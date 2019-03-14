Экономика
Газпромбанк вышел из капитала совместного предприятия c PDVSAГазета.Ru 16:15
Газпромбанк вышел из капитала совместного c венесуэльской нефтяной госкомпанией PDVSA (Petroleos de Venezuela) предприятия Petrozamora. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя банка.
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
Футбол
Вильярреал — Зенит 2:1
Стали известны стартовые составы петербургского "Зенита" и "Вильярреала" на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:56
Происшествия
В Керченском проливе село на мель судно с металлом
В Керченском проливе село на мель судно Maryland с грузом металла, которое следовало под флагом Либерии.
Обновлено в 18:19
Происшествия
Власти Аргентины назвали причину гибели подлодки «Сан-Хуан»
Причиной гибели подводной лодки "Сан-Хуан" военно-морских сил Аргентины, затонувшей в ноябре 2017 года около атлантического побережья страны, был взрыв - об этом сообщил командующий ВМС Давид Бурден.
Обновлено в 17:15
Футбол
«Севилья» уступила в овертайме «Славии» и вылетела из Лиги Европы
Футболисты "Севильи" в дополнительное время потерпели поражение от чешской "Славии" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и выбыли из розыгрыша турнира.
Обновлено в 18:43
Политика
Турция не отступит в вопросе покупки С-400, заявил Эрдоган
Анкара не намерена делать шагов назад по вопросу приобретения российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, несмотря на давление США, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Обновлено в 17:57
Политика
Boeing приостановил поставки самолетов 737 MAX
Обновлено в 16:36
Происшествия
Швеция арестовала подозреваемого в терроризме в России
В Стокгольме арестован мужчина, подозреваемый в террористических преступлениях на территории России. В Швеции изучают вопрос об экстрадиции.
Обновлено в 17:41
Политика
США могут ввести санкции против Китая за «притеснение уйгуров»
За «нарушение прав» мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономной районе Соединенные Штаты могут ввести санкции против властей Китая, заявили в госдепартаменте.
Обновлено в 17:40
Футбол
Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы
Четвертьфинальные пары Лиги Европы определятся в результате жеребьевки, которая состоится в пятницу.
Обновлено в 18:45
Политика
Телеведущего Брилева исключили из общественного совета при Минобороны
Телеведущего Сергея Брилева исключили из общественного совета при Минобороны.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
По Тель-Авиву из сектора Газа выпустили две ракеты
"После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги в районе Гуш-Дан информируем, что предварительное изучение данных указывает, что две ракеты были запущены из сектора Газа по израильской территории", - уточнили военные.
Обновлено в 15:44
Армия и оружие
Пентагон призвал не отказываться от права превентивного ядерного удара
По словам Данфорда, нынешняя политика, которая позволяет первыми наносить ядерный удар, усложняет процесс принятия решений противниками о нападении на США.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие
В Совбезе России назвали цель создания киберструктур НАТО в Прибалтике
Созданные НАТО киберструктуры в Прибалтике предназначены для атак на критически важные объекты в России с целью вывести их из строя, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью газете "Красная звезда".
Обновлено в 17:03
Космос
Корабль «Союз МС-12» с экипажем стартовал к МКС
Экипаж из трех человек стартовал с космодрома Байконур и на корабле "Союз МС-12" направился к Международной космической станции, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:25
Политика
Сенат США проголосовал за отмену приказа Трампа о режиме ЧП на границе
Ранее американский президент обещал наложить вето на документ Сенат США принял резолюцию, которая отменяет указ президента страны Дональда Трампа по поводу введения режима ЧП на границе с Мексикой.
Обновлено в 16:27
Происшествия
Ущерб от грабежей магазинов в Маракайбо составил свыше $50 млн
Ущерб от грабежей магазинов во время отключения электроснабжения в городе Маракайбо, столице венесуэльского штата Сулия, превысил $50 млн.
Обновлено вчера в 18:57
Экономика
Правительство готовит новый налог на зарплаты
Правительство хочет развести по времени две спорные новации: уже утвержденное повышение пенсионного возраста и обсуждаемое внедрение нового налога на зарплаты.
Обновлено вчера в 13:02
Политика
США пригрозили санкциями компаниям, ведущим проект «Северный поток – 2»
Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что вопрос о санкциях по "Северному потоку–2" по-прежнему изучается.
Обновлено в 18:36
Политика
Матвиенко оценила шутку про закон о борьбе с фейковыми новостями
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила шутку, которую россияне придумали в ответ на недавно принятые законы о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов.
Обновлено в 11:58
Футбол
Мурад Мусаев: это был незабываемый матч
Счет 1:1 устроил испанский клуб. Главный тренер "Краснодар" Мурад Мусаев нашел добрые слова для своей команды.
Обновлено в 17:24
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»
Студия Marvel опубликовала новый трейлер к фильму "Мстители: Финал".
Обновлено в 09:11
Происшествия
В Мытищах киллерами убит мужчина
Обновлено в 11:30
Политика
Дипломаты США покинули Венесуэлу
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что все американские дипломаты покинули территорию Венесуэлы.
Обновлено в 13:40
Политика
«Он проиграл»: Владимир Познер дал оценку интервью Дудя и Киселева
Самый известный интервьюер не только в России, но и во всем мире Владимир Познер прокомментировал скандальное интервью Юрия Дудя и Дмитрия Киселева.
Обновлено в 11:53
Политика
Глава Сбербанка Герман Греф назвал главную проблему России
Глава Сбербанка Герман Греф считает главной проблемой России отсутствие эффективной системы государственного управления.
Обновлено в 10:44
Политика
Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли Гуаидо
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили спикеру оппозиционного парламента Венесуэлы Хуану Гуаидо от имени президента Швейцарии Ули Маурера.
Обновлено в 08:46
Интернет
Сотрудница Google побила мировой рекорд по вычислению Пи-числа
Работница Google побила мировой рекорд по точности вычисления числа Пи. На процесс расчетов ей был затрачен 121 день.
Обновлено в 14:38