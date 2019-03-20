Экономика
Газпромбанк запустил виртуальный банк для малого бизнесаВедомости вчера в 23:16
Специализирующийся на обслуживании крупных предприятий Газпромбанк запустил виртуальный банк для малого бизнеса – «Просто банк». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на банковском рынке. В Газпромбанке подтвердили эту информацию.
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Политика
Врио губернатора Текслер прибыл в Челябинск
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 20 марта прибыл в Челябинск.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Настоящая весна придет в Москву в середине апреля
В течение ближайшей недели в столице может сойти снег. Теплая погода, когда можно будет снять плащи, установится только в середине апреля.
Обновлено в 02:02
Авто
Водители России могут получить 27 тысяч рублей за установку ГБО
Обновлено вчера в 14:57
Экономика
Владелец «Пятерочек» сократил чистую прибыль почти на 9% за год
Чистая прибыль крупнейшего в стране продовольственного ритейлера X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") за 2018 г. сократилась на 8,8% год к году до 28,6 млрд руб. при росте выручки на 18,3% до 1,53 трлн руб. Ритейлер раскрыл результаты по МСФО.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету
Российский ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету "изделие 305", дальность поражения целей который составляет более 25 километров.
Обновлено вчера в 19:43
Общество
Росстат выявил связь между бедностью и одиночеством россиян
В Росстате выявили, что среди россиян с низким уровнем дохода доля одиноких существенно выше.
Обновлено в 02:41
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Политика
Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Обновлено вчера в 12:49
Шоу-бизнес
В Сети отреагировали на сбор денег Басковым для семьи Началовой
Обновлено вчера в 18:03
Спорт
Погорилая раскритиковала номер Туктамышевой с раздеванием
Бронзовая призерка чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года Анна Погорилая не оценила номер Елизаветы Туктамышевой, передает "Аргументы и факты".
Обновлено вчера в 18:12
Шоу-бизнес
Последняя любовь Юлии Началовой оказался любителем вечеринок
В последний год жизни певица Юлия Началова встречалась с судьей из Нижнего Новгорода Вячеславом Кудря.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
В Сирии задержали причастных к теракту в Манбидже боевиков ИГ
Обновлено вчера в 09:56
Происшествия
МВД прояснило слухи об убийстве и избиении мигрантов в Якутии
В Якутии МВД опровергло информацию об убийстве и избиении мигрантов в регионе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:05
Политика
Спецпредставитель США по Венесуэле оценил итоги переговоров с Россией
Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс после состоявшихся в Риме переговоров с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым назвал встречу положительной.
Обновлено вчера в 19:46
Шоу-бизнес
Дана Борисова заявила, что не верит в проклятие «Последнего героя»
Дана Борисова сделала заявление в связи с распространением слухов о якобы существующем проклятии "Последнего героя".
Обновлено вчера в 08:36
Транспорт
В метро Москвы установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда
В Московском метрополитене на всех станциях появились терминалы для бесконтактной оплаты проезда, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:56
Авто
Холдинг Алишера Усманова договаривается о покупке каршеринга
У Mail.ru Group вслед за "Яндексом" может появиться собственный каршеринг: холдинг Алишера Усманова ведет переговоры о покупке доли в четвертом по размеру российском операторе YouDrive, сообщает The Bell.
Обновлено в 03:01
Культура
Пятый канал победил в двух номинациях премии «Событие года»
Пятый канал победил в двух номинациях премии "Событие года". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия
Прокуратура ВВО проверит сообщения об избиении солдат на Цуголе
Сотрудники прокуратуры Восточного военного округа (ВВО) проверят информацию комитета солдатских матерей Забайкалья, который заявил об избиении срочников на полигоне Цугол.
Обновлено вчера в 23:25
Хоккей
Дональд Трамп примет в Белом доме «Вашингтон Кэпиталз»
Президент США Дональд Трам примет в Белом доме хоккеистов "Вашингтон Кэпиталз".
Обновлено в 02:05
Общество
Финляндия стала самой счастливой страной мира
В итоговый список вошли 156 стран. Второе место по уровню счастья после Финляндии заняла Норвегия, на третьем месте - Дания.
Обновлено в 01:55
Футбол
«Локомотив-Кубань» объявил об уходе главного тренера
Главный тренер баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" Владе Йованович покинул эту должность.
Обновлено вчера в 10:37
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
На митинге Порошенко в Ивано-Франковске произошли столкновения
Обновлено вчера в 20:17
Политика
В Новой Зеландии отреагировали на слова Эрдогана о теракте
Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом.
Обновлено в 02:14
Гаджеты
Apple представила новый компьютер iMac
Обновлено вчера в 13:11
Авто
Subaru начала продажи обновленного седана Legacy
Обновленный седан Subaru Legacy появился в продаже в РФ, где предлагается как модель 2019 года для предварительного заказа.
Обновлено вчера в 13:20
Экономика
Чубайс рассказал Путину о рекордной прибыли «Роснано»
По итогам 2018 года «Роснано» удалось получить чистую прибыль в размере 5,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 02:52