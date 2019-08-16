Футбол
Газзаев стал главным тренером ФК «Енисей»Life.ru 05:57
Футбольный клуб "Енисей" на своём официальном сайте сообщил, что Юрий Газзаев назначен на пост главного тренера, который ранее занимал Виктор Тренев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:01, Ашберн
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Кино
Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat
В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено в 12:00
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Баскетбол
Михаил Прохоров продал клуб НБА «Бруклин Нетс» за 2,35 млрд долларов
Сумма сделки составила 2,35 миллиарда долларов. Китайский бизнесмен в прошлом году приобрел 49% акций клуба за один миллиард долларов.
Обновлено в 10:20
Политика
Порошенко указал в декларации, что является президентом Украины
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в электронной декларации указал, что по-прежнему является лидером государства.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Пассажирский самолёт совершил аварийную посадку в Подмосковье
Обновлено вчера в 01:13
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено в 13:44
Футбол
«СЭ»: Круговой склоняется к переходу в «Зенит», а не в ЦСКА
Футболист склонен принять предложение «Зенита», а не ЦСКА, сообщает «Спорт-Экспресс». Оба клуба предложили «Уфе» 2 млн евро за Кругового.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес
Джулия Ванг высказалась о смене пола
Обновлено в 14:10
Культура
Телеведущий Роман Бабаян перешел на НТВ
Ведущий «Право голоса» на ТВЦ Роман Бабаян перешел в новый проект на НТВ, сообщает радио «Говорит Москва».
Обновлено в 13:52
Происшествия
В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске
Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
Обновлено в 13:13
Энергетика
«Газпром» уложил почти 74 процента «Северного потока-2»
Строительство трубопровода "Северный поток-2" завершено на 73,6% — в настоящее время по дну Балтийского моря уложено уже 1805,6 километра труб, сообщили ТАСС в "Газпроме".
Обновлено в 10:34
Общество
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ
Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индии Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Убивший авиадиспетчера Калоев пошел на выборы от «Единой России»
Виталий Калоев, в 2004 году убивший швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена из мести за гибель своей семьи, стал кандидатом в депутаты городского собрания Владикавказа от «Единой России».
Обновлено в 11:22
Происшествия
СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах
Рейс авиакомпании Nordwind из Антальи в Санкт Петербург задерживается более чем на 13 часов, сообщает "Фонтанка".
Обновлено в 14:36
Теннис
Роджер Федерер: «Рублев сыграл отлично, я впечатлен»
Швейцарский теннисист Роджер Федерер подвел итоги матча третьего круга «Мастерса» в Цинциннати (США).
Обновлено в 02:00
Здоровье
Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды
Обновлено в 09:36
Футбол
Экипаж A321 может бесплатно посещать матчи «Спартака»
Футбольный клуб "Спартак" предоставил членам совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолета право бесплатно посещать домашние матчи клуба.
Обновлено в 14:23
Политика
Трамп мечтает купить Гренландию
Обновлено вчера в 20:48
Общество
К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублей
«Мосгортранс» и другие организации подали иски о возмещении ущерба к инициаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сумму около 13 млн рублей.
Обновлено в 14:28
Футбол
Директор «Барселоны» подтвердил переход Коутиньо в «Баварию»
Обновлено в 14:32
Экономика
Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян
Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Заместители министров обороны России и ЮАР обсудили ВТС
В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.
Обновлено в 15:33
Происшествия
Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Захарова напомнила США о краже дипсобственности России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено в 11:58
Гаджеты
Apple спрятала дату презентации iPhone в iOS 13
Обновлено в 03:11
Происшествия
В Подмосковье завели уголовное дело на «вора в законе» Огонька
Подмосковное МВД возбудило уголовное дело в отношении криминального авторитета Александра Окунева, известного под прозвищем Саша Огонек.
Обновлено в 08:15
Политика
«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
В «Яндексе» в ответ на запрос РБК назвали слухами сообщения о том, что компания рассматривает вариант закрыть свой новостной агрегатор.
Обновлено в 13:51