Газпромбанк вышел из капитала совместного предприятия c PDVSAГазета.Ru вчера в 16:15

Газпромбанк вышел из капитала совместного c венесуэльской нефтяной госкомпанией PDVSA (Petroleos de Venezuela) предприятия Petrozamora. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя банка.

Происшествия У брошенной в квартире в Москве девочки нашлись родственники У пятилетней девочки, которую обнаружили в захламленной квартире в Москве, нашлись родственники, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Происшествия Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Общество В Минтрансе намерены установить минимальные габариты ручной клади Министерство транспорта России планирует установить минимальные для авиакомпаний габариты бесплатной ручной клади.

Спорт Елисеев вошел в состав сборной России по биатлону на эстафету на ЧМ Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал состав на мужскую эстафету на чемпионате мира.

Политика Посол России в Минске ответил на критику МИД Белоруссии Посол России в Минске Михаил Бабич ответил на критику пресс-секретаря Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолия Глаза, подчеркнув, что Москва спокойно относится к высказываниям подобного рода.

Футбол В сеть попали результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов В Интернет попали результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов, котороая должна была состояться 15 марта, сообщает "Советский спорт".

Технологии Правительство назвало конкурентную модель внедрения 5G приоритетной Правительство считает приоритетной конкурентную модель развития сети пятого поколения (5G) в России.

Происшествия «Аэрофлот» не исключил отказа от покупки Boeing 737 Max для «Победы» Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») может отказаться от покупки Boeing 737 Max, если американский производитель не решит проблемы с безопасностью этих самолетов до ноября.

Происшествия В Москве мужчина выпал из окна офиса «Газпрома» В Москве при падении из окна 30-го этажа офиса «Газпрома» погиб мужчина.

Происшествия Число жертв стрельбы в Новой Зеландии увеличилось до 49 В результате стрельбы в мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии погибли 49 человек, заявил комиссар новозеландской полиции Майк Буш.

Политика США ужесточили антироссийские санкции по Украине США ужесточили антироссийские санкции по Украине - министерство финансов.

Общество Узников «китовой тюрьмы» могут отправить в океанариумы Часть животных из «китовой тюрьмы» никогда не вернется в природную среду обитания, они будут подвергнуты дрессировке и отправятся в океанариумы.

Политика В список наблюдателей ОБСЕ на выборы на Украине попали 24 россиянина Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 граждан РФ в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине.

Политика Порошенко оговорился и поблагодарил врагов Украины Президент Украины Петр Порошенко во время одного из своих выступлений в Закарпатье оговорился и поддержал врагов страны.

Экономика Переводы с карты на карту в России впервые обогнали снятие наличных Объем переводов с карты на карту в России в 2018 году впервые в истории превысил объем операций по снятию наличных, следует из статистики Центробанка.

Экономика Виталий Мутко ответил на критику ФАС о тарифах ЖКХ Разница в тарифах за услуги ЖКХ в регионах зависит от многих факторов, пояснил журналистам вице-премьер России Виталий Мутко, комментируя заявление главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о переплате россиян за коммунальные услуги.

Финансы Доллар обновил октябрьский минимум на Мосбирже В отсутствие новых санкций курс доллара может до конца месяца опуститься ниже уровня 65 руб./$, считают участники рынка.

Происшествия На Октябрьской железной дороге произошел сбой в движении электричек Два поезда дальнего следования — «Сапсан» № 766 и «Невский экспресс» № 748 — задерживаются из-за технической неисправности на участке Москва Товарная — Химки Октябрьской железной дороги, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Армия и оружие Американские солдаты помочились на памятник Свободы в Латвии Полиция Риги оштрафовала двух американских военнослужащих, справивших нужду на памятник Свободы, передает агентство LETA.

Здоровье В России возникли перебои с лекарством от внезапной смерти при аритмии Лекарство от внезапной смерти В российских аптеках возник дефицит кардиологического препарата амиодарон в таблетках, рассказал РБК заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы № 29 Алексей Эрлих.

Политика Экс-жена Грудинина опасается его депутатского мандата Глава подмосковного «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин сможет использовать свою возможную депутатскую неприкосновенность во время бракоразводного процесса, опасается его экс-супруга Ирина.

Происшествия Советника красноярского губернатора задержали по делу о мошенничестве По подозрению в мошенничестве задержали советника губернатора Красноярского края Антона Натарова.

Политика Володин предложил обязать Украину выплатить компенсацию Крыму Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину компенсировать экономические потери Крыму, которые она понесла, находясь в ее составе.