Футбол

Газзаев считает, что Дазгоев еще принесет пользу ЦСКАСпорт-Экспресс 04:24

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказал мнение, что полузащитник Алан Дзагоев сможет помочь армейцам после восстановления.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Газзаев считает, что Дазгоев еще принесет пользу ЦСКА

Спорт-Экспресс04:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:48, Вашингтон
Политика

Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны

Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина

Супруга Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована после приступа астмы, сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 03:47
Политика

Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию

Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Стас Пьеха показал новую квартиру

Недавно 38-летний певец закончил обустройство апартаментов на северо-западе Москвы.
Обновлено в 03:00
Политика

Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Путешествия

Названы самые дорогие для путешествий на поезде города

Дорогую покупку железнодорожных билетов сделали и путешественники, которые проехали на поезде через всю Россию - от Москвы до Владивостока на поезде пара туристов из-за рубежа прокатилась за 90 тысяч рублей.
Обновлено в 04:31
Общество

«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей

Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено вчера в 09:19
Политика

Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии

Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено 20 июня в 23:58
Армия и оружие

В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
Политика

Российским авиакомпаниям запретили летать в Грузию

Согласно документу, «с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».
Обновлено вчера в 16:25
Авто

Флагманский кроссовер Audi SQ8 принял дизельную эстафету

Впоследствии рекордсмены не сменялись, а множились: этот же двигатель был помещён под капот Бентайги без изменения отдачи: 435 л.с. и 900 Н•м. Теперь же супердизелем обзавёлся и стильный «ку-восьмой», получив повышение до SQ8.
Обновлено вчера в 18:01
Политика

Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено вчера в 21:35
Спорт

Валуев признался, что продолжает лечить опухоль мозга

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Государственной думы России Николай Валуев заявил, что проходит курс лечения из-за опухоли головного мозга.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Татьяна Навка в День йоги продемонстрировала стойку на гвоздях

В День йоги Татьяна Навка продемонстрировала стойку на гвоздях.
Обновлено вчера в 11:12
Политика

Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан.
Обновлено вчера в 16:17
Футбол

Ибрагимович и Руни сыграют с «Атлетико» в Матче звезд МЛС

Обновлено в 02:15
Политика

Путин высказался о возможности отдать Курилы

Президент России Владимир Путин в беседе с ведущим программы «Вести в субботу» Сергеем Брилевым на телеканале «Россия 1» прокомментировал возможность отдать Японии Курильские острова.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Дудь, Ковальчук, Смехова и другие вступились за сестер Хачатурян

Обновлено в 01:57
Единоборства

У друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии

В Дарэме со скандалом завершилась процедура взвешивания ирландца Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи перед кулачным боем, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

На Украине молния убила трех человек

Три человека погибли, еще два госпитализированы в результате попадания молнии в автобусную остановку в селе Беньковцы Ивано-Франковской области.
Обновлено вчера в 16:37
Экономика

Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $10 тыс

Курс биткоина в субботу, 22 июня, впервые с мая 2018 года превысил психологическую отметку $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk.
Обновлено в 00:55
Происшествия

Нашелся настоящий владелец миллиардов Захарченко

Обновлено вчера в 08:09
Шоу-бизнес

Жена Александра Цекало похвасталась дорогим подарком от мужа

Александр Цекало сделал своей супруге роскошный подарок на день рождения. Продюсер побаловал Дарину украшением.
Обновлено в 02:18
Транспорт

Для водителей создадут «островки безопасности» на дорогах

Министерство внутренних дел РФ и Росавтодор изучают вопрос организации так называемых островков безопасности на базе бывших постов ДПС.
Обновлено в 04:18
Наука

Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще

Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

Обновлено в 02:57
Футбол

Самедов покинул «Крылья Советов»

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что опытный полузащитник Александр Самедов не будет выступать в команде в грядущем сезоне.
Обновлено вчера в 12:18
Авто

УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено 20 июня в 04:25
Футбол

Стал известен состав «Спартака» в контрольном матче с «Сочи»

Обновлено в 04:09
Авто

Kia презентовала новейший кроссовер Kia Seltos

Все характеристики корейская марка Seltos пока не называет, также неизвестны его габариты, но ранее сообщалось, что новый глобальный кроссовер B-сегмента будет немного крупнее, чем Hyundai Creta.
Обновлено 20 июня в 13:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Валерий Газзаев
Футболист
Советский футболист, советский и российский футбольный тренер, депутат Государственной думы VII созыва.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное