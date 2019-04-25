«Газпрому» предложат сохранить две трети транзита через УкраинуЕвразия Daily вчера в 14:24

«Нафтогаз Украины» и Еврокомиссия предложат «Газпрому» сохранить транзит на уровне 60 млрд кубометров в год на 10 лет. Об этом заявил на пресс-конференции исполнительный директор украинской национальной компании Юрий Витренко.

«Газпрому» предложат сохранить две трети транзита через Украину

Экономика Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер Генпрокуратура по просьбе ГИБДД провела проверку в некоторых регионах России, которая показала серьезные нарушения в области установки систем фиксации нарушений ПДД.

Армия и оружие В МИД России поддержали призыв Трампа отказаться от ядерного оружия Россия приветствует заявление американского лидера Дональда Трампа о необходимости всех стран отказаться от ядерного оружия.

Футбол Дик Адвокат начал переговоры с Шотландской футбольной ассоциацией Дик Адвокат, ранее возглавлявший петербургский «Зенит» и сборную России, начал переговоры с Шотландской футбольной ассоциацией, сообщает The Scottish Sun.

Происшествия В США трехлетняя девочка спасла своего брата после смерти родителей В американском Лос-Анджелесе трехлетняя девочка заботилась о своем двухмесячном брате несколько дней после смерти родителей, сообщает The Sun.

Космос Сбор средств на первые в мире похороны кота в космосе начали в Сети Мант открыл сбор средств на интернет-площадке GoFundMe, так как пышные похороны обойдутся в 5 тысяч долларов.

Политика Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Общество Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.

Политика В Германии отреагировали на ситуацию с нефтепроводом «Дружба» Ситуация с приостановкой поставок по нефтепроводу «Дружба» не представляет опасности для энергоснабжения Германии, заявила представитель министерства экономики ФРГ.

Политика Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.

Политика На Украине принят закон об исключительности украинского языка Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Кино Стали известны гонорары актеров из «Мстителей» Стало известно, сколько денег заработали актеры, которые исполнили главные роли в серии фильмов студии Marvel о «Мстителях».

Политика Макрон предложил исключить из Шенгенской зоны некоторые страны Президент Франции Эммануэль Макрон предложил пересмотреть границы Шенгенской зоны. Об этом он сказал на большой пресс-конференции в Париже.

Политика МИД РФ пообещал ответить на санкции США в отношении премьера Чечни Министерство иностранных дел России пообещало «не оставить без ответа» решение Вашингтона о запрете на въезд в США премьер-министра Чечни Муслима Хучиева и его жены Сапият Шабазовой.

Финансы Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% Сегодня, 26 апреля, Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.

Футбол Полузащитник «Шахтера» Майкон выбыл из строя на полгода Полузащитник донецкого «Шахтера» Майкон пропустит остаток сезона. Футболист получил травму крестообразных связок колена.

Происшествия Полковника ФСБ арестовали по делу о крупных взятках Главу отдела ФСБ РФ Кирилла Черкалина заключили под стражу в Москве по подозрению в особо крупных взятках, сообщил РИА Новости в пятницу представитель 235-го гарнизонного военного суда.

Происшествия Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.

Здоровье Оттенок кожи может предупредить о серьезных болезнях Изменение оттенка кожи может указывать на возникновение каких-либо заболеваний в организме.

Политика Под Крымским мостом прекращено движение судов По данным украинских СМИ, накануне группа кораблей, ожидавших прохода в Азовское море, находилась на расстоянии половины морской мили от входа в канал, однако некоторое время спустя суда отошли в сторону Черного моря, увеличив дистанцию с аркой моста до двух морских миль.

Происшествия В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.

Футбол Александр Мостовой: «Кононов не справляется со своими обязанностями» Могу лишь сказать, что на данный момент Кононов не справляется со своими обязанностями, — сказал Мостовой в эфире телеканала «Матч ТВ».

Общество Синоптики не исключили грозу в Москве на Пасху Похожая погода ожидается в Санкт-Петербурге — в субботу температура воздуха поднимется до плюс 20–22 градусов, пройдут дожди.

Общество В России выбрали самую красивую сотрудницу Росгвардии Всего в конкурсе принимало участие более тысячи женщин — военнослужащих и сотрудниц Росгвардии из всех регионов России.