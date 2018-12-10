Футбол

Gazzetta dello Sport включила Сорокина в команду недели в Европе
Бомбардир.ру
08:46

Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport представило сборную недели европейских чемпионатов, сообщает Sport Witness. В команду вошел защитник «Рубина» Егор Сорокин, забивший два гола в ворота «Зенита» (2:1) в матче 17-го тура РПЛ.
Бомбардир.ру08:46

Подробнее о событии

Футболист «Рубина» Сорокин вошел в команду недели в Европе по версии Gazzetta dello Sport

ТАСС10:46

Итальянское издание включило Сорокина в символическую сборную недели

Матч ТВ10:16

Защитник «Рубина» включён в европейскую сборную недели

RT на русском10:16

В компании с Месси и Салахом: Сорокин попал в европейскую сборную недели

Спорт-Экспресс09:14

Защитник «Рубина» Сорокин – в команде недели по версии La Gazzetta dello Sport

Чемпионат09:11

В Италии игрока «Рубина» Сорокина включили в символическую сборную недели наряду с Месси и Салахом

Sport24.ru09:29

Защитник «Рубина» Сорокин включен в сборную недели по версии La Gazzetta dello Sport

Sports.ru08:10
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 14:29, Ашберн
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