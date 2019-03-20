Экономика
Газпромбанк запустил виртуальный банк для малого бизнесаВедомости вчера в 23:16
Специализирующийся на обслуживании крупных предприятий Газпромбанк запустил виртуальный банк для малого бизнеса – «Просто банк». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на банковском рынке. В Газпромбанке подтвердили эту информацию.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
По словам начальника департамента по управлению цифровыми активами Газпромбанка Владимира Начева, Просто банк не имеет собственной лицензии и создан на базе КУБ.Коммерсантъвчера в 18:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
Музыка
Барецкий обвинил новую жену Шнурова в роспуске «Ленинграда»
Обновлено в 10:01
Спорт
Тарасова отреагировала на успех Загитовой на ЧМ
Обновлено в 08:26
Политика
Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева
Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 05:54
Политика
Трамп встретится с Нетаньяху в Белом доме 25 марта
Президент США Дональд Трамп собирается встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 25-26 марта.
Обновлено в 12:04
Энергетика
Нефть ждёт публикации отчёта о запасах в США
Вечерний отчёт 19 марта Американского института нефти (API) сдержал котировки от падения.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии
Суд в Петербурге признал Владимира Барсукова виновным в организации "тамбовской" ОПГ и приговорил его к 24 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 11:05
Гаджеты
Apple представила обновленные наушники AirPods
Обновлено в 09:37
Общество
Продолжительность жизни в России превысила 73 года
Продолжительность жизни россиян в 2017 году составила 72,6 года, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:56
Политика
Тереза Мэй попросила ЕС отсрочить Brexit на три месяца
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к чиновникам Евросоюза с просьбой отсрочить Brexit как минимум на три месяца, 19 марта передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании Астаны в Нурсултан.
Обновлено в 06:50
Авто
Toyota и Suzuki объявили о сотрудничестве
Обновлено в 11:51
Политика
Алексея Текслера представили челябинским чиновникам
Обновлено в 11:28
Космос
Сеть заявила об испытаниях ракеты «Авангард», и опубликовала видео загадочного взрыва
В Сети показали видео загадочного взрыва в атмосфере, и считают что это «Авангард».
Обновлено в 02:40
Общество
Девочку из Чечни признали самой маленькой в России
Обновлено в 11:20
Происшествия
ФСБ ликвидировала ячейки «Свидетелей Иеговы» в Ялте и Северодвинске
Сотрудники управления ФСБ по Архангельской области пресекли деятельность запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» в Северодвинске.
Обновлено в 11:38
Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Единоборства
Чемпион UFC провалил допинг-тест
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу заявил, что провалил допинг-тест.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
В США провели испытания одноразового грузового беспилотника
В США разработчики из стартапа Logistics Gliders провели испытания одноразового грузового беспилотника. Об этом сообщает Aviation Week.
Обновлено в 04:20
Футбол
«Динамо» примет «Локомотив» на «Арене Химки»
Обновлено в 07:40
Политика
В Литве потребовали запретить Лепсу въезд в страну
Партия консерваторов Литвы требует запретить въезд в страну известному российскому певцу Григорию Лепсу (настоящая фамилия - Лепсверидзе).
Обновлено в 09:33
Экономика
С апреля больше 3 миллионов жителей Донбасса могут остаться без воды
Без воды могут остаться 3 миллиона 265 тысяч человек, - сообщили в «Компании «Вода Донбасса»».
Обновлено в 12:01
Политика
Госдума занялась оценкой ущерба Крыму от Украины
В Госдуме создана рабочая группа для анализа ущерба, нанесенного Крыму за время его нахождения в составе Украины, говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.
Обновлено в 06:16
Экономика
Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года
Долгосрочную программу развития ОАО РЖД до 2025 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:27
Политика
Украина ввела новые санкции против России
Под санкции попали российские компании, бизнесмены, политики, депутаты и работники силовых структур, которые, как утверждают в Киеве, якобы были причастны к инциденту в Керченском проливе, участвовали в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.
Обновлено в 11:29