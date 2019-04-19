Газзаев считает, что лимит на легионеров не нужен российскому футболуRT на русском 03:09

Заместитель председателя комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев считает, что лимит на легионеров мешает российским клубам успешно выступать в еврокубках, а футболистам — прогрессировать.

Газзаев считает, что лимит на легионеров не нужен российскому футболу

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