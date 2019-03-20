Газпромбанк запустил виртуальный банк для малого бизнесаВедомости вчера в 23:16

По словам начальника департамента по управлению цифровыми активами Газпромбанка Владимира Начева, Просто банк не имеет собственной лицензии и создан на базе КУБ.

с чего всё началось

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