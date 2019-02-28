Футбол
Газзаев заявил, что он поддерживает расширение лиги до 18 командСпорт-Экспресс 13:20
Бывший главный тренер красно-синих, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев высказался о намерении РПЛ расширить лигу с 16 до 18 клубов. Он отметил, что при системе "осень-весна" это абсолютно верное решение.
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Энергетика
Козак высказался о продлении соглашения с нефтяниками по топливу
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что оснований продлевать соглашения с нефтяными компаниями по стабилизации рынка топлива на период после 1 июля нет.
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Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе ещё раз внесёт в Верховную раду предложение об увольнении главы МИД страны Павла Климкина, а также глав Минобороны и СБУ.
Обновлено в 18:24
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Пэтти Дженкинс показал постер новой «Чудо-женщины» в золотой броне
Режиссер Пэтти Дженкинс показал постер новой «Чудо-женщины: 1984».
Обновлено в 10:29
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
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Баскетбол
Клэй Томпсон сыграет в 4-м матче финальной серии
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Армия и оружие
ООН предупреждает: в Идлибе может произойти худшая гуманитарная катастрофа века (Der Spiegel, Германия) (Der Spiegel)
В Идлибе находятся сейчас около трех миллионов человек, которые, по сути, оказались в западне и не имеют возможности бежать оттуда, потому что Турция заблокировала свою границу.
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Шоу-бизнес
Волочкова рассказала про допрос по делу об убийстве
Балерина Анастасия Волочкова ответила на слухи о том, что ее вызвали на допрос по делу об убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича, совершенном 10 лет назад.
Обновлено в 05:17
Политика
Зеленский ответил на петицию о своей отставке
Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о своей отставке.
Обновлено в 13:29
Экономика
«Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиян
"Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки, соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 10:33
Космос
Исследователи: УФ-излучение привело к исчезновению неандертальцев
В отличие от неандертальцев, современные люди пережили длительное ультрафиолетовое излучение из-за ключевого различия в их геноме.
Обновлено в 02:43
Футбол
Президент РПЛ сообщил о расширении лиги до 18 команд
Информацию о возможном расширении числа команд в РПЛ подтвердил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 08:25
Общество
Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы
Обновлено в 18:32
Происшествия
Пять работников завода ExxonMobil в США пострадали из-за торнадо
На восточное побережье США обрушился торнадо, от разгула которого пострадал завод американской нефтегазовой компании ExxonMobil в штате Луизиана, передает РИА Новости.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Политика
Победу над нацизмом признают всемирным наследием человечества
Ранее News.ru сообщал, что верхняя палата российского парламента намерена предложить ООН признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества, а все памятники погибшим во Второй мировой войне — единым мемориалом.
Обновлено в 19:20
Общество
В Нижнем Новгороде компания «Управление отходами-НН» организует просветительские мероприятия для специалистов экологической сферы региона
6 июня 2019 года опубликована информация о том, что компания «Управление отходами-НН» организовала просветительское мероприятие для экологов, работающих на Горьковской железной дороге: 22 специалиста посетили мусороперегрузочную станцию с линией сортировки ТКО в Сормовском районе Нижнего Новгорода, построенную компанией «Управление отходами-НН» в рамках реализации концессионного проекта.
Обновлено в 10:21
Политика
Путин встречается с Саркози, аль-Фалихом и инвесторами
Президент России Владимир Путин в первый день международного экономического форума в Санкт-Петербурге, 6 июня, проведет встречу с российскими и иностранными инвесторами, передает корреспондент "Газеты.Ru", который ознакомился со списком приглашенных.
Обновлено в 12:16
Наука
Популярность полового размножения объяснили защитой от рака
Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено в 14:05
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
Полицейские на территории Подмосковья обнаружили живым бизнесмена из Саратова, которого похитил знакомый с подельниками и вымогал выкуп в 7 миллионов рублей, сообщило СУСК по Саратовской области.
Обновлено в 18:50
Культура
Дженнифер Энистон рассказала о перезапуске «Друзей»
Реплика "Рэйчел" прозвучала на шоу Эллен ДеДженерес, когда ведущая предложила Дженнифер заняться уже продолжением.
Обновлено в 04:55
Технологии
«Ростелеком», Tele2 и Ericsson вместе протестируют 5G в Москве
У Ericsson есть полный комплекс технических решений для сетей 5G, а также опыт их внедрения и эксплуатации: на оборудовании компании развернуты восемь действующих сетей 5G в США, Южной Корее, Швейцарии и Австралии, отмечается в сообщении, а Tele2 и «Ростелеком» обладают сетевой инфраструктурой и получили лицензии для проведения таких тестов.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии
Обновлено в 04:58
Космос
«Роскосмос» намерен увеличить численность российского экипажа на МКС
Роскосмос намерен в начале 2020 года увеличить численность российского экипажа на МКС с двух до трёх российских космонавтов, несмотря на перенос запуска многофункционального лабораторного модуля "Наука", от чего зависит количество членов экипажа, сообщил исполнительный директор госкорпорации, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев.
Обновлено в 10:00
Здоровье
Медпомощь для пожилых людей в России: Обследуемся и лечимся по новым правилам
В конце мая вступил в силу новый приказ Минздрава России (от 28.02.2019 № 108н), посвященный правилам обязательного медицинского страхования (ОМС).
Обновлено в 18:00
Политика
Порошенко объяснил свои претензии к Зеленскому
Экс-глава Украины Петр Порошенко объяснил, почему обвинил действующего президента Владимира Зеленского в "банальном плагиате".
Обновлено в 18:42
Спорт
Тренер Гараничева назвал ложью сообщение об отказе биатлониста подписывать контракт с СБР
Информация о решении биатлониста Евгения Гараничева не подписывать трудовой контракт с Союзом биатлонистов России (СБР) является ложной и клеветнической, поскольку спортсмен даже не видел текст документа.
Обновлено в 08:27
Игры
Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной
Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной.
Обновлено в 14:43