Футбол
Газзаев стал новым главным тренером «Енисея»Нева Спорт 03:33
Тренерский штаб красноярского «Енисея» возглавил Юрий Газаев, который еще в конце июля вошел в него в качестве тренера-консультанта. Теперь он официально возглавил клуб ФНЛ, заменив на посту главного тренера Виктора Тренева.
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