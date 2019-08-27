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Газпромбанк, третий по размеру активов банк в РФ, снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования на 0,2-0,5 процентного пункта, минимальная ставка опустилась до 9,2% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
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