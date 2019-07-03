Недвижимость
Газпромбанк предлагает по «Семейной ипотеке» ставку 4,9% годовыхБанки.ру 01:30
Первоначальный взнос по ипотеке — от 20%.Дополнительно снижены ставки по базовым ипотечным программам банка, составляющие теперь от 10,2% годовых как по кредитам на покупку первичной и вторичной недвижимости, так и по ипотечным кредитам на рефинансирование.
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Происшествия
Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море
Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание.
Обновлено в 07:37
Политика
Путин отправил Шойгу в Североморск для расследования гибели моряков
Лично отправиться в Североморск на базу Военно-морского флота для расследования гибели моряков-подводников попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу президент России Владимир Путин 2 июля в ходе экстренного совещания в Кремле.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
В Швеции задержали рэпера A$AP Rocky
Шведская прокуратура в среду сообщила о задержании рэп-исполнителя A$AP Rocky в Стокгольме после произошедшей ранее драки, сообщается в заявлении ведомства.
Обновлено в 05:52
Теннис
Гаспарян не смогла доиграть матч против Свитолиной из-за травмы
Сегодня все было в руках россиянки - первый сет, борьба во втором, но при счете 5-5 во время подачи она крайне неудачно приземлилась на больную ногу и случился рецидив: Было похоже на разрыв связок, героически Маргарита пыталась вернуться в игру, но через гейм приняла решение не усугублять травму - Свитолина идет дальше.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Погибшие в Баренцевом море подводники были из Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за одной из воинских частей Петербурга, откуда и отправилась в последнее плавание.
Обновлено в 05:11
Гаджеты
ASRock 4X4 BOX-R1000: неттопы со встраиваемым процессором AMD
Обновлено в 07:51
Политика
Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:09
Авто
Названы самые популярные в России автомобили до 2 млн рублей
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Курганской области произошел пожар в монастыре
В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Якутии пьяный депутат напал на сотрудника ДПС с лопатой
В Якутии в ближайшее время начнется суд над местным депутатом, который избил лопатой сотрудника ДПС.
Обновлено в 08:12
Общество
В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске
В пресс-службе губернатора Красноярского края прокомментировали инцидент с участием главы региона Александра Усса, который в Канске резко отреагировал на вопрос местной жительницы.
Обновлено вчера в 05:56
Шоу-бизнес
Глюк’oZa отказалась от макияжа на отдыхе в Испании
Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюк’oZa, еще в конце зимы уехала в Испанию.
Обновлено в 07:16
Политика
Совет Европы просит у России еще €55 млн
Хольтген подчеркнул, что эта сумма представляет собой те денежные средства, которые Россия не внесла в бюджет Совета Европы за 2017 и 2018 года, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 16:18
Шоу-бизнес
Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Певец Юрий Лоза прокомментировал инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 02:53
Хоккей
Как проходят первые дни Панарина в «Рейнджерс»
Обновлено в 08:00
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море
Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено в 06:57
Политика
В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию
В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию.
Обновлено в 07:34
Футбол
«Спартак» представил форму из переработанных бутылок
Обновлено в 07:35
Происшествия
Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне
Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
В Сети появились имена и фото всех погибших подводников
Обновлено в 08:15
Экономика
Объем инвестиционных сделок с недвижимостью в России вырос на четверть
Смягчение монитарной политики Банка России и укрепление рубля привели к тому, что на российском рынке недвижимости стал расти объем инвестиционных сделок: по итогам первого полугодия 2019 года он составил $1,6 млрд — это почти на четверть (24%) больше, чем за такой же период 2018 года ($1,3 млрд), подсчитали в компании JLL.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
Влад Кадони уверен, что Нонна Гришаева превращается в рыбу-клоуна
Сильнее всего от Кадони досталось российской актрисе театра и кино Нонне Гришаевой, которая, по его мнению, в скором времени окончательно превратится в рыбу-клоуна.
Обновлено в 03:10
Экономика
Минтранс: Внедрение «Платона» на региональных дорогах обсуждается
Регионы высказывают предложения о распространении на наиболее загруженные магистрали местного значения системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон".
Обновлено в 07:57
Происшествия
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Боевик ВСУ застрелил сослуживца в Донбассе — народная милиция ЛНР
В населённом пункте Нижнетёплое член 25-й бригады ВСУ застрелил сослуживца, заявил 2 июля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Обновлено вчера в 08:21
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Кино
Квентин Тарантино планирует завершить кинокарьеру
Обновлено в 05:10
Происшествия
Активистка отсудила 30 тысяч рублей за незаконное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте»
Петроградский районный суд Петербурга обязал Минфин выплатить активистке Дине Гариной 30 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование из-за постов во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:46