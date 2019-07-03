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Газпромбанк снижает ставку «Семейной ипотеки» до 4,9% годовыхВедомости 02:15

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С 3 июля 2019 г. Газпромбанк начал выдавать «Семейную ипотеку» по программе с господдержкой под 4,9% годовых. Такая ставка будет действовать в течение всего срока кредитования. Об этом говорится в сообщении банка.
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Газпромбанк снижает ставку «Семейной ипотеки» до 4,9% годовых

Ведомости02:15

Газпромбанк предлагает по «Семейной ипотеке» ставку 4,9% годовых

Банки.ру01:30

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