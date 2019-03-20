Экономика

Газпромбанк запустил виртуальный банк для малого бизнесаВедомости вчера в 23:16

Специализирующийся на обслуживании крупных предприятий Газпромбанк запустил виртуальный банк для малого бизнеса – «Просто банк». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на банковском рынке. В Газпромбанке подтвердили эту информацию.
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с чего всё началось

Газпромбанк займется микробизнесом

По словам начальника департамента по управлению цифровыми активами Газпромбанка Владимира Начева, Просто банк не имеет собственной лицензии и создан на базе КУБ.
Коммерсантъвчера в 18:45

Подробнее о событии

Газпромбанк создал цифровой банк для микробизнеса

РБК10:56

Газпромбанк запустил цифровой Просто|Банк для микробизнеса

DP.RU11:16

Создан новый виртуальный банк для предпринимателей

ИА БанкИнформСервис03:05

Газпромбанк запустил виртуальный банк для малого бизнеса

Ведомостивчера в 23:16

Газпромбанк займется микробизнесом

Коммерсантъвчера в 18:45
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Барецкий обвинил новую жену Шнурова в роспуске «Ленинграда»

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Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева

Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева.
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Трамп встретится с Нетаньяху в Белом доме 25 марта

Президент США Дональд Трамп собирается встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 25-26 марта.
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Энергетика

Нефть ждёт публикации отчёта о запасах в США

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Происшествия

Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии

Суд в Петербурге признал Владимира Барсукова виновным в организации "тамбовской" ОПГ и приговорил его к 24 годам колонии строгого режима.
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Apple представила обновленные наушники AirPods

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Продолжительность жизни в России превысила 73 года

Продолжительность жизни россиян в 2017 году составила 72,6 года, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова.
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Тереза Мэй попросила ЕС отсрочить Brexit на три месяца

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к чиновникам Евросоюза с просьбой отсрочить Brexit как минимум на три месяца, 19 марта передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника

«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании Астаны в Нурсултан.
Обновлено в 06:50
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Toyota и Suzuki объявили о сотрудничестве

Обновлено в 11:51
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Алексея Текслера представили челябинским чиновникам

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Космос

Сеть заявила об испытаниях ракеты «Авангард», и опубликовала видео загадочного взрыва

В Сети показали видео загадочного взрыва в атмосфере, и считают что это «Авангард».
Обновлено в 02:40
Общество

Девочку из Чечни признали самой маленькой в России

Обновлено в 11:20
Происшествия

ФСБ ликвидировала ячейки «Свидетелей Иеговы» в Ялте и Северодвинске

Сотрудники управления ФСБ по Архангельской области пресекли деятельность запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» в Северодвинске.
Обновлено в 11:38
Происшествия

В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Истребители Балтфлота провели ночные стрельбы над морем

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Чемпион UFC провалил допинг-тест

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу заявил, что провалил допинг-тест.
Обновлено в 10:24
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
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Кино

Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:06
Политика

Путин дал старт освоению Харасавэйского месторождения на Ямале

Обновлено в 04:51
Происшествия

СМИ раскрыли данные черных ящиков с разбившегося в Индонезии Boeing

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Армия и оружие

В США провели испытания одноразового грузового беспилотника

В США разработчики из стартапа Logistics Gliders провели испытания одноразового грузового беспилотника. Об этом сообщает Aviation Week.
Обновлено в 04:20
Футбол

«Динамо» примет «Локомотив» на «Арене Химки»

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Политика

В Литве потребовали запретить Лепсу въезд в страну

Партия консерваторов Литвы требует запретить въезд в страну известному российскому певцу Григорию Лепсу (настоящая фамилия - Лепсверидзе).
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Экономика

С апреля больше 3 миллионов жителей Донбасса могут остаться без воды

Без воды могут остаться 3 миллиона 265 тысяч человек, - сообщили в «Компании «Вода Донбасса»».
Обновлено в 12:01
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Госдума занялась оценкой ущерба Крыму от Украины

В Госдуме создана рабочая группа для анализа ущерба, нанесенного Крыму за время его нахождения в составе Украины, говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.
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Экономика

Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года

Долгосрочную программу развития ОАО РЖД до 2025 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Украина ввела новые санкции против России

Под санкции попали российские компании, бизнесмены, политики, депутаты и работники силовых структур, которые, как утверждают в Киеве, якобы были причастны к инциденту в Керченском проливе, участвовали в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.
Обновлено в 11:29
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