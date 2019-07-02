Экономика
Газпромбанк скорректировал ставки по потребительскому кредитуБанки.ру вчера в 05:28
В Газпромбанке со 2 июля изменены ставки по потребительскому кредиту без обеспечения.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 20:59, Вашингтон
Здоровье
Эпидемия ВИЧ распространилась на еще 4 региона России
В настоящему времени ситуация крайне плоха в 13 регионах, где за последние три года более 1% жителей оказались заражены вирусом иммунодефицита человека.
Обновлено в 03:34
Недвижимость
Жители Дальнего Востока смогут взять ипотеку под 2% уже в этом году
Минвостокразвития России выделило 15 миллиардов рублей на льготную ипотеку для жителей Дальнего Востока.
Обновлено в 11:12
Политика
Руководство «ЕР» направило в регионы предвыборные рекомендации
Рекомендации разработаны Высшей партийной школой «Единой России».
Обновлено в 19:09
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Происшествия
14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате
Причина пожара не раскрывается. Были ли среди моряков уроженцы Башкирии - пока неизвестно.
Обновлено вчера в 10:57
Общество
Британские Виргинские острова дали условие для раскрытия данных оффшоров
Без открытости, которую дадут эти реестры, нельзя выявить случаи «умного» отмывания денег и преступлений, отметил он.
Обновлено в 19:33
Политика
Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено в 12:08
Происшествия
В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
Не менее 26 человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Гондураса, сообщает в среду местный канал Televicentro со ссылкой на вооруженные силы страны.
Обновлено в 18:50
Армия и оружие
ВВС США выделяют $82 млн на модернизацию спутниковой связи в Арктике
Военно-воздушные силы США заключили контракт на $82 млн на модернизацию военной спутниковой связи в Арктике.
Обновлено в 16:59
Общество
Сахалинский аквапарк хотят открыть в августе, но смогут в сентябре
Новые распорядители имущества должны были открыть аквапарк за три месяца, но сделать этого не сумели — отчасти из-за споров со строителями, отчасти из-за намерения серьезно усилить коммерческую составляющую объекта.
Обновлено в 18:42
Армия и оружие
Drive: армия США упоминала «Лошарик» в своем докладе 2016 года
Главный инженер научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны и северного командования ВС США Роб Брюннер, сообщает The Drive, составил список направлений, представляющих интерес для американской армии.
Обновлено в 10:56
Политика
В МИД рассказали о путях решения с США проблемы ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре.
Обновлено в 18:22
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
Обновлено в 06:29
Наука
Новое свойство света обнаружили ученые
Обновлено вчера в 12:20
Политика
ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено в 17:14
Происшествия
В Тюмени произошла стрельба в ТЦ «Кристалл»
По предварительной информации, около 15.00 между тремя посетителями ТЦ произошел конфликт.
Обновлено в 08:56
Политика
В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.
Обновлено в 17:54
Здоровье
Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 19:03
Футбол
Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубках
Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 10:44
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:59
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала кольцо стоимостью 28 млн рублей
Поклонники заметили на руке артистки кольцо. Ювелиры оценили стоимость украшения в 28 млн рублей. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 06:20
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено в 17:28
Политика
Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси
Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 18:22
Происшествия
Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане
В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Наука
Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян
Обновлено в 14:00
Общество
Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило соцсети
Обновлено в 16:38
Экономика
«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в СП с германской Linde
"Северсталь" выкупает у "Силовых машин" долю в совместном предприятии с германской Linde по производству спиральновитых теплообменников для средне- и крупнотоннажного сжижения природного газа.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Камчатке
Обновлено 01 июля в 00:23