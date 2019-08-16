Футбол
Газзаев стал новым главным тренером «Енисея»Нева Спорт 03:33
Тренерский штаб красноярского «Енисея» возглавил Юрий Газаев, который еще в конце июля вошел в него в качестве тренера-консультанта. Теперь он официально возглавил клуб ФНЛ, заменив на посту главного тренера Виктора Тренева.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
Происшествия
Здание обвалилось под Петербургом
Обновлено в 06:17
Футбол
Минниханов обсудил с Чеферином проведение матча Суперкубка в Казани
Президент РТ Рустам Минниханов в ходе встречи с главой УЕФА Александром Чеферином говорил о возможности проведения в Казани матча за Суперкубок Европы.
Обновлено в 01:19
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Футбол
Тарасов назвал Фарфана жадным, а Баринова — отморозком
Обновлено в 04:03
Происшествия
Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель
Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:09
Общество
Уроженец Казани Муха Люберецкий отрекся от титула «вор в законе»
59-летний уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрекся от титула «вор в законе».
Обновлено в 04:55
Происшествия
Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали
Второй пилот аварийно севшего в поле лайнера "Уральских авиалиний" Георгий Мурзин попал в больницу, сообщает канал "360".
Обновлено в 05:56
Авто
МВД разъяснило ситуацию с выдачей автомобильных номеров нового образца
«На сегодняшний день применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки, что прямо предусмотрено новой редакцией ГОСТ», — пояснила Волк.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Футбол
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
По итогам ответных матчей третьего отборочного раунда Лиги Европы Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА.
Обновлено в 01:47
Политика
Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1
Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Роскачество учит распознавать фальшивые отзывы в интернете
Как не отличить «фейковые» отзывы от настоящих, советуют специалисты Роскачества.
Обновлено в 02:16
Общество
Девочка судится с берлинским хором мальчиков
Ребенок 9 лет из Германии подал в суд на хор мальчиков в Берлине из-за гендерной дискриминации.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Минтруд РФ утвердил список запрещенных для женщин профессий
Министерство труда и соцзащиты России утвердило список производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин.
Обновлено вчера в 17:34
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Здоровье
Медики рассказали о полезных свойствах облепихи
Облепиха позитивно сказывается на здоровье волос и кожи головы.
Обновлено вчера в 17:11
Технологии
Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца
Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 02:44
Политика
Команда Зеленского разработает план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил о начале разработки стратегии по «реинтеграции» Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 20:41
Технологии
Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
Обновлено вчера в 15:44
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении более 11 млрд рублей
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов признал свою вину в хищении более 11 млрд рублей во время заседания суда.
Обновлено в 06:04
Происшествия
По факту танцев с автоматом на Кирова возбуждено уголовное дело
В Калуге возбуждено уголовное дело по части 2 статьи УК РФ "Хулиганство" после перекрытия улицы Кирова и танцев с предметом, похожим на оружие.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Видео нападения Макгрегора на пожилого мужчину в баре появилось в сети
Видео нападения бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора на посетителя бара в Дублине появились в сети.
Обновлено вчера в 09:17
Футбол
Член парламента призвал «МЮ» и «Ман Сити» помочь клубу четвертой лиги
Независимый член парламента Великобритании от Бери Иван Льюис призвал «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» оказать помощь местному клубу.
Обновлено в 03:14
Футбол
Фанаты «Спартака» простились с Алексеем Бахытом
Футболисты столичной команды после матча с "Туном" (игра завершилась со счетом 2:1 в пользу москвичей) почтили память умершего болельщика Алексея Васюка, надев футболки с его портретом и надписью "Спи спокойно, сорванец".
Обновлено в 06:41
Происшествия
СК не возбуждал дело против купившей лекарство ребенку женщины
Следственный комитет России (СКР) не возбуждал уголовное дело против женщины, которая купила незарегистрированное в стране лекарство.
Обновлено в 06:41