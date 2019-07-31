Футбол

Газзаев станет тренером «Енисея»Матч ТВ вчера в 10:35

Как стало известно «Матч ТВ», в тренерский штаб «Енисея», провалившего старт сезона в ФНЛ, войдет Юрий Газзаев. В какой именно должности Газзаев будет работать в красноярском клубе, пока неизвестно. Возможно, официально она будет называться «тренер-консультант».
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Юрий Фарзунович Газзаев
Футболист
Советский и российский футболист и тренер. Выступал на позициях полузащитника и нападающего. Мастер спорта СССР с 1990 года.
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