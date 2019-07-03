Недвижимость
Газпромбанк снижает ставку «Семейной ипотеки» до 4,9% годовыхВедомости 02:15
С 3 июля 2019 г. Газпромбанк начал выдавать «Семейную ипотеку» по программе с господдержкой под 4,9% годовых. Такая ставка будет действовать в течение всего срока кредитования. Об этом говорится в сообщении банка.
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Обновлено в 01:10
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Обновлено вчера в 12:16
Политика
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Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено вчера в 09:47
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Физики сделали МРТ отдельным атомам
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Россия и Швейцария договорились увеличить число полётов
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