после окончания срока компания поставила 1837 компьютеров на 71 млн руб. Остальное МВД принимать отказалось.
Обновлено в 07:17
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Аркадий Дворкович
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) с 3 октября 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Сопредседатель фонда «Сколково».
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский политик
Российский политик, предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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