Тренерский штаб красноярского «Енисея» возглавил Юрий Газаев, который еще в конце июля вошел в него в качестве тренера-консультанта. Теперь он официально возглавил клуб ФНЛ, заменив на посту главного тренера Виктора Тренева.

Общество Роскомнадзор сообщил о трех проигнорированных Google требованиях Google проигнорировал три уведомления Роскомнадзора с требованием удалить видео в YouTube, в котором оскорбляют государственные символы России.

Происшествия Труп с пакетом на голове нашли в машине в Красноярске Находка была сделана сегодня утром, 16 августа. В автомобиле лежало тело мужчины, на голове которого был надет пакет.

Политика Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.

Энергетика Bloomberg: Санкции США увеличили спрос на российскую нефть Спрос на российскую нефть марки Urals получил поддержку на фоне санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы.

Происшествия Минздрав оценит ставшее причиной ареста двух матерей лекарство Минздрав оценит эффективность препарата «Фризиум», за покупку которого задержали двух матерей тяжелобольных детей, передает ТАСС.

Армия и оружие Израиль попытался атаковать российских военных, намереваясь обвинить в атаке «Хезболлу» Обе атаки были успешно отбиты, однако, как утверждают специалисты, за нападением стояли израильские военные, намереваясь переложить ответственность на организацию «Хезболла».

Авто Американский миллионер создал внедорожник с 40-сантиметровым клиренсом Джеймс Гликенхаус, глава американской Scuderia Cameron Glickenhaus, выложил на своей странице в Facebook фото первого серийного экземпляра внедорожника Boot.

Происшествия Второй пилот аварийно севшего в кукурузном поле А321 госпитализирован Второй пилот самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, Георгий Мурзин попал в больницу.

Происшествия 16-летняя челябинка получила ожоги во время удаления аппендикса В Челябинске 16-летняя девушка получила ожоги во время операции по удалению аппендикса.

Политика Идею Трампа купить Гренландию в Дании сочли шуткой В Дании сообщении об интересе президента США Дональда Трампа к покупке Гренландии в Дании восприняли с недоумением.

Гаджеты Huawei P30 Pro назвали лучшим смартфоном 2019 года Лидером среди флагманов стал Huawei P30 Pro, что для компании-производителя стало второй подряд победой в этом топе.

Технологии Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".

Происшествия Два человека погибли на Байкале при столкновении катера с пирсом В ночь с четверга на пятницу на Байкале в районе поселка Култук катер типа "Амур" столкнулся с бетонным пирсом.

Происшествия Гонщик с Малышева может быть сыном высокопоставленного росгвардейца У водителя, устроившего смертельное ДТП на пересечении Малышева и Московской, могут быть связи в национальных войсках Виновник смертельного ДТП на Малышева Владимир Васильев может быть сыном занимающего высокий пост сотрудника Росгвардии.

Происшествия Американец сравнил аварийную посадку A321 с «чудом на Гудзоне» Переживший аварийную посадку самолета на Гудзон в 2009 году американец Дэйв Андерсон назвал «великими людьми» членов экипажа А321 «Уральских авиалиний», которые посадили самолет с отказавшими двигателями на кукурузное поле в Подмосковье.

Происшествия После вскрытия медик заявил, что миллиардера Эпштейна могли убить Находившийся в тюрьме миллиардер Джеффри Эпштейн, которого ранее обнаружили мертвым в камере, с большей долей вероятности мог умереть насильственной смертью, нежели свести счеты с собственной жизнью.

Политика В Госдуме оценили стратегию Зеленского по возвращению Крыма Новая стратегия Киева по возвращению Крыма является способом впустую потратить деньги налогоплательщиков, заявил депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев в пятницу, 16 августа.

Шоу-бизнес Тарасов: Третьего в постели я не приемлю Экс-полузащитник «Локомотива» и бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов рассказал о своих предпочтениях в любовных соитиях.

Культура Скончался народный артист России композитор Роман Леденев Народный артист России, композитор Роман Леденев скончался на 89-м году жизни 15 августа.