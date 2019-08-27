Недвижимость
Сибдом«Газпромбанк» снизил ставки по ипотеке
«Газпромбанк» присоединился к длинному перечню банков, успевших за последние 2 недели снизить процентные ставки по ипотеке. От снижения ставки выиграют в основном покупатели дорогих квартир. Кредиты банка подешевели для заемщиков на 0,2-0,5% годовых.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:11, Вашингтон
Происшествия
Суд отправил на лечение обвиняемого в угоне самолёта жителя ХМАО
Суд Ханты-Мансийского автономного округа в среду, 28 августа, принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, пытавшегося в январе угнать самолёт компании «Аэрофлот».
RT на русском 06:40
Происшествия
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Актера Марка Коваля избили на остановке общественного транспорта в Санкт-Петербурге.
Lenta.ru вчера в 22:47
Футбол
Бывший врач сборной Колумбии назвал Хамеса Родригеса лентяем
Бывший врач сборной Колумбии Эктор Крус рассказал, что все проблемы нападающего «Реала» Хамеса Родригеса — из-за его лени.
Спорт-Экспресс 07:08
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Политика
В Кремле поприветствовали решение об освобождении Вышинского
В Кремле приветствуют решение суда в Киеве об освобождении из-под стражи руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
Известия 06:32
Экономика
Forbes назвал богатейшие семьи России
Три новых фамилии появились в Топ-10 самых богатых российских семей с момента публикации прошлогоднего рейтинга.
REGNUM 06:48
Происшествия
Три человека погибли в сгоревшем после ДТП автомобиле в Саратове
В Саратове проводится проверка по факту ДТП, в результате которого погибли три человека.
Известия 06:19
Общество
Cиноптики предупреждают свердловчан о сильных дождях
Вечером 28 августа и в течение суток 29 августа в Свердловской области местами ожидаются очень сильные дожди.
Уральский меридиан 05:48
Игры
Disney может анонсировать ремастеры Aladdin и The Lion King
Компания Disney может выпустить HD-ремастеры игр Aladdin и The Lion King, которые вышли в 1993 и 1994 году соответственно на Sega Mega Drive.
CyberSport.ru 04:22
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Происшествия
В Анапе трое полицейских изнасиловали 17-летнюю волейболистку
КП - Кубань 26 августа в 09:08
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Политика
Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
RT на русском 05:43
Здоровье
В Челябинской области реализуют проект «губернаторская ординатура»
Проект разработан для того, чтобы обеспечить специалистами медицинские учреждения региона.
Первый областной 04:43
Космос
Два больших астероида приблизятся к Земле 14 сентября
К нашей планете 14 сентября подлетят два астероида диаметром до 650 и до 260 метров, сообщает РИА Новости.
РИАМО 02:37
Футбол
«Краснодар» уступил «Олимпиакосу» и теперь сыграет в Лиге Европы
Футбольный клуб «Краснодар» проиграл греческому «Олимпиакосу» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и теперь сыграет в Лиге Европы.
Эксперт ЮГ 02:39
Происшествия
При пожаре на заводе в Нижнем Новгороде погибли два человека
Два работника нижегородской судоверфи "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) погибли и один пострадал при пожаре на строящемся сухогрузе, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода.
РИА Новости 02:49
Происшествия
Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела
Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
Интерфакс 05:20
Космос
Компания SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper
РЕН ТВ вчера в 19:36
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Экономика
Консорциум немецких компаний готов участвовать в проекте ВСМ Москва-Петербург
Как пишет ТАСС, в консорциум входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и ряд других немецких компаний.
Известия 05:54
Шоу-бизнес
На фоне молчания Анастасии Заворотнюк многие считают ее болезнь пиаром
Напомним, недавно о болезни Заворотнюк высказались такие знаменитости как Сергей Жигунов, Илья Авербух, Анфиса Чехова и многие другие.
Bimru.ru 01:41
Политика
В Кремле отвергли связь России с делом об убийстве в Берлине
В Кремле отвергли какую-либо причастность России к убийству в Берлине, в котором подозревается гражданин РФ.
Интерфакс 06:42
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости вчера в 11:14
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с зарплатой хирургов в Нижнем Тагиле
Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении.
РИА Новости 06:42
Авто
«АвтоВАЗ» сократит производство автомобилей
ГЛАС.RU 02:43