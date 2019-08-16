Футбол

Газзаев стал главным тренером ФК «Енисей»Life.ru 05:57

Футбольный клуб "Енисей" на своём официальном сайте сообщил, что Юрий Газзаев назначен на пост главного тренера, который ранее занимал Виктор Тренев.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Енисей» объявил имя нового главного тренера

Чемпионат03:24

«Енисей» объявил о назначении Газзаева на пост главного тренера

Матч ТВ03:55

Новым главным тренером «Енисея» стал Юрий Газзаев

Спорт-Экспресс03:52

ФК «Енисей» снова сменил тренера

ДЕЛА.ru01:08

У футболистов «Енисея» сменился тренер

Московский Комсомолец03:17

Новым тренером ФК «Енисей» стал Юрий Газзаев

КП - Красноярск02:10

Красноярский футбольный «Енисей» сменил главного тренера

Newslab.ru01:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:01, Ашберн
Политика

Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Кино

Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat

В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено в 12:00
Политика

ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим

Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Баскетбол

Михаил Прохоров продал клуб НБА «Бруклин Нетс» за 2,35 млрд долларов

Сумма сделки составила 2,35 миллиарда долларов. Китайский бизнесмен в прошлом году приобрел 49% акций клуба за один миллиард долларов.
Обновлено в 10:20
Политика

Порошенко указал в декларации, что является президентом Украины

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в электронной декларации указал, что по-прежнему является лидером государства.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Пассажирский самолёт совершил аварийную посадку в Подмосковье

Обновлено вчера в 01:13
Общество

В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Обновлено в 13:44
Футбол

«СЭ»: Круговой склоняется к переходу в «Зенит», а не в ЦСКА

Футболист склонен принять предложение «Зенита», а не ЦСКА, сообщает «Спорт-Экспресс». Оба клуба предложили «Уфе» 2 млн евро за Кругового.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес

Джулия Ванг высказалась о смене пола

Обновлено в 14:10
Культура

Телеведущий Роман Бабаян перешел на НТВ

Ведущий «Право голоса» на ТВЦ Роман Бабаян перешел в новый проект на НТВ, сообщает радио «Говорит Москва».
Обновлено в 13:52
Происшествия

В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске

Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
Обновлено в 13:13
Энергетика

«Газпром» уложил почти 74 процента «Северного потока-2»

Строительство трубопровода "Северный поток-2" завершено на 73,6% — в настоящее время по дну Балтийского моря уложено уже 1805,6 километра труб, сообщили ТАСС в "Газпроме".
Обновлено в 10:34
Общество

Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе

Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ

Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индии Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.
Обновлено в 00:33
Происшествия

Убивший авиадиспетчера Калоев пошел на выборы от «Единой России»

Виталий Калоев, в 2004 году убивший швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена из мести за гибель своей семьи, стал кандидатом в депутаты городского собрания Владикавказа от «Единой России».
Обновлено в 11:22
Происшествия

СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах

Рейс авиакомпании Nordwind из Антальи в Санкт Петербург задерживается более чем на 13 часов, сообщает "Фонтанка".
Обновлено в 14:36
Теннис

Роджер Федерер: «Рублев сыграл отлично, я впечатлен»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер подвел итоги матча третьего круга «Мастерса» в Цинциннати (США).
Обновлено в 02:00
Здоровье

Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды

Обновлено в 09:36
Футбол

Экипаж A321 может бесплатно посещать матчи «Спартака»

Футбольный клуб "Спартак" предоставил членам совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолета право бесплатно посещать домашние матчи клуба.
Обновлено в 14:23
Политика

Трамп мечтает купить Гренландию

Обновлено вчера в 20:48
Общество

К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублей

«Мосгортранс» и другие организации подали иски о возмещении ущерба к инициаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сумму около 13 млн рублей.
Обновлено в 14:28
Футбол

Директор «Барселоны» подтвердил переход Коутиньо в «Баварию»

Обновлено в 14:32
Экономика

Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян

Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

Заместители министров обороны России и ЮАР обсудили ВТС

В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.
Обновлено в 15:33
Происшествия

Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео

Обновлено вчера в 09:40
Политика

Захарова напомнила США о краже дипсобственности России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Женщина, оставившая младенца у храма в Воронеже, попала на видео

Обновлено в 12:59
Гаджеты

Apple спрятала дату презентации iPhone в iOS 13

Обновлено в 03:11
Происшествия

В Подмосковье завели уголовное дело на «вора в законе» Огонька

Подмосковное МВД возбудило уголовное дело в отношении криминального авторитета Александра Окунева, известного под прозвищем Саша Огонек.
Обновлено в 08:15
Политика

«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»

В «Яндексе» в ответ на запрос РБК назвали слухами сообщения о том, что компания рассматривает вариант закрыть свой новостной агрегатор.
Обновлено в 13:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Фарзунович Газзаев
Футболист
Советский и российский футболист и тренер. Выступал на позициях полузащитника и нападающего. Мастер спорта СССР с 1990 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное