Газзаев отметил, что Дзагоева в последние сезоны постоянно беспокоили повреждения, что мешало реализации его потенциала. При этом Дзагоев является очень квалифицированным и опытным игроком. Газзаев уверен, что когда Алан восстановится от тяжёлой травмы, он принесёт пользу ЦСКА.

Газзаев уверен, что Дзагоев ещё принесёт пользу ЦСКА

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