Недвижимость
РИА НовостиГазпромбанк снизил ставки по ипотеке
Газпромбанк, третий по размеру активов банк в РФ, снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования на 0,2-0,5 процентного пункта, минимальная ставка опустилась до 9,2% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
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Кино
Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»
Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Экономика
Глава ФАС не испытывает восторга по сделке «Яндекс.Такси» и «Везет»
Артемьев уточнил, что сделка может быть одобрена, если после слияния совокупная доля сервиса "Яндекса" не превысит 50% рынка.
РИА Новости 02:24
Политика
Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 08:25
Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости вчера в 14:26
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Армия и оружие
На МАКС-2019 впервые покажут Су-47 «Беркут» на статической стоянке
В исторической части салона широкой публике впервые представят «Беркут», истребитель с крылом обратной стреловидности, на статической стоянке.
Военное обозрение 01:15
Происшествия
В аэропорту Пекина задымился Airbus с пассажирами
Лайнер Airbus A330 авиакомпании Air China окутался дымом в аэропорту Пекина, когда пассажиры уже проходили на посадку, чтобы вылететь в Токио, сообщает японская телекомпания NHK.
РБК 09:17
Общество
Москвичам пообещали летнюю погоду осенью
Синоптики пообещали москвичам теплую погоду без осадков в начале осени, передает агентство городских новостей "Москва" .
Газета.Ru 07:17
Экономика
Частным инвесторам расширят доступ на арктический шельф
Правительство РФ разработает законопроект, который расширит доступ частным инвесторам к освоению арктического шельфа.
BFM.ru вчера в 09:13
Происшествия
Названы имена полицейских, принудивших к сексу 17-летнюю волейболистку
В Анапе была изнасилована 17-летняя волейболистка. В надругательствах над несовершеннолетней девушкой подозреваются двое полицейских.
Газета.Ru 06:38
Общество
В Москве с 1 сентября повысят доплаты к пенсии
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении городских доплат к пенсии для неработающих граждан.
RT на русском 09:20
Происшествия
В Петербурге станцию метро закрыли из-за падения пассажира на рельсы
В Петербурге на красной ветке подземки пассажир упал на пути. ЧП произошло на станции "Гражданский проспект".
Российская газета 06:49
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Гаджеты
Apple защитила смартфоны от джейлбрейка
Apple исправила в обновлении 12.4.1 ошибку безопасности операционной системы iOS, которая позволяла установить на iPhone с новейшей версией ОС джейлбрейк-утилиту с доступом к системным привилегиям в ядре, сообщается на сайте компании.
Rambler News Service 06:00
Футбол
Жоау Мариу приехал в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»
Игрок "Интера" Жоау Мариу прилетел в Москву для подписания контракта с "Локомотивом", сообщает Sports.ru.
Газета.Ru вчера в 21:45
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 06:10
Экономика
В ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками
Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается.
REGNUM 03:10
Космос
Роскосмос лишит робота «Федора» ног
Как сообщил глава Роскосмоса Виктор Рогозин, второе поколение робота «Федор» будет не так похоже на человека — например, ноги ему заменят другие технологии.
Невские Новости 06:45
Шоу-бизнес
Певца Юлиана в тяжелом состоянии доставили в больницу
Суть событий 05:32
Экономика
Россия получила право на поставку говядины в Бразилию
Пока право поставлять говядину в Бразилию получило одно российское предприятие - ООО "Брянская мясная компания".
ТАСС 08:18
Авто
В России появился вертолет премиум-класса в стиле Aurus
Бренд представительского уровня Aurus представил вертолет «Ансат» с салоном повышенной комфортности, сообщает ТАСС.
Sostav.ru 05:05
Общество
Роструд начал выстраивать систему стажировок для студентов
Роструд начал развивать на портале "Работа в России" платформу для стажировок, которая соединит работодателей, вузы и студентов.
ТАСС 08:05
Происшествия
Состояние пострадавшей на курорте в Турции девочки ухудшилось
Доктора констатируют: их участие в лечении пострадавшей девочки будет ограничено, это предусмотрено медицинскими протоколами Турции, тем не менее, специалисты готовы проводить регулярные консультации по вопросам состояния ребенка.
Российская газета 01:19
Политика
Патрушев обсудил с министром обороны Малайзии расследование по MH17
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с министром обороны Малайзии Мохамадом Сабу расследование по сбитому над Донбассом борту MH17 и согласился с критикой следователей за политизированность, сообщает СБ РФ во вторник.
РИА Новости 07:27
Политика
Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
Известия 06:28
Армия и оружие
Власти Сирии начали восстанавливать освобожденный Хан-Шейхун
Сирийские власти приступили к восстановлению инфраструктуры в городе Хан-Шейхуне на юге провинции Идлиб.
Российская газета вчера в 22:47
Игры
Создатели Dying Light 2 показали полчаса геймплея на видео
В ролике показано почти полчаса игрового процесса.
NewInform 02:46
Происшествия
В Москве мужчина лишился телефона из-за фото с Олегом Тактаровым
В центре Москвы обокрали мужчину, захотевшего сфотографироваться с актером и спортсменом Олегом Тактаровым.
Росбалт 05:48
Футбол
Брат Погба: «Полю нравится „Барселона“»
Евро-футбол.ру 07:40