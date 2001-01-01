Экономика

Газпромбанк скорректировал ставки по потребительскому кредитуБанки.ру вчера в 05:28

В Газпромбанке со 2 июля изменены ставки по потребительскому кредиту без обеспечения.
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Как провести рефинансирование в банке

Время Воронежавчера в 10:51

Газпромбанк скорректировал ставки по потребительскому кредиту

Банки.рувчера в 05:28
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Общество

Появились первые кадры полного солнечного затмения

В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей

Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге

Обновлено вчера в 19:36
Происшествия

Прокуратура Казахстана назвала версии взрывов на складе боеприпасов

Пожар на военном складе в городе Арысь на юге республики произошел утром 24 июня, это привело к детонации части боеприпасов.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

Обновлено 01 июля в 18:46
Шоу-бизнес

Рустам Солнцев предложил Темниковой не скрывать чувств к Серябкиной

Обновлено в 03:40
Происшествия

Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва

Обновлено в 02:18
Политика

Пушков объяснил, почему слова Зеленского вызвали смех в Канаде

Слова президента Украины Владимира Зеленского вызвали смех в Канаде, так как он занимается не тем, чем стоило бы.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Кокорин отправился на реабилитацию

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия

Знаки, обнаруженные на перевале Дятлова, расшифрованы

Знаки, обнаруженные на перевале Дятлова, расшифрованы. Сделал это Валерий Анямов, являющийся представителем народов манси.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Жителей поселка в Красноярском крае эвакуировали из-за паводка

Более 50 жителей поселка Покатаево в Красноярском крае эвакуированы из-за повышения уровня воды в реке Бирюса, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 02:53
Политика

В Брюсселе согласованы кандидатуры на ключевые посты в Евросоюзе

Главы государств и правительств стран Европейского союза на саммите 2 июля согласовали кандидатуры на ключевые посты в объединении.
Обновлено вчера в 13:43
Гаджеты

Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов шпионское ПО

В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).
Обновлено в 02:30
Политика

Зеленский назвал всех крымчан украинцами

Зеленский считает, что крымчане не должны терять связь с Украиной, и что сейчас жителям Крыма "страшно", поскольку "их пытаются запутать в вопросе, кто они", выдавая российские паспорта.
Обновлено в 02:11
Общество

В Москве объявили желтый уровень опасности из-за дождя

На 3 и 4 июля в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и дождей.
Обновлено в 03:20
Политика

Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
Происшествия

В Сочи врачи удалили женщине опухоль объемом 14 литров

Врачи сочинской городской больницы № 4 удалили пациентке опухоль, в которой скопилось почти 14 литров жидкости.
Обновлено в 02:51
Экономика

Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами

«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено вчера в 17:22
Общество

Архангельскую продавщицу второй раз обвинили в неуважении к власти

Полиция в городе Котлас Архангельской области составила второй по счёту административный протокол о якобы «неуважении к власти» на местную продавщицу Светлану Бакшееву.
Обновлено вчера в 12:30
Футбол

«Шанхай Шеньхуа» заинтересован в трансфере хавбека «Спартака» Фернандо

Обновлено в 03:57
Здоровье

В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения

В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Транспорт

Россия и Швейцария договорились увеличить число полетов

Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя странами с 14 до 21 в неделю.
Обновлено в 01:45
Политика

Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Обновлено в 01:14
Общество

Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле

По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Глава МИД Канады начала речь перед Зеленским с цитаты Путина

Обновлено вчера в 21:06
Политика

Греция продолжит швартовку российских кораблей в своих портах

«Не идет речи о том, что это повлияет на швартовку российских кораблей в Греции»,– сказал РИА «Новости» источник в правительственных кругах.
Обновлено в 03:50
Футбол

Реакция Месси на очередное поражение сборной Аргентины попала на видео

Обновлено в 02:48
Финансы

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Здоровье

Минтруд обяжет интернаты заниматься реабилитацией и социализацией

Минтруд России готовит новые правила работы психоневрологических интернатов (ПНИ), которые будут учитывать потребности детей и взрослых в реабилитации, социализации, а также определять задачи по медицинскому обследованию проживающих в этих учреждениях.
Обновлено вчера в 11:50
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