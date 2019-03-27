Где Дворкович отпраздновал день рожденья, рассказал источникГазета.Ru 07:09

"Дворкович не в России на этой неделе", - сказал источник. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что задержанный экс-министр по делам открытого правительства Михаил Абызов приехал в Россию, чтобы отметить день рожденья к Дворковичу.

Где Дворкович отпраздновал день рожденья, рассказал источник

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