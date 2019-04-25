Энергетика
«Газпрому» предложат сохранить две трети транзита через УкраинуЕвразия Daily вчера в 14:24
«Нафтогаз Украины» и Еврокомиссия предложат «Газпрому» сохранить транзит на уровне 60 млрд кубометров в год на 10 лет. Об этом заявил на пресс-конференции исполнительный директор украинской национальной компании Юрий Витренко.
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«Нафтогаз» подготовил для «Газпрома» предложение по транзиту газа после 2019 года
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