Футбол
Газзаев уверен, что Дзагоев ещё принесёт пользу ЦСКАSport.ru 04:59
Газзаев отметил, что Дзагоева в последние сезоны постоянно беспокоили повреждения, что мешало реализации его потенциала. При этом Дзагоев является очень квалифицированным и опытным игроком. Газзаев уверен, что когда Алан восстановится от тяжёлой травмы, он принесёт пользу ЦСКА.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:53, Вашингтон
Политика
Грузия пригрозила «принципиальным» ответом на российские меры
Грузия максимально защитит свои интересы в ответ на принятые Россией меры по авиасообщению и туристам, заявил советник премьер-министра по стратегическим коммуникациям Ираклий Чиковани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Показано использование дальнобойной винтовки «Сепаратист» на Донбассе
На Донбассе продемонстрировали использование снайперской винтовки, которая носит название «Сепаратист».
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая показала себя в 16 лет на архивном фото
Актриса Юлия Высоцкая опубликовала архивное фото в Instagram. На снимке 16-летняя звезда позирует с гитарой в руках.
Обновлено в 07:46
Политика
Путин призвал не сажать людей ради «галок» и быть к ним ближе
В ходе "Прямой линии" Путин иной раз сам заводил разговор по самым резонансным темам этого года.
Обновлено в 04:20
Политика
Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании журналистки
Президент США Дональд Трамп заявил, что не был знаком с обвинившей его в изнасиловании журналисткой Джин Кэррол.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
В Москве трое детей упали с аттракциона
В столичном парке "Сокольники" трое детей получили травмы при падении с аттракциона, передает агентство "Москва".
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Алибасов опроверг заявления СМИ о его голодании
Музыкальный продюсер Бари Алибасов лично рассказал о состоянии своего здоровья и опроверг заявления СМИ о его голодании.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Сarlos I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 06:12
Спорт
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Обновлено в 03:16
Футбол
Футболист ЦСКА Бекао заинтересовал «Наполи»
Защитник московского ЦСКА Бекао в скором времени может оказаться в итальянском чемпионате, где к нему проявляет заинтересованность "Наполи".
Обновлено в 07:20
Политика
«Продолжаем летать». Georgian Airways не прекращает рейсы в Россию
«Новый запрет действует на российские авиакомпании и полеты из России в Грузию, поэтому мы продолжаем летать по расписанному графику», – пояснили 22 июня РИА Новости в пресс-службе Georgian Airways.
Обновлено в 06:44
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Политика
Путина спросили о возможности передачи Курил Японии
Президент России Владимир Путин заявил, что флаг РФ над Курилами не будет спущен. Об этом он рассказал в интервью на канале "Россия 1".
Обновлено в 04:34
Наука
По атомному радио впервые в истории передали музыку
Первое в мире атомное радио, созданное физиками из Соединенных Штатов Америки, проиграло стереофоническую композицию, переданную при помощи амплитудной модуляции.
Обновлено 19 июня в 07:39
Здоровье
На центр ядерной медицины Бурятии выделили ещё 400 миллионов
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев выделил Бурятии дополнительно 400 миллионов рублей на проект создания Центра ядерной медицины.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
В Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено вчера в 17:13
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов на субботу из-за непогоды
Обновлено вчера в 11:05
Космос
Компания Boeing на месяц перенесла запуск своих кораблей к МКС
По сведениям источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, беспилотный вариант аппарата Starliner отправится на орбиту в середине сентября, а корабль с экипажем на борту – в конец ноября.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Мужчина открыл огонь по людям возле кинотеатра во Владивостоке
Мужчина открыл огонь по людям из травматического карабина возле кинотеатра во Владивостоке. Инцидент произошел накануне вечером.
Обновлено в 05:27
Футбол
«Локомотив» готов приобрести игрока сборной Норвегии за €6 млн
Отмечается, что турецкая команда готова рассмотреть данное предложение. Линнес выступает за "Галатасарай" с 2016 года.
Обновлено в 07:44
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян
Лидер группы System of a Down Серж Танкян выложил в Facebook пост в поддержку сестер Хачатурян, которые сейчас находятся под следствием за убийство отца.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Обновлено в 06:59
Футбол
РФС снял с «Мордовии» три очка в первенстве ФНЛ
Палата по разрешению споров РФС приняла решение снять с «Мордовии» три турнирных очка в первенстве ФНЛ сезона-2018/19.
Обновлено вчера в 13:37
Шоу-бизнес
Старший сын Натальи Водяновой впервые вышел на подиум
В пятницу, 22 июня, состоялся показ бренда Balmain. В зале присутствовала Наталья Водянова, а по подиуму прошел ее старший сын.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Зюганов анонсировал всероссийскую акцию протеста
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил в субботу на VIII пленуме партии, что политическая сила намерена вывести своих сторонников на Всероссийскую акцию протеста.
Обновлено в 04:52
Культура
Ургант получил леща от Поперечного
Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено вчера в 21:04