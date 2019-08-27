Недвижимость
РИА НовостиГазпромбанк снизил ставки по ипотеке
Газпромбанк, третий по размеру активов банк в РФ, снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования на 0,2-0,5 процентного пункта, минимальная ставка опустилась до 9,2% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 22:01, Вашингтон
Здоровье
Диетологи разрешили есть фастфуд во время диеты
iReactor 21:31
Общество
Во Владивостоке из-за мощных ливней подтопило дороги и улицы
За первые два часа ливня в городе начались многочисленные подтопления и даже сход селей прямо на улицы, передает ОТР.
Общественное телевидение России 05:21
Общество
Подготовка ребенка к школе обойдется в 10 тыс. рублей
Покупка базового школьного набора — формы, обуви, канцелярских принадлежностей и рюкзака — обойдется родителям первоклассников-2019 более чем в 10 тыс. рублей.
Известия 19:35
Политика
Путин угостил Эрдогана мороженым
Президенты России и Турции попробовали мороженое на авиасалоне "МАКС-2019". Реджеп Тайип Эрдоган выбрал ванильное, вологодское.
Российская газета 09:32
Религия
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС 17:13
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес жены
Президент Франции ответил на насмешки бразильского лидера Жаира Болсанару в адрес супруги.
БИЗНЕС Online вчера в 10:04
Политика
Помпео пообещал заняться возвращением России в G7
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты будут работать над возвращением России в G7, как того желает президент Дональд Трамп.
РБК 20:43
Политика
Появилось видео нестандартной посадки Су-57
Видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском появилось в Twitter.
Известия 05:50
Политика
ЦИК Абхазии назначил второй тур выборов президента на 8 сентября
Центризбирком Абхазии на заседании во вторник назначил второй тур выборов президента республики на 8 сентября, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 13:32
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.
РБК 13:45
Экономика
Путин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян
Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны.
Общественная служба новостей вчера в 08:17
Здоровье
В Пятигорске уволились все травматологи горбольницы
Первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов заявил "КП", что средняя зарплата врачей в больнице за 7 месяцев составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников достигал 73 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 14:43
Космос
В Московском планетарии оценили опасность летящего к Земле астероида
Астероид 2019 OU1, который приблизится к Земле на расстояние в 1 млн км, для жителей планеты опасности не представляет.
Известия 21:09
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Авто
Ушел из жизни легендарный топ-менеджер Фердинанд Пих
За рулем 01:56
Армия и оружие
Российский дипломат назвал численность боевиков ИГ в Сирии
Российский зампостпред при ООН Геннадий Кузьмин назвал общее число боевиков, запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", а также их сторонников в Сирии.
Газета.Ru 17:15
Армия и оружие
В России создадут «принципиально новый» вертолет
Принципиально новый вертолет, который объединит прежние наработки, разрабатывают в России, сообщил директор по инновациям холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Шибитов.
РИА Новости 21:02
Общество
Количество браков и разводов упало до минимума за 30 лет
ФедералПресс 20:53
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко продает свою виллу в Мексике
Актриса Наталья Андрейченко выставила мексиканскую виллу на продажу. О стоимости виллы пока не сообщается.
Дни24 03:59
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01
Политика
ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле
В ГИБДД Севастополя заявили, что не будут выписывать штраф президенту РФ Владимиру Путину за езду без шлема на мотоцикле.
БИЗНЕС Online 03:13
Здоровье
Главный педиатр столицы призвал не мазать солнечные ожоги сметаной
Дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниадецки ранее рассказал, что перед выходом на солнце не стоит есть много моркови, сельдерея, укропа и лайма из-за содержания в них фурокумарина, который делает кожу более чувствительной к солнечным лучам, повышая риск получения ожога.
Москва 24 07:57
Интернет
Facebook начала тестировать новый мессенджер для Instagram
Facebook начала тестировать новый мессенджер для Instagram — Threads.
Рязанский городской сайт 09:37
Происшествия
Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге
Звезда интеллектуального шоу был за рулем Volkswagen Polo.
Телепрограмма 17:35
Общество
Нормы поведения учителей в соцсетях разработали в России
В России разработали нормы поведения учителей в социальных сетях и интернете.
Газета.Ru 16:36
Футбол
«Динамо» подписало Карапузова
Soccer.ru 16:58
Общество
Роструд: В резюме добавят новую графу
Опыт волонтерской деятельности будет рассматриваться при размещении резюме на портале «Работе в России», сообщает «Российская газета» со ссылкой на замглаву Роструда Дениса Васильева.
Mirmol.ru 06:04