Футбол

Газзаев уверен, что Дзагоев ещё принесёт пользу ЦСКАSport.ru 04:59

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Газзаев отметил, что Дзагоева в последние сезоны постоянно беспокоили повреждения, что мешало реализации его потенциала. При этом Дзагоев является очень квалифицированным и опытным игроком. Газзаев уверен, что когда Алан восстановится от тяжёлой травмы, он принесёт пользу ЦСКА.
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Газзаев уверен, что Дзагоев ещё принесёт пользу ЦСКА

Sport.ru04:59

Газзаев считает, что Дазгоев еще принесет пользу ЦСКА

Спорт-Экспресс04:24
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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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Валерий Газзаев
Футболист
Советский футболист, советский и российский футбольный тренер, депутат Государственной думы VII созыва.
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