Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил РИА Новости, что надеется на чудо, которое поможет армейцам обыграть мадридский "Реал" в выездном матче Лиги чемпионов. ЦСКА уступил чешской "Виктории" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Газзаев: надеюсь, что произойдет чудо, и ЦСКА выиграет у «Реала»

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