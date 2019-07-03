Футбол

Газпромбанк стал официальным банком РФС и сборной РоссииТАСС 10:57

В соответствии с подписанным соглашением Газпромбанк станет официальным банком РФС и сборной России. Также в рамках соглашения председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов войдет в состав попечительского совета РФС, председателем которого является совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.
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В среду состоится первое заседание попечительского совета РФС

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Космос

Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса

Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).
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Появились первые очевидцы аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ.
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Путин потребовал проконтролировать реальное снижение ставок по ипотеке

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Глава региона Алексей Текслер поручил создать дополнительную программу, которая поможет привлечь медиков в малые города и села.
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Речь - о вредных пищевых привычках, пишет журнал «Ланцет». Эксперты считают самым опасным фактором чрезмерное потребление соли.
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По данным пресс-службы Volkswagen, хитом марки на рынке России остается модель Polo – на ней в июне остановили свой выбор 5 415 россиян (+2,8%).
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