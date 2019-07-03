Футбол
Газпромбанк стал официальным банком РФС и сборной РоссииТАСС 10:57
В соответствии с подписанным соглашением Газпромбанк станет официальным банком РФС и сборной России. Также в рамках соглашения председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов войдет в состав попечительского совета РФС, председателем которого является совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:10, Вашингтон
Происшествия
ФСБ задержала банду, похищавшую топливо из нефтепроводов
Преступная группа, занимавшаяся хищениями нефтепродуктов из магистральных нефтепродуктопроводов с помощью незаконных врезок, задержана в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.
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Шемякин показал Путину его в молодости
Обновлено в 13:57
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ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии
Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.
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Минобороны опубликовало имена погибших подводников
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В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы
В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
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Вера Брежнева показала романтическое видео с Константином Меладзе
Ролик набрал более одного млн просмотров. К слову, Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились осенью 2015 года.
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Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
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Общество
Минсельхоз захотел регулировать сбор диких ягод и грибов
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Обновлено в 10:02
Здоровье
Минздрав назвал причины смертности женщин в России
Как оказалось, для более 22% россиянок фатальными являются болезни кровообращения, а наибольший уровень смертности дам трудоспособного возраста зафиксирован в Чечне, Ингушетии и Дагестане.
Обновлено в 04:09
Футбол
Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубках
Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 10:44
Космос
Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса
Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).
Обновлено в 13:14
Происшествия
СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море
Появились первые очевидцы аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбона
В результате пожара на складе Jim Beam в Кентукки уничтожено около 45 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в Штатах), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление материнской компании Beam Suntory.
Обновлено в 15:18
Политика
Путин потребовал проконтролировать реальное снижение ставок по ипотеке
Владимир Путин провёл совещание с членами правительства.
Обновлено в 09:27
Здоровье
В Челябинской области медиков будут привлекать в малые города и села
Глава региона Алексей Текслер поручил создать дополнительную программу, которая поможет привлечь медиков в малые города и села.
Обновлено в 12:02
Политика
У ПАСЕ есть ожидания от возвращения России, заявили в Совете Европы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не выдвигает России условия, однако есть определенные ожидания после восстановления полномочий страны в этой структуре, заявила замгенсека Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони.
Обновлено в 16:04
Здоровье
Ученые назвали сокращающие жизнь пищевые привычки
Речь - о вредных пищевых привычках, пишет журнал «Ланцет». Эксперты считают самым опасным фактором чрезмерное потребление соли.
Обновлено в 06:49
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено в 14:52
Армия и оружие
Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Москве из-за непогоды пострадали четыре человека
"В результате неблагоприятных метеоусловий за медицинской помощью обратились 4 человека, в том числе один ребенок", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 15:27
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались симптомом смертельно опасной болезни
В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь девушки с тонзиллитом.
Обновлено в 15:52
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Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Футбол
«Локомотив» подписал контракт с Крыховяком
Рад, что подписал с клубом контракт. Впереди очередной интересный сезон, выступление в Лиге чемпионов.
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Tesla продала рекордное количество электрокаров
В текущем году основатель Tesla поставил для компании цель произвести и продать от 360 000 до 400 000 машин, однако первые полгода продажи компании падали: за этот период компания поставила менее 160 000 электрокаров.
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Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу
Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено в 15:00
Общество
У Маслякова отбирают КВН через суд, сообщили СМИ
Масляков ответил истцам параллельным иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн руб. за использование товарного знака "КВН" в документальном фильме об истории юмористической программы.
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Volkswagen в июне увеличил продажи в России на 6%
По данным пресс-службы Volkswagen, хитом марки на рынке России остается модель Polo – на ней в июне остановили свой выбор 5 415 россиян (+2,8%).
Обновлено в 08:31