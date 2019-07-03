Недвижимость

Газпромбанк предлагает по «Семейной ипотеке» ставку 4,9% годовыхБанки.ру 01:30

Первоначальный взнос по ипотеке — от 20%.Дополнительно снижены ставки по базовым ипотечным программам банка, составляющие теперь от 10,2% годовых как по кредитам на покупку первичной и вторичной недвижимости, так и по ипотечным кредитам на рефинансирование.
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Расширяйте пространство для своей семьи с ипотекой под 5% годовых

ИА СИА-Пресс06:12

Газпромбанк снизил ставку по льготной семейной ипотеке до рекордно низких 4,9% годовых

Банки Сегодня03:26

Ипотека с барьерами

Известиявчера в 01:30

Газпромбанк снижает ставку «Семейной ипотеки» до 4,9% годовых

Ведомости02:15

Совкомбанк идет на очередное снижение ипотечных ставок

Banki-vrn.ruвчера в 18:59

Первоначальный взнос на сельскую ипотеку составит от 10%

МОЁ! Оnline Воронежвчера в 02:09

Газпромбанк снизил ставки по ипотеке

Банки.ру05:03
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Происшествия

Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море

Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание.
Обновлено в 07:37
Политика

Путин отправил Шойгу в Североморск для расследования гибели моряков

Лично отправиться в Североморск на базу Военно-морского флота для расследования гибели моряков-подводников попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу президент России Владимир Путин 2 июля в ходе экстренного совещания в Кремле.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

В Швеции задержали рэпера A$AP Rocky

Шведская прокуратура в среду сообщила о задержании рэп-исполнителя A$AP Rocky в Стокгольме после произошедшей ранее драки, сообщается в заявлении ведомства.
Обновлено в 05:52
Теннис

Гаспарян не смогла доиграть матч против Свитолиной из-за травмы

Сегодня все было в руках россиянки - первый сет, борьба во втором, но при счете 5-5 во время подачи она крайне неудачно приземлилась на больную ногу и случился рецидив: Было похоже на разрыв связок, героически Маргарита пыталась вернуться в игру, но через гейм приняла решение не усугублять травму - Свитолина идет дальше.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Погибшие в Баренцевом море подводники были из Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за одной из воинских частей Петербурга, откуда и отправилась в последнее плавание.
Обновлено в 05:11
Гаджеты

ASRock 4X4 BOX-R1000: неттопы со встраиваемым процессором AMD

Обновлено в 07:51
Политика

Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:09
Авто

Названы самые популярные в России автомобили до 2 млн рублей

Обновлено в 08:21
Происшествия

В Курганской области произошел пожар в монастыре

В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 07:55
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Происшествия

В Якутии пьяный депутат напал на сотрудника ДПС с лопатой

В Якутии в ближайшее время начнется суд над местным депутатом, который избил лопатой сотрудника ДПС.
Обновлено в 08:12
Общество

В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске

В пресс-службе губернатора Красноярского края прокомментировали инцидент с участием главы региона Александра Усса, который в Канске резко отреагировал на вопрос местной жительницы.
Обновлено вчера в 05:56
Шоу-бизнес

Глюк’oZa отказалась от макияжа на отдыхе в Испании

Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюк’oZa, еще в конце зимы уехала в Испанию.
Обновлено в 07:16
Политика

Совет Европы просит у России еще €55 млн

Хольтген подчеркнул, что эта сумма представляет собой те денежные средства, которые Россия не внесла в бюджет Совета Европы за 2017 и 2018 года, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 16:18
Шоу-бизнес

Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Певец Юрий Лоза прокомментировал инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 02:53
Хоккей

Как проходят первые дни Панарина в «Рейнджерс»

Обновлено в 08:00
Происшествия

Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море

Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено в 06:57
Политика

В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию

В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию.
Обновлено в 07:34
Футбол

«Спартак» представил форму из переработанных бутылок

Обновлено в 07:35
Происшествия

Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне

Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

В Сети появились имена и фото всех погибших подводников

Обновлено в 08:15
Экономика

Объем инвестиционных сделок с недвижимостью в России вырос на четверть

Смягчение монитарной политики Банка России и укрепление рубля привели к тому, что на российском рынке недвижимости стал расти объем инвестиционных сделок: по итогам первого полугодия 2019 года он составил $1,6 млрд — это почти на четверть (24%) больше, чем за такой же период 2018 года ($1,3 млрд), подсчитали в компании JLL.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес

Влад Кадони уверен, что Нонна Гришаева превращается в рыбу-клоуна

Сильнее всего от Кадони досталось российской актрисе театра и кино Нонне Гришаевой, которая, по его мнению, в скором времени окончательно превратится в рыбу-клоуна.
Обновлено в 03:10
Экономика

Минтранс: Внедрение «Платона» на региональных дорогах обсуждается

Регионы высказывают предложения о распространении на наиболее загруженные магистрали местного значения системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон".
Обновлено в 07:57
Происшествия

В торговом центре в Тюмени произошла стрельба

Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Боевик ВСУ застрелил сослуживца в Донбассе — народная милиция ЛНР

В населённом пункте Нижнетёплое член 25-й бригады ВСУ застрелил сослуживца, заявил 2 июля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Обновлено вчера в 08:21
Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Кино

Квентин Тарантино планирует завершить кинокарьеру

Обновлено в 05:10
Происшествия

Активистка отсудила 30 тысяч рублей за незаконное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте»

Петроградский районный суд Петербурга обязал Минфин выплатить активистке Дине Гариной 30 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование из-за постов во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:46
Культура

В Пушкинском музее заявили об ажиотаже вокруг выставки коллекции Щукина

Обновлено в 08:08
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