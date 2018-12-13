Футбол

Газзаев считает, что футболистов ЦСКА в будущем ждут большие победы
РИА Новости
11:16

Реал — ЦСКА
0 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
37′
Федор Чалов
43′
Георгий Щенников
Карим Бензема
Гарет Бэйл
46′
Маркос Льоренте
Тони Кроос
58′
73′
Арнор Сигурдссон
Марсело
Даниэль Карвахаль
74′
78′
Георгий Щенников
84′
Федор Чалов
Абель Эрнандес
89′
Иван Обляков
Константин Кучаев
Федерико Вальверде
90′+3′
90′+4′
Арнор Сигурдссон
Такума Нисимура
Нынешний состав московского футбольного клуба ЦСКА в будущем ждут большие победы, заявил РИА Новости бывший главный тренер армейцев и сборной России Валерий Газзаев.
РИА Новости11:16

Подробнее о событии

Валерий Газзаев: «ЦСКА показал хороший уровень игры, у этой команды большой потенциал»

Матч ТВ12:38

Валерий Газзаев: «ЦСКА показал хороший уровень игры, у этой команды большой потенциал»

Sportbox.RU12:38

Газзаев считает, что футболистов ЦСКА в будущем ждут большие победы

РИА Новости11:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 13:45, Ашберн
Футбол

Стал известен состав «Краснодара» на матч ЛЕ с «Севильей»

Обновлено в 11:57
Футбол

Вильярреал — Спартак 1:0 (Перерыв)

Московский "Спартак" к финальному раунду группового турнира Лиги Европы подходит с кучей травм, нерешенных проблем и вдобавок - находясь на последнем месте в квартете.
Обновлено вчера в 16:45
Футбол

Денис Черышев: «Не удивлен победе ЦСКА над „Реалом“»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал о своих эмоциях от победы ЦСКА над «Реалом» (3:0) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
Обновлено в 13:13
Футбол

«Спартак» и «Урал» интересуются форвардом «Кардиффа» Мейте

Контракт 22-летнего ивуарийца с «Кардиффом» рассчитан до января, по истечению которого, Мейте намерен подписать соглашение с новым клубом на правах свободного агента.
Обновлено в 12:57
Футбол

Дзюба признан лучшим футболистом 2018 года

Обновлено в 08:10
Футбол

Боккетти перенес операцию на голеностопном суставе

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти прооперирован в одной из клиник Рима.
Обновлено в 12:07
Футбол

ФИФА допустила проведение части матчей ЧМ-2022 за пределами Катара

В конце октября президент ФИФА заявил, что организация рассматривает возможность увеличения числа участников финальных турниров чемпионата мира с 32 до 48 команд уже с 2022 года.
Обновлено в 11:44
Футбол

Главный тренер «Ростова» Карпин дисквалифицирован на шесть матчей

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин дисквалифицирован на шесть матчей.
Обновлено в 08:18
Футбол

Болельщики «Рубина» признали Сорокина лучшим игроком в ноябре-декабре

Защитник Егор Сорокин был признан лучшим игроком «Рубина» в ноябре и декабре. За 23-летнего футболиста проголосовали 52,3% болельщиков.
Обновлено в 09:16
Футбол

На матче «Славия» — «Зенит» ожидается до 19 тысяч зрителей

Как сообщает официальный сайт «Зенита», на игре ожидается до 19 тысяч зрителей, сине-бело-голубых поддержат до 1 тысячи болельщиков.
Обновлено в 07:13
Футбол

Лионель Месси может перейти в «Интер»

Обновлено в 11:40
Футбол

УЕФА открыл дело против «Шахтера» за поведение фанатов

УЕФА открыл дело против "Шахтера" по итогам матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Лиона" (1:1), сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 12:04
Футбол

«Рома» отказалась продавать Юндера в «Арсенал»

Полузащитник «Ромы» Дженгиз Юндер мог перейти в лондонский «Арсенал».
Обновлено в 13:14
Футбол

«Интер» объявил о назначении Маротты на пост генерального директора

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта занял аналогичную должность в «Интере».
Обновлено в 08:32
Футбол

Футболист Мюллер извинился перед соперником за удар ногой в голову

Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер извинился за удар ногой в голову футболиста "Аякса".
Обновлено в 07:42
ещё по теме
Валерий Газзаев
Футболист
Советский футболист, российский футбольный тренер, депутат Государственной думы VII созыва. Мастер спорта СССР международного класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное