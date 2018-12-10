Футбол

Газзаев: надеюсь, что произойдет чудо, и ЦСКА выиграет у «Реала»
РИА Новости
01:15

Реал — ЦСКА
12 декабря
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил РИА Новости, что надеется на чудо, которое поможет армейцам обыграть мадридский "Реал" в выездном матче Лиги чемпионов. ЦСКА уступил чешской "Виктории" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
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