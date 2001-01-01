Футбол
Газзаев считает, что Дазгоев еще принесет пользу ЦСКАСпорт-Экспресс 04:24
Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказал мнение, что полузащитник Алан Дзагоев сможет помочь армейцам после восстановления.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:48, Вашингтон
Политика
Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны
Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина
Супруга Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована после приступа астмы, сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 03:47
Политика
Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию
Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Стас Пьеха показал новую квартиру
Недавно 38-летний певец закончил обустройство апартаментов на северо-западе Москвы.
Обновлено в 03:00
Политика
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Путешествия
Названы самые дорогие для путешествий на поезде города
Дорогую покупку железнодорожных билетов сделали и путешественники, которые проехали на поезде через всю Россию - от Москвы до Владивостока на поезде пара туристов из-за рубежа прокатилась за 90 тысяч рублей.
Обновлено в 04:31
Общество
«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей
Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено вчера в 09:19
Политика
Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено 20 июня в 23:58
Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
Политика
Российским авиакомпаниям запретили летать в Грузию
Согласно документу, «с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».
Обновлено вчера в 16:25
Авто
Флагманский кроссовер Audi SQ8 принял дизельную эстафету
Впоследствии рекордсмены не сменялись, а множились: этот же двигатель был помещён под капот Бентайги без изменения отдачи: 435 л.с. и 900 Н•м. Теперь же супердизелем обзавёлся и стильный «ку-восьмой», получив повышение до SQ8.
Обновлено вчера в 18:01
Политика
Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено вчера в 21:35
Спорт
Валуев признался, что продолжает лечить опухоль мозга
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Государственной думы России Николай Валуев заявил, что проходит курс лечения из-за опухоли головного мозга.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Татьяна Навка в День йоги продемонстрировала стойку на гвоздях
В День йоги Татьяна Навка продемонстрировала стойку на гвоздях.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина
Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан.
Обновлено вчера в 16:17
Футбол
Ибрагимович и Руни сыграют с «Атлетико» в Матче звезд МЛС
Обновлено в 02:15
Политика
Путин высказался о возможности отдать Курилы
Президент России Владимир Путин в беседе с ведущим программы «Вести в субботу» Сергеем Брилевым на телеканале «Россия 1» прокомментировал возможность отдать Японии Курильские острова.
Обновлено в 04:35
Единоборства
У друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии
В Дарэме со скандалом завершилась процедура взвешивания ирландца Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи перед кулачным боем, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
На Украине молния убила трех человек
Три человека погибли, еще два госпитализированы в результате попадания молнии в автобусную остановку в селе Беньковцы Ивано-Франковской области.
Обновлено вчера в 16:37
Экономика
Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $10 тыс
Курс биткоина в субботу, 22 июня, впервые с мая 2018 года превысил психологическую отметку $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Нашелся настоящий владелец миллиардов Захарченко
Обновлено вчера в 08:09
Шоу-бизнес
Жена Александра Цекало похвасталась дорогим подарком от мужа
Александр Цекало сделал своей супруге роскошный подарок на день рождения. Продюсер побаловал Дарину украшением.
Обновлено в 02:18
Транспорт
Для водителей создадут «островки безопасности» на дорогах
Министерство внутренних дел РФ и Росавтодор изучают вопрос организации так называемых островков безопасности на базе бывших постов ДПС.
Обновлено в 04:18
Наука
Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще
Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено вчера в 16:07
Футбол
Самедов покинул «Крылья Советов»
Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что опытный полузащитник Александр Самедов не будет выступать в команде в грядущем сезоне.
Обновлено вчера в 12:18
Авто
УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено 20 июня в 04:25
Футбол
Стал известен состав «Спартака» в контрольном матче с «Сочи»
Обновлено в 04:09
Авто
Kia презентовала новейший кроссовер Kia Seltos
Все характеристики корейская марка Seltos пока не называет, также неизвестны его габариты, но ранее сообщалось, что новый глобальный кроссовер B-сегмента будет немного крупнее, чем Hyundai Creta.
Обновлено 20 июня в 13:18