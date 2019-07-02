Экономика

Газпромбанк скорректировал ставки по потребительскому кредитуБанки.ру вчера в 05:28

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В Газпромбанке со 2 июля изменены ставки по потребительскому кредиту без обеспечения.
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Джиоева: ставки по кредитам в Южной Осетии снизились

Sputnik Южная Осетиявчера в 07:22

Газпромбанк скорректировал ставки по потребительскому кредиту

Банки.рувчера в 05:28
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Здоровье

Эпидемия ВИЧ распространилась на еще 4 региона России

В настоящему времени ситуация крайне плоха в 13 регионах, где за последние три года более 1% жителей оказались заражены вирусом иммунодефицита человека.
Обновлено в 03:34
Недвижимость

Жители Дальнего Востока смогут взять ипотеку под 2% уже в этом году

Минвостокразвития России выделило 15 миллиардов рублей на льготную ипотеку для жителей Дальнего Востока.
Обновлено в 11:12
Политика

Руководство «ЕР» направило в регионы предвыборные рекомендации

Рекомендации разработаны Высшей партийной школой «Единой России».
Обновлено в 19:09
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Происшествия

14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате

Причина пожара не раскрывается. Были ли среди моряков уроженцы Башкирии - пока неизвестно.
Обновлено вчера в 10:57
Общество

Британские Виргинские острова дали условие для раскрытия данных оффшоров

Без открытости, которую дадут эти реестры, нельзя выявить случаи «умного» отмывания денег и преступлений, отметил он.
Обновлено в 19:33
Политика

Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией

Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено в 12:08
Происшествия

В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек

Не менее 26 человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Гондураса, сообщает в среду местный канал Televicentro со ссылкой на вооруженные силы страны.
Обновлено в 18:50
Армия и оружие

ВВС США выделяют $82 млн на модернизацию спутниковой связи в Арктике

Военно-воздушные силы США заключили контракт на $82 млн на модернизацию военной спутниковой связи в Арктике.
Обновлено в 16:59
Общество

Сахалинский аквапарк хотят открыть в августе, но смогут в сентябре

Новые распорядители имущества должны были открыть аквапарк за три месяца, но сделать этого не сумели — отчасти из-за споров со строителями, отчасти из-за намерения серьезно усилить коммерческую составляющую объекта.
Обновлено в 18:42
Армия и оружие

Drive: армия США упоминала «Лошарик» в своем докладе 2016 года

Главный инженер научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны и северного командования ВС США Роб Брюннер, сообщает The Drive, составил список направлений, представляющих интерес для американской армии.
Обновлено в 10:56
Политика

В МИД рассказали о путях решения с США проблемы ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре.
Обновлено в 18:22
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
Обновлено в 06:29
Наука

Новое свойство света обнаружили ученые

Обновлено вчера в 12:20
Политика

ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено в 17:14
Происшествия

В Тюмени произошла стрельба в ТЦ «Кристалл»

По предварительной информации, около 15.00 между тремя посетителями ТЦ произошел конфликт.
Обновлено в 08:56
Политика

В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.
Обновлено в 17:54
Здоровье

Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия

Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»

Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 19:03
Футбол

Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубках

Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 10:44
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:59
Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала кольцо стоимостью 28 млн рублей

Поклонники заметили на руке артистки кольцо. Ювелиры оценили стоимость украшения в 28 млн рублей. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 06:20
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено в 17:28
Политика

Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси

Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 18:22
Происшествия

Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане

В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Наука

Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян

Обновлено в 14:00
Общество

Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило соцсети

Обновлено в 16:38
Экономика

«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в СП с германской Linde

"Северсталь" выкупает у "Силовых машин" долю в совместном предприятии с германской Linde по производству спиральновитых теплообменников для средне- и крупнотоннажного сжижения природного газа.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Камчатке

Обновлено 01 июля в 00:23
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