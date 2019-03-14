Экономика
Газпромбанк вышел из капитала совместного предприятия c PDVSAГазета.Ru вчера в 16:15
Газпромбанк вышел из капитала совместного c венесуэльской нефтяной госкомпанией PDVSA (Petroleos de Venezuela) предприятия Petrozamora. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя банка.
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Газпромбанк продал миноритарный пакет в венесуэльском СП Petrozamora - источник
Financial Oneвчера в 15:47
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Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в мечети в Новой Зеландии
Обновлено вчера в 22:39
Космос
Корабль «Союз МС-12» с экипажем стартовал к МКС
Экипаж из трех человек стартовал с космодрома Байконур и на корабле "Союз МС-12" направился к Международной космической станции, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:25
Транспорт
ЦОДД оштрафован за установку модернизированных знаков
Из показаний инспекторов ДПС в суде следовало, что ГИБДД России еще в 2017 году в переписке с ЦОДД настаивала, что знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» должны сохранить стандартный размер, не подвергаясь уменьшению.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
КНДР намерена прервать переговоры с США о денуклеаризации
Руководство КНДР рассматривает решение о приостановке дальнейших переговоров с США о денуклеаризации.
Обновлено вчера в 22:39
Шоу-бизнес
Семья Юлии Началовой не подтвердила отек мозга у певицы
Мать Юлии Началовой не знает, ухудшилось ли состояние артистки и есть ли у нее отек мозга.
Обновлено вчера в 18:08
Хоккей
Кучеров набрал четыре очка в матче «Тампы» с «Детройтом»
Обновлено вчера в 23:03
Политика
В США назвали ситуацию в Керченском проливе преградой для поставок СПГ
Первый замглавы Министерства энергетики США Дэн Бруиллетт заявил, что отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) на Украину и в Черноморский регион осложняются ситуацией в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
Приемная мать из Магадана, морившая ребенка голодом, признана виновной
Жительница Магадана, семь лет морившая своего приемного ребенка голодом для получения социальных выплат, приговорена судом к шести годам лишения свободы, информирует СК РФ.
Обновлено в 00:42
Финансы
Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций США
Крупные российские банки разрабатывают план действий на случай введения против них санкций США, лишающих их доступа к американской финансовой системе, и создают систему корреспондентских счетов, позволяющую осуществлять операции в иностранной валюте в случае принятия ограничительных мер.
Обновлено вчера в 17:26
Армия и оружие
Израиль начал обстрел сектора Газа после ракетной атаки на Тель-Авив
Ранее Израиль сообщил, что из сектора Газа в район Тель-Авива выпущены две ракеты.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
Аргентина назвала причину катастрофы подлодки «Сан-Хуан»
Глава аргентинского флота Давид Бурден заявил, что подводная лодка "Сан-Хуан", пропавшая 15 ноября 2017 года, затонула в результате взрыва.
Обновлено вчера в 21:48
Армия и оружие
В Пентагоне выступили за право на превентивный ядерный удар
В конце января в Конгресс США были внесены два предложения по ограничению прав президента по нанесению ядерного удара.
Обновлено вчера в 23:31
Автоспорт
Гран-при Австралии. Квят был седьмым в первой практике
В Мельбурне стартовал первый этап Формулы-1 Гран-при Австралии. Состоялись первые свободные заезды.
Обновлено в 00:38
Общество
Вице-губернатор Приморья ушел в отставку
Заместитель губернатора Приморского края, курировавший вопросы образования, культуры, реализации научных, научно-технических и инновационных программ, Константин Межонов подал в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы администрации края.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
В Совбезе сообщили о переброске войск НАТО к границам России
НАТО перебрасывает войска к границе с Россией, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью газете Минобороны "Красная звезда".
Обновлено вчера в 17:04
Армия и оружие
Опубликованы кадры полета бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры полета двух дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС над нейтральными водами акватории Черного моря.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
В Тюмени вынужденно сел самолет Уфа — Нижневартовск
Непредвиденную посадку в аэропорту Тюмени совершил самолет, который сегодня, 14 марта, направлялся из Уфы в Нижневартовск.
Обновлено вчера в 14:13
Общество
Составлен экологический рейтинг регионов России по итогам зимы
Общественная организация «Зелёный патруль» составила экологический рейтинг регионов России по итогам зимы 2018—2019 годов (есть в распоряжении RT).
Обновлено в 00:00
Происшествия
Во Владивостоке строитель погиб при обрушении стены
Один рабочий погиб, второй пострадал при обрушении стены во время ремонта в одном из домов во Владивостоке.
Обновлено вчера в 21:28
Футбол
Хавьер Кальеха: «„Вильярреал“ убил интригу двумя забитыми мячами»
Главный тренер "Вильярреала" Хавьер Кальеха после победы над "Зенитом" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (2:1) отметил, что выйти в четвертьфинал было труднее, чем могло показаться.
Обновлено вчера в 23:37
Экономика
Власти предложили «Победе» вместо 30 Boeing Max купить иркутские МС-21
Подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу под председательством вице-премьера Юрия Борисова рекомендовала лоукостеру «Аэрофлота» - авиакомпании «Победа» - вместо 30 воздушных судов Boeing 737 Max купить собираемые в Иркутске МС-21, сообщила 14 марта газета «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Брилева исключили из Общественного совета при Минобороны
Телеведущего Сергея Брилева исключили из Общественного совета при Министерстве обороны России.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
Во Владивостоке провели обыски в «Примводоканале»
Силовики провели обыски в здании "Примводоканала" во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель предприятия.
Обновлено вчера в 23:53
Здоровье
Молоко в России собираются избавить от антибиотиков
В России разрабатывают ГОСТ, который полностью запретит антибиотики в сырье и готовой молочной продукции.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
Грузовое судно село на мель в Керченском проливе
Грузовое судно Maryland под флагом Либерии, перевозившее металл, село на мель в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Глава минфина США не смог назвать размер американского госдолга
Американский министр финансов Стивен Мнучин на слушаниях в профильном комитете Сената не смог ответить на вопрос о размере государственного долга Соединенных Штатов.
Обновлено в 00:49
Общество
Глава СПЧ предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи
Глава Совета по правам человека Михаил Федотов предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи.
Обновлено вчера в 09:09
Политика
Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit
Ранее Мэй отмечала, что правительство нацелено лишь на небольшой перенос сроков Brexit, причем этот вариант будет актуальным, если в парламенте до 20 марта смогут одобрить сделку с ЕС.
Обновлено вчера в 15:04
Общество
Патриарх попросил передать РПЦ музей им. Андрея Рублева в Москве
Русская православная церковь (РПЦ) заявила права на один из старейших религиозных объектов страны — Спасо-Андроников монастырь в Москве, на территории которого находится Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
США начали производство ракет, запрещенных ДРСМД
Соединенные Штаты начали производство компонентов для проведения испытаний неядерных ракет наземного базирования, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:30