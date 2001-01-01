Футбол
Газзаев призвал не останавливаться в расширении РПЛНациональная служба новостей вчера в 11:00
Заслуженный тренер России Валерий Газзаев в эфире НСН заявил, что поддерживает увеличение числа команд в футбольной премьер-лиге, но при этом отметил необходимость серьезных реформ. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) одобрили расширение турнира до 18 команд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Газзаев: РПЛ должна ставить себе цель войти в тройку ведущих чемпионатов Европы
Чемпионатвчера в 08:23
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 00:15, Ашберн
Энергетика
В Благовещенске подорожал бензин
В Благовещенске на некоторых АЗС выросли цены на бензин – на 25 копеек за литр. Подорожание зафиксировали в Амурском УФАС.
Обновлено 05 июня в 22:25
Политика
Пушков заявил о завершении «изоляции» России
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о завершении "изоляции" России, комментируя участие большого числа высокопоставленных западных политиков в ПМЭФ.
Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие
Соловьев опозорил Ковтуна в студии из-за атаки на мечеть в Донецке
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна уличили во лжи в эфире канала «Россия 1». Гость комментировал обстрел мечети в Донецке 5 июня и допустил две ошибки, пытаясь доказать, что к атаке непричастны украинские военные.
Обновлено 05 июня в 12:35
Армия и оружие
США отказались обучать турецких летчиков из-за российских С-400
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
В акватории Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами на борту
Маломерный катер с четырьмя пассажирами на борту затонул в акватории Владивостока недалеко от острова Уши в бухте Новик.
Обновлено вчера в 20:22
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Обновлено вчера в 16:14
Политика
Националисты забросали дом Порошенко файерами
Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено вчера в 08:22
Армия и оружие
Новый авианосец США оказался несовместим с F-35
Новейший американский авианосец CVN-79 John F. Kennedy оказался несовместим с истребителями F-35С.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества
«Получение потерпевшим присужденных на основании приговора суда денежных сумм не требует каких-либо дополнительных денежных переводов со стороны потерпевших», — разъяснили в судебной инстанции, призвав граждан быть бдительными.
Обновлено вчера в 03:17
Единоборства
Гассиев может провести первый бой в супертяжёлом весе с Давейко
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек
В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:36
Хоккей
«Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона»
За океаном продолжается финальная серия Кубка Стэнли по хоккею между "Бостон Брюинз" и "Сент-Луис Блюз".
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено вчера в 18:01
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США
В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено вчера в 21:43
Наука
Популярность полового размножения объяснили защитой от рака
Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено вчера в 14:05
Гаджеты
Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng
Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией
Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.
Обновлено вчера в 15:44
Шоу-бизнес
Адвокат рассказал о завещании Алибасова: «Всех обломал»
Читайте материал: "Бари Алибасов написал новое завещание" Адвокат написал в своем Twitter, что завещание Бари Каримович составил еще 7 лет назад, причем указал в нем и самого Жорина.
Обновлено вчера в 02:50
Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено вчера в 13:52
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено вчера в 07:20
Армия и оружие
Дизельные субмарины ТОФ сразились в подводной дуэли
Дизельные подводные лодки Приморской флотилии Тихоокеанского флота в рамках планового учения сошлись в дуэли.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Украинский политик Спивак заявил о прямой зависимости Киева от Москвы
Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак во время телеинтервью рассказал о прямой зависимости Украины от России, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:29
Футбол
«Стяуа» предлагает сыну Хаджи контракт, по которому станет незаменимым
Полузащитнику «Вииторулу» Янису Хаджи, сыну бывшего игрока сборной Румынии Георге Хаджи, предложат уникальный в контракт.
Обновлено в 00:06
Здоровье
Детство хотят продлить до 21 года
"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено вчера в 04:37
Происшествия
Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича задержан
Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича установлен и задержан, сообщил следователь во время заседания Пресненского суда Москвы, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 15:03
Общество
Верховный суд может отменить срок давности по налоговым преступлениям
По словам представителя Верховного суда Павла Одинцова, момент окончания налогового преступления в проекте постановления пленума определяется так же, как и в предыдущем, которое приняли в 2006 году: преступление считается оконченным с момента неуплаты налога в установленный законом срок.
Обновлено 05 июня в 17:58
Происшествия
В Прикамье депутат Заксобрания задержан за ложный донос
В Пермском крае 5 июня задержан один из депутатов Законодательного собрания. Он помещён в изолятор временного содержания.
Обновлено вчера в 01:24