Футбол
Газзаев стал новым главным тренером «Енисея»Нева Спорт 03:33
Тренерский штаб красноярского «Енисея» возглавил Юрий Газаев, который еще в конце июля вошел в него в качестве тренера-консультанта. Теперь он официально возглавил клуб ФНЛ, заменив на посту главного тренера Виктора Тренева.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:56, Ашберн
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Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
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Скончался народный артист России, композитор Роман Леденев.
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В России запретят платить за поездки в метро и автобусе без паспорта
Транспортные карты в большинстве регионов России с августа 2020 года можно будет пополнить только после предъявления паспорта, сообщает РБК со ссылкой на закон о национальной платежной системе.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Экс-владельца «Кубани» приговорили к девяти годам колонии
Мосгорсуд в пятницу назначил девять лет колонии главе украинской металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), бывшему владельцу ФК "Кубань" Олегу Мкртчану за хищение кредитов ВЭБа на 2,5 миллиарда долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:47
Происшествия
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Два человека погибли в Ульяновской области, по предварительной информации, отравившись подсолнечным маслом, сообщило СУ СК по региону.
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Экономика
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Источники издания рассказали о том, что предприятие отправило индийскому правительству официальный запрос на выпуск дополнительной партии на 72 единицы Су-30МКИ на сумму в пять миллиардов долларов.
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Гаджеты
Раскрыто оснащение смартфонов Samsung Galaxy M21, M31 и M41
Сетевые источники обнародовали ключевые характеристики сразу трёх новых смартфонов, которые готовит к выпуску компания Samsung: это модели Galaxy M21, Galaxy M31 и Galaxy M41.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В работе «Ростелекома» произошел масштабный сбой
Произошла массовая авария, которая затронула сразу несколько регионов. Ведутся восстановительные работы.
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Армия и оружие
В ДНР произошло столкновение с украинскими диверсантами
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Обновлено в 05:51
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
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Кино
Луди Линь сыграет Лю Кана в Mortal Kombat
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Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
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Зеленский развесил в своем офисе картины с шаурмой и пингвинами в Раде
Новый президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса картины современных украинских художников.
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Нурмагомедов предложил посадить Макгрегора в тюрьму
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что после инцидента с ударом пожилого мужчины Конора Макгрегора необходимо посадить в тюрьму.
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