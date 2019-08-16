Футбол

Газзаев стал главным тренером ФК «Енисей»Life.ru 05:57

Футбольный клуб "Енисей" на своём официальном сайте сообщил, что Юрий Газзаев назначен на пост главного тренера, который ранее занимал Виктор Тренев.
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ФК «Енисей» снова сменил тренера

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Новым тренером ФК «Енисей» стал Юрий Газзаев

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Новым главным тренером «Енисея» стал Юрий Газзаев

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Матч ТВ03:55

Красноярский футбольный «Енисей» сменил главного тренера

Newslab.ru01:27
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«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»

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При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека

В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
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Юрий Фарзунович Газзаев
Футболист
Советский и российский футболист и тренер. Выступал на позициях полузащитника и нападающего. Мастер спорта СССР с 1990 года.
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