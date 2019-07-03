Первоначальный взнос по ипотеке — от 20%.Дополнительно снижены ставки по базовым ипотечным программам банка, составляющие теперь от 10,2% годовых как по кредитам на покупку первичной и вторичной недвижимости, так и по ипотечным кредитам на рефинансирование.

Происшествия Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание.

Политика Путин отправил Шойгу в Североморск для расследования гибели моряков Лично отправиться в Североморск на базу Военно-морского флота для расследования гибели моряков-подводников попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу президент России Владимир Путин 2 июля в ходе экстренного совещания в Кремле.

Происшествия В Швеции задержали рэпера A$AP Rocky Шведская прокуратура в среду сообщила о задержании рэп-исполнителя A$AP Rocky в Стокгольме после произошедшей ранее драки, сообщается в заявлении ведомства.

Теннис Гаспарян не смогла доиграть матч против Свитолиной из-за травмы Сегодня все было в руках россиянки - первый сет, борьба во втором, но при счете 5-5 во время подачи она крайне неудачно приземлилась на больную ногу и случился рецидив: Было похоже на разрыв связок, героически Маргарита пыталась вернуться в игру, но через гейм приняла решение не усугублять травму - Свитолина идет дальше.

Происшествия Погибшие в Баренцевом море подводники были из Петербурга Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за одной из воинских частей Петербурга, откуда и отправилась в последнее плавание.

Политика Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Происшествия В Курганской области произошел пожар в монастыре В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.

Происшествия В Якутии пьяный депутат напал на сотрудника ДПС с лопатой В Якутии в ближайшее время начнется суд над местным депутатом, который избил лопатой сотрудника ДПС.

Общество В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске В пресс-службе губернатора Красноярского края прокомментировали инцидент с участием главы региона Александра Усса, который в Канске резко отреагировал на вопрос местной жительницы.

Шоу-бизнес Глюк’oZa отказалась от макияжа на отдыхе в Испании Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюк’oZa, еще в конце зимы уехала в Испанию.

Политика Совет Европы просит у России еще €55 млн Хольтген подчеркнул, что эта сумма представляет собой те денежные средства, которые Россия не внесла в бюджет Совета Европы за 2017 и 2018 года, пишет РИА Новости.

Шоу-бизнес Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон Певец Юрий Лоза прокомментировал инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.

Происшествия Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.

Политика В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию.

Происшествия Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.

Экономика Объем инвестиционных сделок с недвижимостью в России вырос на четверть Смягчение монитарной политики Банка России и укрепление рубля привели к тому, что на российском рынке недвижимости стал расти объем инвестиционных сделок: по итогам первого полугодия 2019 года он составил $1,6 млрд — это почти на четверть (24%) больше, чем за такой же период 2018 года ($1,3 млрд), подсчитали в компании JLL.

Шоу-бизнес Влад Кадони уверен, что Нонна Гришаева превращается в рыбу-клоуна Сильнее всего от Кадони досталось российской актрисе театра и кино Нонне Гришаевой, которая, по его мнению, в скором времени окончательно превратится в рыбу-клоуна.

Экономика Минтранс: Внедрение «Платона» на региональных дорогах обсуждается Регионы высказывают предложения о распространении на наиболее загруженные магистрали местного значения системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон".

Армия и оружие Боевик ВСУ застрелил сослуживца в Донбассе — народная милиция ЛНР В населённом пункте Нижнетёплое член 25-й бригады ВСУ застрелил сослуживца, заявил 2 июля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Общество Названы города России с самым высоким ростом зарплат Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.