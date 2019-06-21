Экономика
Газпромбанк профинансирует создание 45 га новых теплиц в БашкирииREGNUM 08:09
После ввода проекта в эксплуатацию по окончании всех трех этапов современные теплицы обеспечат производство 35 тысяч тонн сельхозпродукции в год и создание сотен новых рабочих мест.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:17, Ашберн
Футбол
Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом»
Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
МИД РФ потребовал от властей Грузии обеспечить безопасность россиян
"Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом", - сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 12:11
Музыка
Выступление Загитовой под любимую песню Медведевой попало на видео
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила на ледовом шоу Fantasy on Ісе в Японии под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин похвасталась роскошным подарком
18 июня Дарина Эрвин отпраздновала свой 28-й день рождения. Несколькими днями позже художница показала, что ей подарили друзья и близкие.
Обновлено в 10:59
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию на Гран-при Франции
В Франции на трассе "Поль Рикар" завершилась квалификация Формулы-1, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:42
Авто
В России Toyota RAV4 стал бестселлером марки в мае
В результате Toyota оказалась на шестой позиции по продажам среди всех автопроизводителей в РФ, а рыночная доля марки достигла 5,6% против 5,5% годом ранее, согласно данным АЕБ Бестселлером Toyota в мае стал кроссовер RAV4, проданный в количестве 2519 единиц, что на 18% больше в сравнении с прошлым годом.
Обновлено в 05:14
Экономика
Курс биткоина превысил $11 тысяч впервые с марта 2018 года
В ночь на 22 июня впервые с мая прошлого года стоимость биткоина преодолела отметку в $10 тыс.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.
Обновлено в 05:43
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина
Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.
Обновлено в 11:58
Политика
Президент России запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Как сообщает издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Кремля, с 8 июля российские авиакомпании больше не могут осуществлять пассажирские воздушные перевозки на территорию Грузии.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Вандалы повредили около 40 могил на кладбище в Удмуртии
Вандалами было осквернено около 40 могил. Уточняется, что воинских захоронений среди повреждённых не было, это обычное деревенское кладбище.
Обновлено в 11:52
Политика
В Иране казнен американский шпион
В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении сотрудника оборонного сектора страны, сотрудничавшего с ЦРУ.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП с пассажирской маршруткой
ДТП произошло около двух часов дня. В результате травмы различной степени тяжести получили одиннадцать человек, из них один ребенок.
Обновлено в 11:09
Единоборства
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 03:16
Политика
Соловьев вырезал из эфира критику пенсионной реформы
Из эфира программы журналиста Владимира Соловьева на канале «Россия» вырезали реплики политолога Сергея Кургиняна о пенсионной реформе.
Обновлено в 02:56
Общество
Беглов подвел итоги недели «ВКонтакте»
Обновлено в 09:46
Происшествия
В Алма-Ате открыли памятник фигуристу Денису Тену
Мемориал погибшему казахстанскому фигуристу Денису Тену появился на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алма-Ате.
Обновлено в 03:54
Политика
Антироссийские акции Грузии перекинулись на Швецию
В Швеции грузинская диаспора провела антироссийскую акцию, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
Культура
Ургант получил леща от Поперечного
Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено вчера в 21:04
Армия и оружие
МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»
МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Крупный пожар возник в цеху лакокрасочных материалов в Екатеринбурге
Возгорание произошло в цеху лакокрасочных материалов, который расположен на улице Труда. Площадь пожара составляет 600 кв. метров.
Обновлено в 09:18
Политика
Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной экс-главы Кипра
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Кипра Димитриса Христофиаса.
Обновлено в 11:29
Футбол
«Все мои мысли с ЦСКА. И всегда были здесь». Алан Дзагоев остается
В течение прошлого сезона Виктор Гончаренко много раз повторял, что ЦСКА не хватало именно Дзагоева (последние полгода полузащитник пропустил из-за травмы «крестов»).
Обновлено в 09:00