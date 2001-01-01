Футбол

Газзаев призвал не останавливаться в расширении РПЛНациональная служба новостей вчера в 11:00

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев в эфире НСН заявил, что поддерживает увеличение числа команд в футбольной премьер-лиге, но при этом отметил необходимость серьезных реформ. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) одобрили расширение турнира до 18 команд.
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Газзаев призвал не останавливаться в расширении РПЛ

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Газзаев заявил, что он поддерживает расширение лиги до 18 команд

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Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
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Новый авианосец США оказался несовместим с F-35

Новейший американский авианосец CVN-79 John F. Kennedy оказался несовместим с истребителями F-35С.
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
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Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества

«Получение потерпевшим присужденных на основании приговора суда денежных сумм не требует каких-либо дополнительных денежных переводов со стороны потерпевших», — разъяснили в судебной инстанции, призвав граждан быть бдительными.
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Гассиев может провести первый бой в супертяжёлом весе с Давейко

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Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек

В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
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Политика

Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера

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Обновлено вчера в 23:36
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Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США

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Популярность полового размножения объяснили защитой от рака

Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
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Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng

Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено вчера в 06:05
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Армия и оружие

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Общество

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В Прикамье депутат Заксобрания задержан за ложный донос

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Валерий Газзаев
Футболист
Советский футболист, советский и российский футбольный тренер, депутат Государственной думы VII созыва.
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