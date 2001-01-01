Футбол
Газзаев уверен, что Дзагоев ещё принесёт пользу ЦСКАSport.ru 04:59
Газзаев отметил, что Дзагоева в последние сезоны постоянно беспокоили повреждения, что мешало реализации его потенциала. При этом Дзагоев является очень квалифицированным и опытным игроком. Газзаев уверен, что когда Алан восстановится от тяжёлой травмы, он принесёт пользу ЦСКА.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:21, Вашингтон
Происшествия
Соседи Бориса Джонсона пожаловались на него в полицию
Соседи бывшего главы британского МИДа и вероятного будущего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пожаловались на него в полицию, 21 июня передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФ
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Обновлено в 01:46
Авто
BMW отозвал 200 флагманских кроссоверов X7 из-за подушек безопасности
Немецкий автоконцерн BMW принял решение отозвать в Китае 209 автомобилей модели X7 из-за некачественной сборки.
Обновлено в 05:39
Политика
Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России
Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 00:53
Общество
Шнуров переделал арку дома 18 века под гараж, пишут СМИ
Музыкант Сергей Шнуров переделал лишился гаража, который оборудовал в арке дома 18 века у Летнего сада, пишет 78.ru.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Представитель Алибасова сообщил о состоянии Федосеевой-Шукшиной
PR-директор Бари Алибасова и группы «На-на» Вадим Горжанкин рассказал РБК о причинах госпитализации супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 06:08
Политика
Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны
Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено вчера в 16:43
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях
Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
Спорт
Российские спортсмены завоевали первое золото Европейских игр в Минске
ТАСС отмечает, что в этом виде программы разыгрывались лицензии на Олимпийские игры 2020 года.
Обновлено в 05:58
Авто
В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега
Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено вчера в 22:22
Культура
Роскомнадзор напомнил правила вещания в День памяти и скорби
Роскомнадзор напоминает редакциям телеканалов, радиоканалов и вещателям, что 22 июня, в День памяти и скорби, на всей территории России на радио и телевидении отменяются развлекательные мероприятия и передачи в течение всего дня.
Обновлено в 04:32
Политика
Россия объявила о невозможности развития туризма с Грузией
Развитие туризма между Россией и Грузией стало невозможным, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 05:55
Политика
Девять чебоксарских дорог ушли на ремонт
По большинству адресов ремонтные работы завершатся к середине июля В Чебоксарах все подрядчики приступили к ремонту дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Обновлено 19 июня в 07:02
Спорт
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Обновлено в 03:16
Происшествия
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Крыму
"В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-21110, пострадали водитель и три пассажира автомобиля Mitsubishi ASX, в том числе двое несовершеннолетних, а также пассажир Daewoo Matiz", - уточнили в пресс-службе.
Обновлено в 03:07
Общество
21 июня наступает летнее солнцестояние
В 2019 году летнее солнцестояние наступит 21 июня в 18.54.
Обновлено вчера в 05:29
Экономика
«Синара» планирует поставлять железнодорожную технику в Африку
Торговый дом "Синара - Транспортные машины" на открытой экономической конференции "Россия - Африка" подписал соглашение о сотрудничестве с Африканским экспортно-импортным банком (Афрэксимбанк), в рамках которого планирует поставлять в страны Африки маневровые тепловозы и путевую технику для строительства и ремонта железнодорожных путей, сообщили в пресс-службе группы "Синара".
Обновлено вчера в 08:29
Кино
Фильм «Дылда» получил гран-при кинофестиваля «Зеркало»
Гран-при фестиваля "Зеркало" в Ивановской области получил фильм Кантемира Балагова "Дылда", сообщила пресс-служба фестиваля.
Обновлено в 05:15
Политика
Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина
Россияне, проживающие в Грузии, отреагировали на меры, принятые российскими властями по обеспечению возвращения граждан страны на родину.
Обновлено вчера в 19:01
Наука
Маск заявил о постепенном вымирании человечества
Генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск заявил, что к 2050 году население Земли значительно сократится, а не возрастёт, как считают в ООН.
Обновлено вчера в 15:34
Политика
Georgian Airways продолжает продавать билеты в Россию
Грузинская авиакомпания Georgian Airways продолжает продавать билеты на рейсы из Грузии в направлении России и обратно.
Обновлено в 04:59
Политика
Дерипаска изменил иск к Минфину США о снятии санкций
Российский бизнесмен Олег Дерипаска скорректировал свой иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину, который он подавал 15 марта.
Обновлено в 00:51
Политика
Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании журналистки
Президент США Дональд Трамп заявил, что не был знаком с обвинившей его в изнасиловании журналисткой Джин Кэррол.
Обновлено вчера в 20:12
Общество
Судно с косатками и белухами из «китовой тюрьмы» вышло из Хабаровска
Пароход с косатками и белухами, доставленными сюда из «китовой тюрьмы», отправился из Хабаровска в Николаевский район Хабаровского края.
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
В водопроводной воде в Охе нашли инфекцию
По факту заболевания была начата проверка воды из внешней и внутренней водопроводной системы дома, где проживали пострадавшие.
Обновлено в 05:58