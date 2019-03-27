Политика
Где Дворкович отпраздновал день рожденья, рассказал источникГазета.Ru 07:09
"Дворкович не в России на этой неделе", - сказал источник. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что задержанный экс-министр по делам открытого правительства Михаил Абызов приехал в Россию, чтобы отметить день рожденья к Дворковичу.
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Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Суд Киева отменил запрет на въезд в страну актеру Добронравову
Решением окружного административного суда Киева отменен запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Андрей Малахов подвёл итоги экспедиции на перевал Дятлова
Сегодня, 26 марта, на канале "Россия 1" вышел второй выпуск программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, посвящённый перевалу Дятлова.
Обновлено вчера в 12:57
Экономика
Совет Федерации одобрил закон о доиндексации пенсий
Совет Федерации одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера, передает РИА «Новости».
Обновлено в 06:03
Политика
В Крыму начали подсчитывать ущерб от пребывания в составе Украины
Напомним, во время совместного заседания Госсовета РК и Госдумы РФ в Симферополе председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил подсчитать экономические потери от пребывания Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева компенсации ущерба и заявить об этом на международном уровне.
Обновлено в 06:30
Общество
Прокуратура нашла нарушения в роддоме в Башкирии
Обновлено в 03:24
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
Обновлено в 04:21
Культура
Мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»
Обновлено в 06:18
Общество
Мемориал на месте гибели Гагарина достроят под Владимиром в 2020 году
Ранее сообщалось, что во Владимирской области появится мемориальный комплекс в виде взлетной полосы с установленным на ней истребителем, а также музейный комплекс на месте произошедшей 27 марта 1968 года авиакатастрофы, в которой погибли Гагарин и Серегин.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Липецкий пенсионер открыл стрельбу по детям
По данным портала LipetskMedia, стрельбу пенсионер вёл с собственного балкона. Он вышел и начал стрелять в детей, игравших во дворе.
Обновлено в 07:03
Спорт
Путин: Россия выполнила все мероприятия по борьбе с допингом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выполнила все требования по части совершенствования борьбы с допингом, призвав также сделать все возможное, чтобы никто из членов российской сборной не подвергался никаким ограничениям на Олимпиаде в Токио в 2020 году.
Обновлено в 08:54
Политика
ФСБ задержала в Крыму 20 сторонников «Хизб-ут-Тахрир»
ФСБ России сообщает о задержании в Крыму сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
Обновлено в 06:58
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Ланской ответил на обвинения касательно Началовой
Обновлено в 04:14
Общество
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Захарова назвала основания для присутствия военных РФ в Венесуэле
Присутствие российских военных в Венесуэле регулируется соглашением между Каракасом и Москвой о военно-техническом сотрудничестве, которое было подписано в мае 2001 года.
Обновлено вчера в 17:11
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Космос
Уфологи ждут конца света на католическую Пасху
Уфологи сообщают об очередном намечающемся конце света, который в этот раз ожидается на Пасху.
Обновлено в 08:30
Политика
Вакарчук призвал украинцев не голосовать «по приколу»
Лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал украинцев ответственно подойти к выборам президента и не голосовать "по приколу".
Обновлено в 09:02
Спорт
Обнародована сумма призовых российских биатлонистов за сезон
Обнародованы данные о сумме призовых российских биатлонистов за сезон-2018/19. Информация появилась на сайте «Матч ТВ».
Обновлено вчера в 12:02
Политика
Мандат Жореса Алферова передали Петру Медведеву
Напомним, на прошлом заседании 21 марта комиссия отказалась передавать мандат скончавшегося депутата КПРФ Жореса Алферова экс-кандидату в президенты от компартии Павлу Грудинину, на чем настаивал президиум ЦК КПРФ.
Обновлено в 06:56
Экономика
В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Арестован директор поставщика компьютеров МВД
Через два дня после окончания срока компания поставила 1837 компьютеров на 71 млн руб. Остальное МВД принимать отказалось.
Обновлено в 07:17