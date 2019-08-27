Недвижимость
РИА НовостиГазпромбанк снизил ставки по ипотеке
Газпромбанк, третий по размеру активов банк в РФ, снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования на 0,2-0,5 процентного пункта, минимальная ставка опустилась до 9,2% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:26, Ашберн
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС
Газета.Ru 01:46
Экономика
ФАС оштрафовала российскую «дочку» Samsung на 2,5 миллиона рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала "Самсунг Электроникс Рус Компани" (российскую "дочку" Samsung) на 2,5 миллиона рублей за координацию цен на смартфоны и планшеты у реселлеров, говорится в сообщении службы.
РИА Новости 10:35
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Политика
Эрдоган спросил у Путина, можно ли купить Су-57
Президент Турции Тайип Эрдоган на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 выразил заинтересованность в покупке новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57.
РИА Новости 12:23
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Политика
Эрдоган счел тесным салон нового российско-китайского самолета CR929
Лидерам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Эрдогану на "МАКС-2019" в подмосковном Жуковском продемонстрировали один из вариантов салона строящегося российско-китайского авиалайнера.
Интерфакс 10:42
Футбол
«Краснодар» продал нападающего в румынский клуб
Футболист команды «Краснодар» Российской премьер-лиги (РПЛ) Андрей Иван перешёл в румынский клуб «Университатя Крайова».
RT на русском 12:12
Экономика
Мосбиржа наградила ВТБ за продвижение индивидуальных инвестсчетов
Банк ВТБ получил награду Московской биржи за вклад в развитие и продвижение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), сообщает пресс-служба банка.
РИА Новости 09:23
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Футбол
На матч «Краснодара» с «Олимпиакосом» продали все билеты
Нева Спорт 11:45
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская загорает топлес — фото
"Одноклассники": Собчак предстала в компании стриптизеров в противогазах — фото На фото Успенская лежит на песчаном пляже на покрывале спиной к камере.
Пятый канал 09:36
Происшествия
Соцзащита перешла в нападение на ВИЧ
Как отмечают эксперты, 40% женщин, инфицированных ВИЧ, узнают о диагнозе во время беременности, при этом именно беременные «наиболее склонны к поддержке идей ВИЧ-отрицателей, призывающих игнорировать проблему».
Коммерсантъ вчера в 18:58
Спорт
СБР и биатлонисты сборной России нашли компромисс по контрактам
27 августа на заседании правления Союза биатлонистов России в результате диалога между руководством организации и спортсменами из мужской сборной был достигнут компромисс по контрактам.
Газета.Ru 12:08
Общество
Россияне смогут указывать волонтёрский опыт в резюме
Как сообщили в Федеральной службе по труду и занятости, такая возможность появится уже в 2020 году при размещении резюме на специализированном портале Роструда «Работа в России».
RT на русском 09:24
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирован певец Юлиан
Накануне.Ru 03:47
Здоровье
Инициатива Беглова по повышению зарплат врачам решит проблему здравоохранения в Петербурге
В беседе с iReactor политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников оценил усилия правительства над повышением заработных плат для петербургских врачей.
iReactor 09:46
Политика
Песков заявил об отсутствии приглашения Путину на саммит G7 от Трампа
Президент США Дональд Трамп пока не направлял в Кремль приглашение президенту Владимиру Путину на следующий саммит «Большой семерки».
РБК 04:55
Футбол
Невилл: «МЮ пока не готов конкурировать с „Ливерпулем“ и „Манчестер Сити“»
Известный в прошлом защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил перспективы команды в текущем сезоне в АПЛ.
Soccer.ru 11:00
Кино
Стал известен облик подружки Лунтика
Стало известно, как будет выглядеть подружка Лунтика, над которой работает петербургская анимационная студия «Мельница».
Мойка78 11:21
Общество
Почти 34 млн работающих россиян попали в «квалификационную яму»
Всего в «квалификационной яме» находятся 1,3 млрд людей, и за ближайшие 10 лет их станет на 100 млн больше, отмечается в докладе международного консалтингового агентства BCG и организации World Skills, подготовленном совместно с «Росатомом».
RT на русском 08:10
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
РИА Новости вчера в 13:49
Теннис
Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Известия вчера в 21:51
Шоу-бизнес
Загорелая Анна Нетребко показала редкое фото в черном бикини
На страничке Анны Нетребко в социальной сети Instagram появилось фото, на котором знаменитая оперная певица позирует в бассейне в черном стильном купальнике.
Дни24 10:49
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Авто
Hyundai оснастит новые модели электросамокатом
Коммерсантъ 12:10
Общество
В России одиноких стариков предложили устраивать в приемные семьи
Минтруд выпустил рекомендации, согласно которым одним из способов улучшить жизнь одиноких пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, пишет во вторник газета «Известия».
РИАМО 02:58
Происшествия
Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия вчера в 09:53
Космос
Грузовик Dragon отстыковался от МКС
Космический корабль Dragon покинул Международную космическую станцию.
Вести.Ru 11:31
Шоу-бизнес
Муж Гагариной показал микс клипов Пугачевой и 50 Cent
Муж Полины Гагариной показал оригинальный микс клипов Аллы Пугачевой и 50 Cent со Snoop Dogg.
Дни24 07:22
Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37