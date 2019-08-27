Недвижимость
РИА НовостиГазпромбанк снизил ставки по ипотеке
Газпромбанк, третий по размеру активов банк в РФ, снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования на 0,2-0,5 процентного пункта, минимальная ставка опустилась до 9,2% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:46, Вашингтон
Шоу-бизнес
Накануне свадьбы с Богомоловым у Собчак упали доходы
Комсомольская правда вчера в 18:01
Политика
Украинские туристы продолжают массово ехать в Крым
РИА Новости 02:41
Общество
Москвичам повысили минимальную пенсию
С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде
На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00
Происшествия
12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске
Как отмечается, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. Уточняется, что инцидент произошел на улице Ударная.
Газета.Ru 02:17
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России.
RT на русском 03:20
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на судоверфи в Нижнем Новгороде
В одном из цехов судостроительного завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде произошел пожар, два человека погибли.
РБК 03:03
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей
Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости вчера в 15:06
Авто
В России показали вертолет «Ансат» в стиле Aurus
Холдинг «Вертолеты России» Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) презентовал вертолет «Ансат» с салоном повышенной комфортности.
NewInform вчера в 06:27
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу на детской площадке в Петербурге
Сотрудники полиции задержали мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке в Петербурге.
Газета.Ru 02:55
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Болтон допустил присоединение США и Британии к «нормандскому формату»
Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты и Британия могут присоединиться к переговорам в "нормандском формате", нацеленного на урегулирование конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 01:09
Общество
В Заводском районе могут построить тоннель и очистить пруд
Проходя по скверу имени Марины Расковой, Володин предложил главе Саратова Михаилу Исаеву продумать вопрос с очисткой пруда и его благоустройством.
Четвертая Власть 03:28
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова назвала мангал с шашлыками «Вечным огнем»
«Вечный огонь» Волочковой многие сравнили с «блокадницей» Ольгой Бузовой.
Актуальные Новости 02:15
Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Политика
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий вчера в 11:48
Происшествия
Сильные ливни подтопили аэропорт Владивостока
Сильные дожди затопили аэропорт Владивостока и задержали вылет сразу нескольких рейсов.
Вести.Ru вчера в 22:38
Армия и оружие
На Украине пройдут совместные с НАТО учения Rapid Trident-2019
ИА Новороссия вчера в 16:09
Космос
Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане
Грузовой корабль Dragon, который 27 августа расстыковался с Международной космической станцией, совершил приводнение в Тихом океане.
Life.ru вчера в 17:05
Общество
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Происшествия
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Lenta.ru вчера в 22:47
Общество
Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка
Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань.
Известия вчера в 14:13
Культура
Казахский певец исполнил мечту тяжелобольной девочки из Казани
БИЗНЕС Online 03:41
Происшествия
В Саратове три человека погибли в результате ДТП
В ночь на 28 августа в Саратове произошло ДТП, в результате которого погибли трое мужчин, а 14-летняя девочка госпитализирована с травмами.
Российская газета 01:59
Кино
Умерла заслуженная артистка России Людмила Мальцева
На 70-м году жизни скончалась заслуженная артистка Российской Федерации Людмила Мальцева.
Вести.Ru вчера в 10:07
Космос
SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper
Компания SpaceX провела второе испытание прототипа космического корабля Starship, аппарат Starhopper вертикально поднялся и плавно сел после короткого полета, компания вела прямую трансляцию теста.
РИА Новости вчера в 18:29
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25